കല്യാണിയമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം സഫലം; ചിതയൊരുക്കി റസാഖും സുലൈമാനും, ചിത്രഗിരിയില് മതസൗഹാര്ദത്തിന്റെ നേര്ക്കാഴ്ച
മക്കളോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കല്യാണിയമ്മ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അന്തരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് കല്യാണിയമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ഈ സഹോദരങ്ങള് ഭൗതികശരീരത്തിന് ചിതയൊരുക്കാനും അന്ത്യകര്മങ്ങള് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു.
Published : November 10, 2026 at 4:30 PM IST
വയനാട്: മതസൗഹാര്ദത്തിന്റെ വേറിട്ടൊരു നേര്ക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് വയനാട് മുപ്പൈനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ചിത്രഗിരി. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകാലം സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്ത 85 വയസുകാരിയായ കല്യാണിയമ്മയുടെ അന്ത്യകര്മങ്ങള് ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം നിര്വഹിച്ചത് അയല്വാസികളായ റസാഖ്, സുലൈമാന് എന്നീ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ്. മക്കളോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കല്യാണിയമ്മ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അന്തരിച്ചത്. തുടര്ന്ന് കല്യാണിയമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ഈ സഹോദരങ്ങള് ഭൗതികശരീരത്തിന് ചിതയൊരുക്കാനും അന്ത്യകര്മങ്ങള് ചെയ്യാനും മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു.
"ഞങ്ങള്ക്ക് കല്യാണിയമ്മ അയല്ക്കാരി മാത്രമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 50 വര്ഷമായി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തില് ഞങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അവസാന കാലത്ത് നോക്കേണ്ടതും മരണശേഷം അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കര്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു മക്കളുടെ കടമയായി മാത്രമാണ് ഞങ്ങള് കാണുന്നത്. അതില് മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ അതിര്വരമ്പുകള് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല." - റസാഖും സുലൈമാനും ഒരേ സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു.
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"കല്യാണിയമ്മയ്ക്ക് വാര്ധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് വന്നപ്പോഴും കിടപ്പിലായപ്പോഴും ഒരു മരുമകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പരിചരിക്കാന് കഴിഞ്ഞത് പുണ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും അവര് എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു" റസാഖിന്റെ ഭാര്യ റുഖിയ പറയുന്നു.
"മക്കളോ മറ്റ് ബന്ധുക്കളോ ഇല്ലാതിരുന്ന കല്യാണിയമ്മയെ ഈ കുടുംബം പൊന്നുപോലെയാണ് നോക്കിയത്. മരണസമയത്ത് ഇവര് കാണിച്ച മനുഷ്യത്വം വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. ഒരു പുരോഹിതന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളോടെയാണ് ഇവര് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയതും ബാക്കി ചടങ്ങുകള് ചെയ്തതും. മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന് മുന്നില് മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഈ സഹോദരങ്ങള് തെളിയിച്ചു" നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
50 വര്ഷത്തെ ആര്ദ്രമായ കൂട്ടുജീവിതം
ഏകദേശം 50 വര്ഷത്തോളമായി റസാഖിന്റെയും സുലൈമാന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കല്യാണിയമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത്. നാളുകള് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള അയല്പക്ക ബന്ധം വലിയൊരു കുടുംബബന്ധമായി മാറി. കല്യാണിയമ്മയുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങള് നോക്കിയിരുന്നതും മരുന്നുകള് വാങ്ങി നല്കിയിരുന്നതും ആശുപത്രികളില് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതുമെല്ലാം ഈ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു.
കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം
റസാഖിന്റെയും സുലൈമാന്റെയും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളിലും കല്യാണിയമ്മ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. വര്ഷങ്ങള് കടന്നുപോയപ്പോള് ഈ സഹോദരങ്ങളെ കല്യാണിയമ്മ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയാണ് കണ്ടത്. തന്റെ മരണശേഷം തന്റെ അന്ത്യകര്മങ്ങള് നിര്വഹിക്കേണ്ടത് റസാഖും സുലൈമാനും ആയിരിക്കണമെന്ന് അവര് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോള് തന്നെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി മക്കള്
തങ്ങളെ മക്കളായി കണ്ട അമ്മയുടെ അവസാന ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാന് ആ സഹോദരങ്ങള് ഒട്ടും മടിച്ചില്ല. മതപരമായ അതിര്വരമ്പുകള്ക്കപ്പുറം മനുഷ്യത്വത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വില കല്പ്പിച്ച റസാഖും സുലൈമാനും പ്രാദേശിക ഹൈന്ദവ ശ്മശാനത്തില് വെച്ച് പൂര്ണമായും ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം തന്നെ കല്യാണിയമ്മയ്ക്ക് ചിതയൊരുക്കുകയും കര്മങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
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