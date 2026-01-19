''ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന കുരിക്കൾ, നിവേദ്യത്തിന് മാംസം''; മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മുത്തപ്പൻ കുരിക്കൾ തിറ
ഹിന്ദുവായ മുത്തപ്പനും മുസ്ലീമായ കുരിക്കളുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ. ഇരുവരെയും മാവൂർ കിടാപ്പിൽ മുത്തപ്പൻ കുരിക്കൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിലാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.
Published : January 19, 2026 at 3:30 PM IST
കോഴിക്കോട്: മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഭജനവും സ്പർദ്ധയും വളരുന്ന ഇക്കാലത്ത് മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ
മനോഹര കാഴ്ചയുണ്ട് മാവൂർ കിടാപ്പിൽ മുത്തപ്പൻ കുരിക്കൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ. ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന മുത്തപ്പൻ, കുരിക്കൾ, വെള്ളാട്ടിലും തിറയിലുമാണ് മാനവ ഐക്യം വിളിച്ചോതുന്ന സന്ദേശമുള്ളത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഹിന്ദുവായ മുത്തപ്പനും മുസ്ലീമായ കുരിക്കളും. നാട്ടുപ്രമാണിയായ മുത്തപ്പൻ്റെ ഉറ്റ മിത്രമായിരുന്നു മുസ്ലീമായ കുരിക്കൾ. ഒരേ ശക്തിയും ഒരേ മനസുമുള്ളവർ. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അനീതിക്കും അക്രമത്തിനുമെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടി വിജയം വരിച്ചവർ.
ഇവരുടെ മരണശേഷം ദൈവിക പരിവേഷം നൽകി ഒരേ ശ്രീകോവിൽ തന്നെയാണ് മുത്തപ്പൻ്റെയും കുരിക്കളുടെയും പ്രതിഷ്ഠ. ഉത്സവ ദിവസം നടക്കുന്ന വെള്ളാട്ടിലും തിറയിലും ഇരുവരുടെയും ചരിതമാണ് ഭക്തർക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
''എല്ലാ മതസ്ഥരും ഇവിടെ വരുന്നു. മുസ്ലീം സമൂദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള് പീഠം വരെ ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരി, ഇളനീർ, പണം എന്നിങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. പിന്നെ മുത്തപ്പനും കുരിക്കള്ക്കും ഇവിടെ നേദിക്കുമ്പോള് ഇറച്ചി നേദിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമെ അവിലും ഇളനീരും പൂജയ്ക്കായി നേദിക്കലുണ്ട്'' - ക്ഷേത്രാവകാശി രവി പറയുന്നു.
മുത്തപ്പൻ്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്ന കുരിക്കളും പിന്നീട് ഇരുവരും ബലപരീക്ഷണം നടത്തി
പരസ്പരം ശക്തി തെളിയിച്ച് ഉറ്റ മിത്രമാവുന്നതാണ് വെള്ളാട്ടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അതിനിടയിൽ കുരിക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും വെള്ളാട്ടിൽ മാത്രം കാണാനാകുന്ന പ്രത്യേകതയാണ്.
ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രതിഷ്ഠകൾ. എന്നാൽ ഇരുവർക്കും വ്യത്യസ്തമായ പൂജാ വിധികളാണ് ഉള്ളത്. മുത്തപ്പന് മധ്യമ കർമ്മത്തിലാണ് പൂജകൾ. എന്നാൽ കുരിക്കൾക്ക് ഉത്തമ കർമ്മത്തിലാണ് പൂജാവിധികൾ നടത്തുന്നത്.
മുത്തപ്പൻ്റെയും കുരിക്കളുടെയും വാസസ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ആക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇരുവരും ഒന്നായി പോരാടി വിജയം വരിക്കുന്നതോടെ മുത്തപ്പനേയും കുരിക്കളെയും മേലാപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നിർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച് ഒരേ ശ്രീകോവിലിൽ കുടിയിരുത്തുന്നതാണ് തിറയുടെ ഇതിവൃത്തം. നിരവധി പേരാണ് ഇത്തവണയും കിടാപ്പിൽ മുത്തപ്പൻ കുരിക്കൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി അരങ്ങേറിയ അപൂർവമായ ഈ തിറയാട്ടം കാണാൻ എത്തിയത്.
കുരിക്കൾ ഇറങ്ങുക തനതായ വേഷത്തിൽ
ഉത്സവ ദിവസം വെള്ളാട്ടാണ് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ആദ്യം അരങ്ങേറുന്നത്. ലളിതമായ വേഷവിധാനത്തോടെയാണ് ഇരുവരും വെള്ളാട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. മുത്തപ്പന് മുഖത്ത് മിനുക്കും തലപ്പാവും തുണികൊണ്ടുള്ള അരയടയും മറ്റുമാണുണ്ടാകുക.
തിറയിൽ കുരിക്കൾ ഇറങ്ങുക തനതായ ഇസ്ലാം വേഷത്തിലാണ്. പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലുങ്കി മുണ്ടും വെള്ള തോർത്തും അരയിൽ മണികെട്ടിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ബെൽറ്റുമായാണ് രംഗപ്രവേശനം. ഇടത്തോട്ട് ഞൊറിയിട്ടുടുത്ത ലുങ്കിമുണ്ടും താടിയും വെള്ള ബനിയനുമാണ് വേഷം. ഇടതു വശത്തെ കവിളിലായി ചെറിയൊരു മറുകും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
കൈയ്യിൽ കാപ്പും കാതിൽ തൊങ്ങലും ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ള മുണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തലേക്കെട്ടും വേഷ വിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകടനത്തിനിടയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലം മുതൽ കേരളം പാലിച്ചു പോരുന്ന മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കാം. ചെണ്ട, ഇലത്താളം, കുറുങ്കുഴൽ എന്നീ വാദ്യങ്ങളുടെ താളത്തിനൊപ്പമാണ് തിറയാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത്.
