അവധിക്കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളോടു കൂട്ടുകൂടാം; ചിരിയും ചിന്തയുമുണര്ത്താന് കുട്ടികള് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങള്
അക്ഷരങ്ങളിലൊളിപ്പിക്കുന്ന ലോകം കുട്ടികളില് ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. കഥകളിലൂടെ അവര് സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യരെയും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും. സ്റ്റേറ്റ് സെന്ട്രല് ലൈബ്രറി അധികൃതര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങള് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം..
Published : April 28, 2026 at 5:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു കഥ വായിച്ചു മറ്റൊരു ലോകത്തേക്കു പോയതായി എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നാത്തവരുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികള്? ഒരു നല്ല കഥയ്ക്കു കുട്ടികളുടെ ലോകം തന്നെ മാറ്റിമറിയ്ക്കാന് കഴിവുണ്ട്. ഓരോ കഥയും കുട്ടികളുടെ മുന്പില് പുതിയൊരു ലോകമാണ് തുറക്കുന്നത്.
കഥകളിലൂടെ അവര് സമൂഹത്തെയും മനുഷ്യരെയും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും. എഴുത്തുകാര് അക്ഷരങ്ങളിലൊളിപ്പിക്കുന്ന ലോകം കുട്ടികളില് ചിന്തകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അവരുടെ ഭാവനയെ ഉണര്ത്തും. അവരെ സ്വപ്നം കാണന് പഠിപ്പിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങള് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? കുട്ടികള് വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങള് സ്റ്റേറ്റ് സെന്ട്രല് ലൈബ്രറി അധികൃതര് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
1. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ലോകം
ചെടികളോടും പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും ചങ്ങാത്തം കൂടാന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? ഈ കഥയിലെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും അതേപോലെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ട്യേട്ടനും അമ്മിണിയും മുത്തച്ഛനും മുത്തശിയുമൊത്തു കഴിയുന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടന് ചെടികളോടും മരങ്ങളോടും വേട്ടാളന് കൂടുകളോടും മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടുമൊക്കെ സംസാരിക്കും.
ഗ്രാമത്തില് താമസിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ മനോഹരവും അത്ഭുതകരവുമായ കുട്ടികളുടടെ ലോകം വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് എഴുത്തുകാരനായ നന്ദനാര്. കുടുംബവും കുട്ടന്നായരും സഹപാഠികളും ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞു മനസില് വിസ്മയം നിറക്കുന്നു. വേനലും മഴയും മഞ്ഞുമൊക്കെ അവന്റെ കുഞ്ഞു ലോകത്ത് ആയിരമായിരം വര്ണങ്ങള് നെയ്യുന്നു. വിഷുവും ഓണവും തിരുവാതിരയും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഉമ്മവെച്ചുണര്ത്തി. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും കുസൃതികളുടെയും വിസ്മയങ്ങളുടെയും കൊച്ചു കൊച്ചു ദുഖങ്ങളുടെയും കഥയാണ് ഈ നോവല്.
2. കുഞ്ഞുണ്ണിയും കൂട്ടുകാരും
ബാലസാഹിത്യകാരനായ പി. നരേന്ദ്രനാഥ് എഴുതിയ കുഞ്ഞുണ്ണിയും കൂട്ടുകാരും എന്ന നോവല് കുട്ടികളില് ഭാവനാശീലവും ജീവിതാവബോധവും വളര്ത്താന് സഹായിക്കുന്നതാണ്.
3. കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ യാത്രാ പുസ്തകം
പതിമൂന്നുകാരനായ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കഥയാണ് എസ്. ആര്. ലാല് എഴുതിയ 'കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ യാത്രാ പുസ്തകം' എന്ന നോവല്. ആഫ്രിക്ക വരെ നീളുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ യാത്രയിലെ സാഹസങ്ങളും അത്ഭുതകാഴ്ചകളും പ്രതിസന്ധികളും അതിജീവനവുമാണ് ഈ കഥ. മൃഗങ്ങള് കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു എന്നതാണ് കഥയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകര്ഷണം.
എഴുത്തുകാരനാകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവനും ചിത്രകാരനായ സച്ചിനും സ്നേഹഭവനിലെ അന്തേവാസികളായ ടോമിയും കൈസറും ഷെര്ഷയും മന്ത്രവാദിയായ മനമ്പാടിയും ആഫ്രിക്കന് ബാലന് രാമങ്കോലെയും ലോകം ചുറ്റുന്ന വൈശാഖനും പുതിയ ഭൂപ്രദേശം കണ്ടെത്താന് കടല്സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന കുറുപ്പും ഭൂമിക്കടിയിലെ നിധികണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന മാര്ത്താണ്ഡനുമെല്ലാം നോവലിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഇവര്ക്കു പുറമേ എഴുത്തുകാരനായ എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടും കഥാപാത്രമാണ്. സത്യവും ഭാവനയും കലര്ന്ന ഈ നോവല് ഈ ലോകത്തിലെയെന്നപോലെ നന്മയുള്ളവരും തിന്മയുള്ളവരും കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.
