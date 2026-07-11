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മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം: പൊലീസ് പീഡനത്തിനിരയായ കെകെ സുര്രേന്ദന് 12.5 ലക്ഷം നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ

വിഷയമുന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമ്രന്തി വിഡി സതീശനെ സുരേന്ദ്രൻ കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയത്.

Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
സികെ ജാനുവിനും വിഡി സതീശനുമൊപ്പം കെകെ സുര്രേന്ദൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 8:05 PM IST

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അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: മുത്തങ്ങ ഭൂസമരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്യായമായി തടങ്കലിൽ പീഡിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരനും സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡയറ്റ് ലക്ച്ചററുമായിരുന്ന കെകെ സുരേന്ദ്രന് കോടതിവിധി പ്രകാരമുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് സർക്കാർ. വിഷയമുന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയായ ഫ്രൊഫസർ കുസുമം ജോസഫിനൊപ്പം സുരേന്ദ്രനും ഭാര്യയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

നഷ്‌ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്നും ഇനി കേസിൽ അപ്പീലിന് പോകില്ലെന്നും അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് നല്ല സമീപനമായിരുന്നുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
സികെ ജാനുവിനും വിഡി സതീശനുമൊപ്പം കെകെ സുര്രേന്ദൻ (ETV Bharat)
2021 ജനുവരിയിലാണ് കേസിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ്ബ് കോടതി സുരേന്ദ്രന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത്. എന്നാൽ അന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടത് സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ഇത്തരം കേസുകളിൽ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകിയാൽ അത് പൊലീസിൻ്റെ മനോവീര്യം തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. എന്നാൽ 2026 മാർച്ച് 16ന് അപ്പീൽ തള്ളിയ കോടതി പലിശയടക്കം 12.5 ലക്ഷം രൂപ നൽകാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമ്രന്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൻ്റെ ആവശ്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.മുത്തങ്ങ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ താൻ തലസ്ഥാനത്ത്മുത്തങ്ങയിൽ വെടിവെയ്പ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ താൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. 2003 ഫെബ്രുവരി 19ന് ഡയറ്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. താനും മൂന്ന് മറ്റ് അധ്യാപകരുമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തത്. താൻ മുത്തങ്ങയിലെ സംഭവം അറിയുന്നത് തന്നെ മനോരമയിലെ മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും തൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ഇ സോമനാഥിൽ നിന്നാണ്.
Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
കെകെ സുര്രേന്ദൻ (ETV Bharat)

''തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സോമനാഥ് അന്ന് അവിടെ പത്രത്തിൻ്റെ സ്‌പെഷ്യൽ കറസ്‌പോണ്ടൻ്റായിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് പോയി വരുമ്പോഴാണ് സോമൻ തന്നെ ഈ വിവരം ധരിപ്പിക്കുന്നത്. 19ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിനിലാണ് താൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പോകുന്നത്. 20നാണ് താൻ വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നത്. കോടതിയിൽ തൻ്റെ ജാമ്യത്തിന് ഹാജരായത് അന്നത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ ജനാർദ്ദനക്കുറുപ്പായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോടതിയെ ഈ വിവരം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അതോടെ പൊലീസിൻ്റെ വാദങ്ങൾ കോടതിയിൽ പൊളിയുകയും ചെയ്‌തു'' എന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.

2003ൽ നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനം : മനസ് തുറന്ന് സുരേന്ദ്രൻ

2003 ഫെബ്രുവരി 22നാണ് പൊലീസ് തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലമായ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഡയറ്റിലെത്തി (DIET-DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINNING) അവിടുത്തെ സീനിയർ ലക്ച്ചററായിരുന്ന തന്നെ രാവിലെ പത്തരയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് സ്റ്റാഫ് റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ എസ്‌ഐയും സംഘവുമെത്തി 'ആരടാ സുരേന്ദ്രൻ' എന്ന് ചോദിച്ചു.

താനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോളറിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വച്ച് തന്നെ തല്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൂടെയുള്ള പൊലീസുകാർ തടഞ്ഞതു കൊണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മർദ്ദിച്ചില്ല. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്കാണ് കൊണ്ട് പോയത്.

അവിടെ അന്നത്തെ പൊലീസ് ഐ ജിയും പിന്നീട് ഡിജിപിയുമായിരുന്ന ശങ്കർ റെഡിയടക്കമുള്ളവർ സിഐയുടെ ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ മുൻപിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചു. ശങ്കർ റെഡിക്കൊപ്പം മറ്റ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നു. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത അന്ന് സബ്ബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടറായിരുന്ന വിശ്വംഭരനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ എത്തിച്ചത്. ഇതാണ് സുന്ദ്രേൻ എന്ന് എസ്‌ഐ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. അവർ മുഖാമുഖം നോക്കിയ ശേഷം വിശ്വംഭരനെ നോക്കി തലയാട്ടി. ഉടൻ മുറിയിൽ നിന്നും തന്നെ ഇറക്കി പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. കോളറിൽ പിടിച്ചാണ് എസ്‌ഐ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്.

Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
മുത്തങ്ങ ദിനാചരണത്തിൽ പകർത്തിയ ചിത്രം (ETV Bharat)
അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മർദ്ദനം തുടങ്ങി. പുറത്ത് നിന്ന് ദേവരാജൻ എന്ന സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ മുഷ്‌ടി ചുരുട്ടി തൻ്റെ വയറിൽ ഇടിച്ചു. തുടർന്ന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ചുമരിന് അഭിമുഖമായി നിർത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ നടുവിന് എസ്‌ഐ വിശ്വംഭരൻ ബുട്ടിട്ട് ചവിട്ടി. രണ്ട് കൈയ്യും കൊണ്ട് രണ്ട് ചെവിയിലും അടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇടത് ചെവിയുടെ കർണപുടം പൊട്ടി. അന്ന് മുഴുവൻ സമയവും മർദ്ദനമായിരുന്നു. മുത്തങ്ങയിൽ ഭൂസമരം നയിക്കുന്ന ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് താൻ ആയുധ പരിശീലനം നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു മർദ്ദനം. തനിക്ക് ഒന്നിലും പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ നിൻ്റെ നമ്പർ ഗീതാനന്ദൻ്റെ ഡയറിയിൽ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാണ് എസ്‌ഐ വിശ്വംഭരൻ മർദ്ദനം തുടർന്നത്.

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പത്തരയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത തന്നെ പത്തേമുക്കാലോടെ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയമാക്കാൻ തുടങ്ങി. എസ്‌ഐ വിശ്വംഭരൻ , സിഐ ദേവരാജൻ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വസന്തകുമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾ രഘുനാഥൻ, സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യേഗസ്ഥൻ വർഗീസ് എന്നിവരാണ് എന്നെ മാറി മാറി മർദ്ദിച്ചത്. മർദ്ദനം നടത്തി ഇവർ അവശരാകുമ്പോൾ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസുകാരെത്തി മർദ്ദനം തുടരും. അന്ന് കറൻ്റ് കട്ട് സമയമായ രാത്രി ഒമ്പതര വരെ എന്നെ തുടർ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി. ഞാൻ മർദ്ദനത്തിൽ വേദന കൊണ്ട് അലറുമ്പോൾ പൊലീസുകാർ അസഭ്യം വിളിച്ചു.

Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
കെകെ സുര്രേന്ദൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം (ETV Bharat)

മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം തന്നെയും സികെ ജാനുവിനെയും ഒരു മുറിയിലാണ് ഇരുത്തിയത്. താൻ കാണുമ്പോൾ മർദ്ദനത്തിൽ സികെ ജാനുവിൻ്റെ മുഖം നീര് വന്ന് വീർത്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഗീതാനന്ദനെയും തന്നെയും ഒരു ലോക്കപ്പിലാക്കി. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തന്നെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി. ചെവിയിൽ നിന്നും അപ്പോഴും ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി വരാന്തയിലാണ് കിടന്നത്. പിറ്റേന്ന് (24ന് ) ഉച്ചയ്ക്ക് മജിസ്‌ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അന്ന് ഹാജരാക്കിയത്. തുറന്ന കോടതിയിൽ അന്ന് ഹാജരാക്കിയില്ല. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പൊലീസ് വിമുഖരായിരുന്നു. ഡയറ്റിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും ഭാര്യയോടും എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുമില്ല.

മജിസ്‌ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോർ തനിക്ക് ഭീകര മർദ്ദനമേറ്റ വിവരം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. തന്നെ വൈത്തിരി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ പദ്ധതി. എന്നാൽ മർദ്ദന വിവരം തുറന്ന് പറഞ്ഞതോടെ തന്നെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അയയ്ക്കാം അവിടെ തനിക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഇടപെട്ടാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അവിടെ എത്തിയ തന്നെ ജയിലിലെ ഡോക്‌ടർ പരിശോധിച്ചു. പിന്നീട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നീട് മതിയായ ചികിത്സ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഭാര്യയുടെ റിട്ട് ഹർജി പ്രകാരം തടവിലിരിക്കെ തന്നെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.

Muthanga land dispute മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം KK Surrendan KK Surrendan Muthanga land dispute
കെകെ സുര്രേന്ദൻ (ETV Bharat)
നിലവിൽ തൻ്റെ പേരിൽ കേസില്ല. കേസ് പിന്നീട് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ അവർ തന്നെ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കി. അതോടെ തൻ്റെ സസ്‌പെൻഷൻ ഒഴിവായി. സർവിസിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചു. 2004 ആദ്യമാസങ്ങളിലാണ് താൻ വീണ്ടും ഡയറ്റിലെത്തിയത്. അന്ന് നാലകത്ത് സൂപ്പിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. തനിക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം തരാൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് വയനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. കുറ്റവിമുക്തനായ ശേഷം തന്നെ അനധികൃതമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മർദ്ദിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ്ബ് കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരായ എസ്‌ഐ വിശ്വംഭരൻ , സി ഐ ദേവരാജൻ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ വസന്തകുമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾ രഘുനാഥൻ, സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യേഗസ്ഥൻ വർഗീസ് എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തി 2008ൽ കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കി. 2004ലാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സബ്ബ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. ഇതിൽ 2021ൽ 5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. എന്നാൽ അനുകൂലമായി വിധിക്കെതിരെ പിണറായി സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകി. തുടർന്നാണ് 2025 മാർച്ച് 16നാണ് നിലവിലെ വിധി വന്നത്. ഈ നഷ്‌ടപരിഹാരവിധി തനിക്ക് പണം വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇനിതെയങ്കിലും നിരപാരധികളായ ആളുകളെ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് ഒരുകാര്യവുമില്ലാതെ മർദ്ദിക്കരുത്. പൊലീസിന് ഈ വിധി ഒരു താക്കിതാവണം. കുറ്റവിമുക്തനായതോടെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്ന ശമ്പളമൊക്കെ ലഭിച്ചു. നിലവിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തപ്പോൾ കുടുംബം ഒന്നാകെ മാനസികമായി തകർന്നു.

