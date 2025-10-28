'കണ്ടുകെട്ടിയ തടികൾ എവിടെ?' തുറന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ
കോഴിക്കോട്: മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസിൽ തുറന്ന നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് ജോസഫ് മാത്യു. 2021 ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് എറണാകുളത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ മരത്തടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പ് ഒളിച്ചു കളി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ജോസഫ് മാത്യു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് സിസിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഈട്ടി തടികൾ എവിടെയുണ്ട്? ഇത് വനഭൂമിയില് നിന്നല്ലേ മുറിച്ചുമാറ്റിയത്? എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മരത്തടികൾ കണ്ടുകെട്ടി എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന വനംവകുപ്പ് അത് എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് നിയമ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കാൻ ജോസഫ് മാത്യു തീരുമാനിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ലഭിച്ച മറുപടികളും ഇങ്ങനെയാണ്.
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസുകളിലെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ഹാജരാക്കിയതായും റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും അറിയുന്നു. തുടർന്ന് ഫോറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്ത് തെളിവ് ശേഖരിച്ചതായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച മരത്തടികൾ നിയമ പ്രകാരം ഡിഎഫ്ഒ സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്രകാരം കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തടികൾക്ക് കണക്കാക്കിയ വിലയെത്രയാണ്. ഈ മരത്തടികൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ വനപ്രദേശത്ത് നിന്നും ശേഖരിച്ചതാണോ? പട്ടയ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മുറിച്ചു ശേഖരിച്ചതാണോ? എന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം തരേണ്ടതാണ്. ഈ കേസുകളിൽ ഇത്രയും കാലദൈർഘ്യം വന്നിട്ടും കുറ്റപത്രം കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ? മേൽപറഞ്ഞ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് മീനങ്ങാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ക്രൈം നം. 281/2021 കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൈമാറിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം തരുവാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്ന അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ താങ്കളുടെ അപേക്ഷയിൽ ഉന്നയിച്ച പരാമർശങ്ങൾ പരിഗണനാർഹം അല്ല എന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച മറുപടി. സൗത്ത് വയനാട് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഈ മറുപടി ലഭിച്ചത്. അതേ സമയം മുറിച്ച് കടത്തിയ മരങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്ന് സൗത്ത് ഡിഎഫ്ഒ അതിന് മുമ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്; മേപ്പാടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ 01/2021, 41/2021 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാടിനടുത്ത് കരിമുകൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലബാർ ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് സുമാർ 20 ലക്ഷം രൂപ വില മതിക്കുന്ന 54 കഷ്ണങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീട്ടി മരത്തടികൾ മില്ലുടമയായ എം എം അലിയാർ എന്ന
ആളുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യത്തിൽ മേപ്പാടി ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ഷമീർ കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ വനത്തിൽ നിന്നു മുറിച്ച് ശേഖരിച്ച് അനധികൃതമായി കടത്തികൊണ്ടു വന്ന
മരത്തടികളാണ് ഇതെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനംവകുപ്പ് മരത്തടികൾ ബന്ധവസ്സിലെടുത്തു എന്നു രേഖകളിൽ കാണുന്നു.
വനഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തിയതിൻ്റേയും അത് കണ്ടുകെട്ടിയതിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ മരത്തടികൾ നിലവിൽ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല. ഇതാണ് യഥാർഥത്തിൽ മുട്ടിൽ മരം മുറിയിലെ ആദ്യത്തെ കേസെന്നും മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് പട്ടയ ഭൂമിയിൽ അല്ല വനത്തിൽ നിന്നാണെന്നും അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു അക്കമിട്ട് പറയുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കർശന നിർദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തത്. യഥാർഥത്തിൽ വനമന്ത്രിയും സർക്കാരുമാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്നും ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മീനങ്ങാടി മേപ്പാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ നടന്ന മരം മുറികളിൽ 53 കേസുകളുടെ കുറ്റപത്രം ആണ് നിലവിൽ സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസുകളിൽ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്. നിയമപരമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു പറഞ്ഞു.
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസിൽ സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു നേരത്തെ മരംമുറി നിയമപരമല്ലെന്ന് നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. കുറ്റപത്രം പരിശോധിച്ച ശേഷം, നിലവിലുള്ള അന്വേഷണവും കുറ്റപത്രവും ദുർബലമാണെന്നും കേസ് ജയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകളും സാക്ഷികളും ഇല്ലെന്നും ജോസഫ് മാത്യു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, കുറ്റപത്രത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി (ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി) തെറ്റായ ഉത്തരവിറക്കി മരംമുറിക്കലിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും, അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ അവഗണിച്ചാണ് മരംമുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതെന്നും ഇത് കോടതിയലക്ഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഡിജിപിക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ നടപടിയുണ്ടായത്. കേസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വിവരങ്ങളോ ചർച്ചകളോ തന്നെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാൽ കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വയനാട് ജില്ലയിലെ മുട്ടിൽ വില്ലേജിൽ നടന്ന അനധികൃത മരംമുറി വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. 2020 ഒക്ടോബർ 24-ന് റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിലാണ് പ്രധാനമായും മരംമുറി നടന്നത്. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന് ശേഷം പട്ടയ ഭൂമിയിൽ ഉടമകൾ നട്ടു വളർത്തിയ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അനുവാദം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ, 300 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടി, തേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംരക്ഷിത മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പ്രതികൾ ഈ ഉത്തരവ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിലാണ് സംഭവം. റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നീ സഹോദരങ്ങളാണ് ഈ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികൾ. ഇവർ കർഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഭൂമിയിലെ ഈട്ടിമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി എന്നാണ് കേസ്. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അഡ്വ. ജോസഫ് മാത്യു ഇന്നലെ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ രേഖകളും തെളിവുകളും തൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