തീവ്രമായി ഒന്നിനെ ആഗ്രഹിച്ചാല് അതു നേടിയെടുക്കാന് നിങ്ങളെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന് സഹായിക്കുമെന്നു വിളിച്ചു പറയുകയാണ് 'ദി അല്ക്കെമിസ്റ്റിലൂടെ' ബ്രസീലിയന് എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കൊയ്ലോ. ആട്ടിടയനായ സാൻ്റിയാഗോ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകള്ക്കു സമീപം നിധിയുണ്ടെന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഈ നിധി തേടി അവന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു പുസ്തകങ്ങള് മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആടുകളുടെ ഭാഷ മാത്രം സ്വായത്തമാക്കിയ സാൻ്റിയാഗോ അങ്ങനെ ലോകത്തെ അറിയുന്ന യാത്രയാണ് ദി അല്ക്കെമിസ്റ്റ്.
5. ബ്ലാക് ബ്യൂട്ടി
മൃഗങ്ങളുടെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആശയം തന്നെ കൗതുകമുണര്ത്തുന്നതാണല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി അതുപോലൊരു ആത്മകഥയാണ്. കറുത്ത രോമവും നെറ്റിയില് വെള്ളുപ്പൊട്ടുമുള്ള ഒരു കുതിര തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കഥയിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്.
തൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലവും യജമാനന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ദുരനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ നോവലില് അവന് വിവരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ എന്നതിനൊപ്പം മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെ ദയാപൂര്ണമായും സ്നേഹപൂര്ണമായും പെരുമാറണമെന്നും നോവലിലൂട അന്ന സൂവല് കാണിച്ചുതരുന്നു.
6. റോബിന്സണ് ക്രൂസോ
സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. സാഹസം നിറഞ്ഞ റോബിന്സണ് ക്രൂസോയുടെ ജീവിതമാണ് ഈ കഥ. ലോകം ചുറ്റിക്കാണാനിറങ്ങിയ റോബിന്സണ് ക്രൂസോ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പല് അപകടത്തില്പ്പെടുന്നു. ക്രൂസേയുെട സഹയാത്രികരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഭക്ഷണം പോലുമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു ദ്വീപില് എത്തിപ്പെടുന്ന ക്രൂസോ അവിടെ 28 വര്ഷം കഴിയേണ്ടിവരുന്നു. ഈ സമയത്തെ ക്രൂസോയുടെ ജീവിതത്തിലെ സാഹസങ്ങളാണ് കഥയില് പറയുന്നത്. പത്ര പ്രവര്ത്തകനും നോവലിസ്റ്റുമായിരുന്ന ഡാനിയല് ഡീഫോയാണ് റോബിന്സണ് ക്രൂസോ എഴുതിയത്.
7. ദി റെയില്വേ ചില്ഡ്രന്
ഒരു വൈകുന്നേരം അച്ഛന് രണ്ട് അപരിചിതരുടെ കൂടെ പോകുന്നതോടെ റോബേര്ട്ട്, പീറ്റര്, ഫിലിസ് എന്നീ മൂന്നു കുട്ടികളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയുകയാണ്. അച്ഛന് പോകുന്നതോടെ കുട്ടികളും അമ്മയും ലണ്ടന് നഗരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്കു പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടില്നിന്നു നോക്കുമ്പോള് കാണുന്ന ട്രെയിനിനോടു കുട്ടികള്ക്കു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങി.
റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ പോര്ട്ടറുമയി സൗഹൃദത്തിലാവുന്ന കുട്ടികള് ട്രെയിനുകളെ കുറിച്ചു കൂടുതല് മനസിലാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്ന് ട്രെയിന് അപകടം ഒഴിവാകുന്നു. ഇതോടെ അവരുടെ ജീവിതം പിന്നേയും മാറി മറിയുകയാണ്. കുട്ടികള് സ്ഥിരമായി കൈ വീശി കാട്ടിയിരുന്ന ട്രെയിന് യാത്രികനായ വൃദ്ധന് അവരുടെ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ഒടുവില് അച്ഛനുമൊത്ത് കുടുംബം ഒന്നിക്കുന്നതാണ് ഇ. നെസ്ബിറ്റിൻ്റെ കഥ.
ഇവിടെ തീരുന്നതല്ല കുട്ടികള്ക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്. സുമംഗലയുടെ മിഠായിപ്പൊതി, മാലിയുടെ സര്ക്കസ്, ജെ.കെ. റൗളിങ്ങിൻ്റെ ഹാരി പോര്ട്ടര്, റസ്കിന് ബോണ്ട് എഴുതിയ റസ്റ്റി, ആര്തര് സി. ഡോയില് എഴുതിയ ഷെര്ലക്ക് ഹോംസ്, ഖയ്റുന്നിസയുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ബട്ടര്ഫിങ്കേഴ്സ് തുടങ്ങി പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഈ വേനലവധിക്കാലത്തു കളികള്ക്കും വീഡിയോ ഗെയിമുകള്ക്കുമൊപ്പം വായനെ കൂടി കൂടെക്കൂട്ടാന് കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കാം.