ഭാര്യയും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത രണ്ട് ആൺ മക്കളുമായിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് രണ്ട് മക്കൾക്കും ജോലിയായി. ഒരാൾ എഞ്ചിനിയറും മറ്റൊരാൾ ആർക്കിടെക്റ്റുമാണ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂത്ത മകൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസിലും ഇളയമകൻ മൂന്നാം ക്ലാസിലും പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പൊലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്നുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നജ്ങളുണ്ട്. ചില സമയത്ത് വിട്ടുമാറാത്ത ചെവി വേദനയും തലവേദനയും ഉണ്ടാവും. തന്റെ കാല് തളർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നടുവിന് ചിവിട്ടിയതെന്നാണ് തന്നോട് ചില ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴും നടുവേദനയുണ്ട്.

ചികിത്സകൾക്കായി കോട്ടയ്ക്കലും മധുരയിലും

മൃഗീയ മർദ്ദനം ഏറ്റത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറെനാൾ കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ചികിത്സ നടത്തി. പിന്നീട് ഫാദർ തോമസ് കോച്ചേരി തന്നെ മധുര തിരുമംഗലത്ത് എത്തിച്ച് സിദ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. തന്നെയും കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെലവിൽ മധുരയിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ചികിത്സാ ചിലവും അദ്ദേഹമാണ് വഹിച്ചത്. സിദ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നേരെ നിൽക്കാനും നടക്കാനും പറ്റിയത്. അതുവരെ കുനിഞ്ഞാണ് താൻ നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നത്.

ജയിലിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് വിഎസ്

തന്നെ ജയിലിൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ച ഒരേയൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനായിരുന്നുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. 2003 ഫെബ്രുവരി 24നാണ് തന്നെ ജയിലിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചത്. തനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും ആവതില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം സെല്ലിലെത്തിയാണ് സന്ദർശിച്ചത്. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇന്നും സുരേന്ദ്രൻ ഓർക്കുന്നു.

''നിനക്ക് ദിവാനാകണം അല്ലേടാ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് സുന്ദ്രേൻ മാഷെ എന്നെ പൊലീസ് മുൻപ് തല്ലിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറ്റുന്ന വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും'' എന്നായിരുന്നു വിഎസ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് പല വേദികളിലും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. കുറ്റവിമുക്തനായി താൻ പുറത്ത് വന്ന ശേഷം ജോലയിൽ പ്രവേശിച്ച തനിക്ക് വയനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിനായും വിഎസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിഎസിൻ്റെ ആവശ്യം ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

ഗീതാനന്ദൻ്റെ ഡയറിയിലെ നമ്പർ

തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന രാമദാസ് അന്ന് ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലെ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹവുമൊത്ത് സമരം നടക്കുന്ന മുത്തങ്ങയിൽ താൻ പോയിരുന്നു. ഗീതാനന്ദനെ മുൻപ് തന്നെ തനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. സമര ഭൂമിയിൽ ഒട്ടേറെ സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുണ്ടായിരുന്നു. എസ്എസ്എൽസിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതിക്കണമെന്ന താൻ ഗീതാനന്ദനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് തന്നോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ നമ്പർ ഗീതാനന്ദന് നൽകിയത്. അന്ന് തനിക്ക് ഫോണില്ല. ഡയറ്റിലെ ഫോൺ നമ്പരാണ് നൽകിയത്. ഡയറിയിൽ കുറിക്കാൻ ഗീതാനന്ദന് പേനയില്ലാത്തതിനാൽ തൻ്റെ പച്ച മഷി പേന കൊണ്ടാണ് നമ്പർ കുറിച്ചിട്ടത്.

തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ഡയറ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. അങ്ങനെ മുത്തങ്ങ സമരത്തെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഗീതാനന്ദനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തപ്പോൾ ഡയറി കണ്ടെടുത്തു. അതിലെ ബാക്കി നമ്പറുകൾ നീല, കറുപ്പ് മഷികൊണ്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ പ്രത്യേക തരം കോഡാണെന്നാണ് പൊലീസുകാർ ധരിച്ചതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ആയുധപരിശീലന കഥയൊക്കെ പൊലീസ് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. തനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കത്തി പോലും എടുത്ത് വെട്ടാനറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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MUTHANGA LAND DISPUTE
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