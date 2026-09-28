മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്: പ്രതികൾക്ക് ഊരിപ്പോകാൻ അവസരമൊരുക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരെന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടിമരങ്ങൾ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുറിച്ചുകടത്തിയ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ഇനിയും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി
Published : September 28, 2026 at 10:57 AM IST
കണ്ണൂർ: വയനാട്ടിലെ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിലെ കുറ്റപത്രം ദുർബലമാണെന്ന ആരോപണം സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും, വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ ഒരുക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ്
നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടിമരങ്ങൾ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മുറിച്ചുകടത്തിയ മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ഇനിയും അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സാക്ഷിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്വേഷണത്തിലോ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. പ്രതികൾക്ക് നിയമത്തിന് മുന്നിൽനിന്ന് ഊരിപ്പോകാനുള്ള സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെയും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയുണ്ടാകും. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വനംവകുപ്പ് കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ വനത്തിൽ നിന്നാണോ മരം മുറിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാലും മറ്റ് സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കാരണവും സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതി കുറ്റപത്രം മടക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് പിഴവുകൾ തിരുത്തി വനംവകുപ്പ് പുതിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസ്കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രം ദുർബലമാണെന്നും മുൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
നിയമന വിവാദം
കെയ്സ് (KASE) ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ടോം ജോസിൻ്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളോടും മന്ത്രി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. മാനസികമായി മലബന്ധമുള്ള ഒരു ചാനലിൽനിന്ന് വരുന്ന വെർബൽ ഡയേറിയ (വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള അതിസാരം) മാത്രമാണത്. ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനെയാണ് എനിക്ക് നിയമിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആൻ്റോയെ വച്ചാൽ പോരേ എന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു. മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളും ചാനൽ മേധാവിയുമായ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ ലക്ഷ്യവച്ചായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം.
ആറളത്തെ വന്യജീവി ശല്യം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാമിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഖ്ന ആനയെ പിടികൂടാനുള്ള ദൗത്യം വനംവകുപ്പ് ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ അറിയിച്ചു. ആനയെ നിലവിൽ ആറാം ബ്ലോക്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടുന്നതിനായി കുങ്കിയാനകളെയും പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറളത്തെ വന്യജീവി ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ആനമതിൽ നിർമിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാത്രം വന്യജീവി ശല്യത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും, അതിനാൽ മറ്റ് പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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