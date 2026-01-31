മുളങ്കമ്പിലെ 'കറുത്ത മുത്തുകൾ'; കർഷകരുടെ മനവും കൊട്ടയും നിറച്ച് കവ്വായിയിലെ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി കേന്ദ്രമായി കവ്വായി കായൽ. ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതിയിലൂടെയും മികച്ച ഗുണമേന്മയിലൂടെയും മലബാറിൻ്റെ ഈ 'കറുത്ത മുത്തുകൾ' ഇന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്
Published : January 31, 2026 at 4:47 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ
കാസർകോട്: ഉപ്പുവെള്ളവും ശുദ്ധജലവും ചേരുന്ന കവ്വായി കായലിൻ്റെ ഓളപ്പരപ്പുകൾക്കിന്ന് 'കറുത്ത മുത്തിൻ്റെ' തിളക്കമാണ്. കല്ലുമ്മക്കായയെ ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമതാക്കിയ മാജിക്ക് ആയി കവ്വായി കായൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വലിയ മൂന്നാമത്തെ കായലും ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണിയുമാണ് കവ്വായി. ഏഴ് പുഴകളുടെ സംഗമസ്ഥലമായ ഈ ജലാശയം ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുകയാണ്.
ചാകരയിൽ തുടങ്ങിയ മാജിക്
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കായലിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ കല്ലുമ്മക്കായ ചാകരയാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പ്രദേശത്തുള്ളവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിഭവങ്ങളാക്കി. കവ്വായിയിലെ കല്ലുമ്മക്കായ ചാകര നാടുമുഴുവൻ പാട്ടായി. ഇതോടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില്നിന്ന് ഏജൻ്റുമാർ കല്ലുമ്മക്കായ തേടി കവ്വായി കായലിലെത്തി. കല്ലുമ്മക്കായ ശേഖരിച്ച് കർഷകർക്ക് നല്ലൊരു തുകയും നൽകി മടങ്ങി.
വിപണി സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ മുളയും കയറും ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. മുള കൂട്ടികെട്ടി സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി കയർ തൂക്കിയിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായ വിത്ത് ഇട്ടു. നൂറാം ദിവസം മനസും കൊട്ടയും നിറച്ച് കല്ലുമ്മക്കായ വിളവെടുത്തു. അങ്ങനെ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലുമ്മക്കായ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്ത് വിജയം നേടിയ ഖ്യാതി കവ്വായി കായലിൽ എത്തി.
ഏതു സീസണിലും കല്ലുമ്മക്കായ ഇവിടെ സുലഭമാണ്. ഇന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ മുതൽ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ വരെ കവ്വായിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയില് സജീവമാണ്. ഇനിയുള്ള മാസങ്ങൾ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലകാലമാണ്. ഒക്ടോബറിൽ വിത്തിറക്കിയത് മൂന്നര മാസം നീളുന്ന പരിചരണത്തിനൊടുവിൽ ഫെബ്രുവരി മുതൽ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും.
അധ്വാനത്തിൻ്റെ നൂറാം ദിവസം
കായലിൽ മുളകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്നാണ് കൃഷി നടക്കുന്നത്. തുണിയിൽ കോർത്ത വിത്തുകൾ ഒരടി അകലത്തിൽ റോപ്പുകളിൽ (കയർ കമ്പ) കെട്ടി കായലിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിടും. പാകമാകുന്ന കല്ലുമ്മക്കായ തോണി തുഴഞ്ഞു പോയി ശേഖരിക്കും. കരയിലേക്ക് എത്തിച്ച് ചവിട്ടി മെതിക്കും. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മെതിക്കാൻ ഉണ്ടാകും. തുടർന്നു നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. അതിനു ശേഷം വലിപ്പമുള്ളവയും ചെറുതും വേറെ വേറെ കൊട്ടയിലാക്കും. ഇതാണ് വില്പനയ്ക്ക് എത്തുന്നത്.
ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിത്തിറക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്നതെന്ന് കർഷകനായ രഘു പരിചയപ്പെടുത്തി. നല്ല വിത്തുകൾ ലഭിച്ചാൽ മികച്ച വിളവ് ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് കിലോയ്ക്ക് 180- 200 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിൽ ഇത് 220- 250 രൂപയോളമാകും. റംസാൻ നോമ്പ് കൂടി ആരംഭിച്ചാൽ കല്ലുമ്മക്കായക്ക് പൊന്നും വില കിട്ടും.
സാധാരണ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം 500 മുതൽ 1500 വരെ കിലോ കല്ലുമ്മക്കായ പോകാറുണ്ട്. റംസാൻ മാസത്തിലാകട്ടെ ഇത് 10,000 മുതൽ 20,000 കിലോ വരെ വില്പന നടത്താറുണ്ടെന്നും രഘു പറഞ്ഞു.
വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ
മലബാർ മേഖലയിൽ കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നരമടങ്ങിലധികം വർധനയുണ്ടായതായി സിഎംഎഫ്ആർഐ വിലയിരുത്തുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ വലിയപറമ്പ്, പടന്ന, തൃക്കരിപ്പൂര് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പ്രധാനമായും കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിചെയ്യുന്നത്. ഉൽപാദനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കല്ലുമ്മക്കായയുടെ മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് വെല്ലുവിളി ആകുന്നുണ്ടെകിലും നിലവിലെ വിലയിൽ കർഷകർ തൃപ്തരാണ്.
കാസർകോടിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയായ വലിയപറമ്പ്, പടന്ന, ചെറുവത്തൂർ തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി ഈ കൃഷിരീതി മാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇടക്കാലത്ത് ക്ഷീണം നേരിട്ടു. ഉൽപന്നത്തിനു നിശ്ചിത വില ലഭ്യമല്ലാത്തതും അതിനൊപ്പം വിത്തിന് ഓരോ വർഷവും വലിയ തോതിൽ വില വർധിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് കൃഷിക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ക്ഷീണമുണ്ടാകാൻ കാരണം.
കായലിലെ വെള്ളവും കാലാവസ്ഥയും കൃഷിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ലവനാംശം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മോശമായാൽ കല്ലുമ്മക്കായ ചത്തു പോകുന്നത് തിരിച്ചടിയാകാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ കൈത്താങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സബ്സിഡി തുക വർധിപ്പിച്ചാൽ ആശ്വാസമാകുമെന്നും കര്ഷകര് പറയുന്നു.
ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാനാകട്ടെ കുറെ മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചടിയാണ്. നിരവധി അപേക്ഷകളാണ് കെട്ടികിടക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ 3500 രൂപയ്ക്കാണ് കർഷകർക്ക് വിത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. വിത്തിന് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, തലശേരി, കോട്ടിക്കുളം, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വിത്ത് എത്തുന്നത്. വിത്തിൻ്റെ വിലയിലും ഉൽപന്നം സംഭരിക്കുന്നതിലും കർഷകർ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ വിത്ത് വിതരണവും ഉൽപന്ന സംഭരണവും വേണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ ഹാച്ചറി
വിത്തുക്ഷാമത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കല്ലുമ്മക്കായ-കടൽ മത്സ്യ വിത്തുൽപ്പാദന ഹാച്ചറി മാടായി പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രതിവര്ഷം 50 ലക്ഷം കടല് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളും 50 ലക്ഷം കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുമാണ് ഈ ഹാച്ചറി വഴി ഉൽപാദിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കല്ലുമ്മക്കായ വിത്തുത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ മോഡുലാര് ഹാച്ചറി സൗകര്യങ്ങളും കടല് മത്സ്യങ്ങളുടെ വിത്തുത്പാദനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായ ലൈവ് ഫീഡ് പ്രൊഡക്ഷന് യൂണിറ്റ്, ആല്ഗല് കള്ച്ചര് യൂണിറ്റ്, പൊരുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വിത്തുല്പാദനത്തിനും ആവശ്യമായ റീ സര്ക്കുലേറ്ററി അക്വാകള്ച്ചര് സിസ്റ്റം, ലാര്വല് റയറിങ് ടാങ്കുകള്, ലബോറട്ടറി സംവിധാനം എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് 5 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഹാച്ചറി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയില് മലബാര് സ്വയംപര്യാപ്തമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മലബാറുകാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം
കവ്വായി കല്ലുമ്മക്കായക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ ആണെന് കച്ചവടക്കാരനായ ഗഫൂർ പറയുന്നു. ഇതിൽ ഇറച്ചി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത.അതുകൊണ്ടുതന്നെ പെട്ടെന്ന് വില്പനയും നടക്കും.
മലബാറുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'അരിക്കടുക്ക' മുതൽ കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത്, റോസ്റ്റ്, അച്ചാർ എന്നിവയ്ക്ക് മംഗലാപുരം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ വൻ ഡിമാൻഡാണുള്ളത്.
ബിരിയാണി ആയും റോസ്റ്റ് ആയും നിറച്ചു പൊരിച്ചും എല്ലാം കല്ലുമ്മക്കായ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ മലബാറുകാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ്. മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത്. ബീച്ചുകളിലെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത്.
അരിക്കടുക്ക (സ്റ്റഫ്ഡ് മസാല മുക്കി പൊരിച്ചത്), കല്ലുമ്മക്കായ ഉലർത്തിയത്, കറി, റോസ്റ്റ്, അച്ചാർ എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ. കവ്വായിയുടെ തെളിനീരിൽ വളരുന്ന ഈ കറുത്ത മുത്തുകൾ കേവലം ഒരു ഭക്ഷണമല്ല, മറിച്ച് മലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക അടയാളം കൂടിയാകുകയാണ്.
