ETV Bharat / state

മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്‌: അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായി

മുട്ടിൽ മരം മുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 42 കേസുകളാണ് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

MUTTIL CASE WAYANAD ROSEWOOD SCAM Muttil tree felling case Augustine brothers appear in court
അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതിയിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ പ്രതികളായ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതിയിൽ ഹാജരായി. പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച 42 കേസുകളിൽ കോടതി വിചാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസൂട്ടി അഗസ്‌റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവർ സുൽത്താൻബത്തേരി ജുഡീഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ 12 കേസുകളാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത്. ഈ കേസുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായത്. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവിലെ അവ്യക്തതകൾ മുതലെടുത്ത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് ഈട്ടി, തേക്ക്) അനധികൃതമായി മുറിച്ച് കടത്തിയതാണ് മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസ്.

അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായി (ETV Bharat)

1964ന് ശേഷം പട്ടയം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ കർഷകർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതോ സ്വയം വളർന്നതോ ആയ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് 2020ൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ മറപിടിച്ചായിരുന്നു മരംമുറി. ആദിവാസികളായ ഭൂവുടമകളെ കബളിപ്പിച്ച് തുച്ഛമായ തുക നൽകി, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് പ്രതികൾ മുറിച്ച് കടത്തിയത്. മുട്ടിലിൽ മാത്രം സർക്കാരിന് ഏകദേശം 14 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടായതായി അന്വേഷണസംഘം കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതികൾ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായെങ്കിലും കേസിൻ്റെ വിചാരണ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത. നിയമപരമായ കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുള്ളതിനാലാകാം ഇതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും പ്രതികൾ നേരിട്ട് ഹാജരായത് കേസിൻ്റെ തുടർവഴികളിൽ നിർണായകമാണ്.

മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ എറണാകുളത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത വഞ്ചനാക്കേസിലും ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റിരുന്നു. കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെ തനിക്ക് മരം വിറ്റെന്ന് കാണിച്ച് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ വ്യവസായി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അമ്പലമേട് പൊലീസ് അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

കേസിൽ റോജി അഗസ്റ്റിനാണ് ഒന്നാം പ്രതി, ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ രണ്ടാം പ്രതിയുമാണ്. വയനാട് മേപ്പാടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിന് കീഴിലുള്ള കേസിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ ചോറ്റാനിക്കര കോടതിയിലെ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

Also Read : ലഹരിക്കെതിരെ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധം; ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്‍ രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു

TAGGED:

MUTTIL CASE
WAYANAD ROSEWOOD SCAM
MUTTIL TREE FELLING CASE
AUGUSTINE BROTHERS APPEAR IN COURT
MUTTIL TREE FELLING CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.