മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ ചർച്ചയാകുന്നു; വിവാദമായി പ്രചാരണ ചിത്രങ്ങൾ
സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കാവി നിറത്തിൽ താമരയുടെ രൂപത്തിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു പെൻസിലും അതിന് മുകളിലായി ഒരു പച്ച ഇറേസറും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു
Published : November 3, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 7:55 PM IST
കോഴിക്കോട്: നവംബർ 6, 7, 8 തീയതികളിൽ എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ച. പ്രചാരണ പോസ്റ്ററിലെയും ബോർഡുകളിലെയും ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുകയും വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിവാദത്തിന് കാരണമായ ചിത്രം
സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ കാവി നിറത്തിൽ താമരയുടെ രൂപത്തിൽ വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു പെൻസിലും അതിന് മുകളിലായി ഒരു പച്ച ഇറേസറും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.
കാവി നിറവും താമരയും ബി.ജെ.പി, സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതായതിനാൽ, യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ പോസ്റ്ററിൽ ഇത് ഇടംപിടിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കിടയിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കും പരിഹാസങ്ങൾക്കും വഴിമാറി.
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ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിരിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന താമര മൊട്ടിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ താഴോട്ടുള്ള സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പവും ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയെ സമ്മതിക്കണം എന്നായിരുന്നു പലരുടെയും കമൻ്റ്. കാവിയിൽ പച്ച ലയിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഇതെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.
യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ വിശദീകരണം
ചിത്രം വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. ഫിറോസ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിനെയും ചരിത്രത്തെയും മാറ്റിയെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളെ (കാവി നിറത്തിലുള്ള പെൻസിൽ) സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ചിത്രം. ആ കാവി പെൻസിലിന്റെ മുന ഒടിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. കാവിവത്കരിക്കപ്പെട്ട രചനകളെയും ചരിത്ര തിരുത്തലുകളെയും മായ്ച്ചുകളയാനും തിരുത്താനുമുള്ള പ്രതിരോധത്തെയാണ് പച്ച ഇറേസർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്ററിലെ ചിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
എഫ്ബി പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം
മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്ററിന് വൻ പ്രചാരമാണ് ലഭിച്ചത്. അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പോസ്റ്റർ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അനീതിയുടെ കാലത്തിന് യുവതയുടെ തിരുത്ത് എന്നതായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ഈ ആശയം ഉൾകൊള്ളുന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം.
പോസ്റ്ററിലെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത കാവി നിറത്തിലുള്ള പെൻസിൽ താമര ഇതളുകൾ പോലെയായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു വിമർശകരുടെ ഊന്നൽ. കാവി നിറവും താമരയുമൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പെൻസിൽ. മതേതര മൂല്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കാനൊരുങ്ങിയ ഫാഷിസ്റ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകാത്മക പെൻസിൽ!
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ജെൻസി വിപ്ലവം പ്രതീക്ഷയാണ്. യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ആത്മാവിനെ മാറ്റിയെഴുതുന്ന, കാവിയിൽ വിരിഞ്ഞ പെൻസിലിൻ്റെ മുനയൊടിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെയും വളർച്ചയുടെയും പ്രതീകമായ പച്ച നിറത്തിലുള്ള 'ഇറേസർ' (സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മയക്കട്ട എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത്) കാവിയിലലിഷ്ഠിതമായ രചനകളെ മായ്ച്ചുകളയാനും തിരുത്താനുമുള്ളതാണ്. മനോഹരമായ ഈ പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് പ്രശസ്ത ഡിസൈനർ സൈനുൽ ആബിദ് ആണ്.
ചർചകൾ തുടരട്ടെ, സമ്മേളന പ്രചാരണം ഉഷാറാവട്ടെ
നവംബർ 6, 7, 8 തിയ്യതികളിൽ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. നവംബർ 8 ന് ഞായറാഴ്ച മറൈൻ ഡ്രൈവ് കേരളത്തിൻ്റെ ജന്തർമന്ദർ ആവാൻ പോവുകയാണ്. കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സമാപിക്കുന്ന റാലിയിൽ ഒരു ലക്ഷം ആളുകളാണ് അണി നിരക്കാൻ പോവുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അഡ്വ: പി.കെ ഫിറോസ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.
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