മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വയനാട് പുനരധിവാസ പദ്ധതി; രണ്ടാംഘട്ട ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറിൽ
ലീഗ് നിര്മിച്ചുനല്കുന്ന ഭവനസമുച്ചയ പദ്ധതിയില് ബാക്കിയുള്ള 54 വീടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറില് നടക്കും.
Published : October 23, 2026 at 8:32 PM IST
വയനാട്: മുസ്ലിം ലീഗ് വയനാട് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ രണ്ടാംഘട്ട ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബറില് നടക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പുനരധിവാസ പദ്ധതി കണ്വീനറുമായ പികെ ബഷീര്. ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരിതബാധിതര്ക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് നിര്മിച്ച് നല്കുന്ന ഭവനസമുച്ചയ പദ്ധതിയിലെ ബാക്കിയുള്ള 54 വീടുകളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. തൃകൈപ്പറ്റയിലെ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വീടുകളുടെ പണി ദ്രുതഗതിയില് പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡിസംബര് അവസാന വാരത്തോടെ മുഴുവന് വീടുകളും ദുരിതബാധിതര്ക്ക് കൈമാറാനാവുമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം അറിയിച്ചു.
"പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും അതിഥി തൊഴിലാളികള് വോട്ടിങ്ങിനായി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയതും വീട് പണിയില് ചെറിയ കാലതാമസമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ, നിര്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഗുണമേന്മയില് വിച്ചുവീഴ്ച ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. നിലവില് രണ്ട് സൈറ്റുകളിലും പണി പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. പണി തീര്ന്ന വീടുകളുടെ പെയിൻ്റിങ് ജോലികളും റോഡിൻ്റെ പണികളും ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. കുറ്റമറ്റ രീതിയില് ഡിസംബറില് തന്നെ വീടുകളെല്ലാം കൈമാറുമെന്നും" പികെ ബഷീർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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മുസ്ലിം ലീഗ് വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെകെ അഹമ്മദ് ഹാജി, ജനറല് സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് എന്നിവരും വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് നല്കുന്ന 105 വീടുകളില് 51 വീടുകളുടെ ആദ്യഘട്ട കൈമാറ്റം ഫെബ്രുവരി 28ന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് നിര്വ്വഹിച്ചിരുന്നു. മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ തൃക്കൈപ്പറ്റ വെള്ളിത്തോട് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന പ്രൊജക്ട് സൈറ്റിന് സമീപം തന്നെയാണ് രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളും ഒരുങ്ങുന്നത്.
മേപ്പാടിയില് നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററും മുട്ടില് ടൗണില് നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററും അകലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പാതയോട് ചേര്ന്നുള്ള സൈറ്റ് വരുന്നത്. പ്രകൃതിസുന്ദരമായ 11.5 ഏക്കര് ഭൂമിയിലെ എട്ടുസെൻ്റ് ഭൂമിയിലാണ് 1060 സ്ക്വയര്ഫീറ്റ് വീടുകള് ഉയരുന്നത്. സിറ്റൗട്ടും വിശാലമായ ലിവിങ് ആൻ്റ് ഡൈനിങ് സ്പേസും മൂന്ന് കിടപ്പുമുറികളും ഉള്ക്കൊള്ളുന്നതാണ് വീടിൻ്റെ ഘടന. രണ്ട് ബാത്ത്റൂമുകളും അടുക്കളയും അനുബന്ധമായി വര്ക്ക് ഏരിയയുമുണ്ട്.
രണ്ടാം നില നിര്മിക്കാനാവശ്യമായ സ്റ്റെയല്കെയ്സിനുള്ള സ്ഥലവും വീടിനോട് ചേര്ന്നുണ്ട്. മൂന്ന് വശവും കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട് വാളുകളുടെ സുരക്ഷയിലായിരിക്കും വീടുകള്. ഇതിനൊപ്പം ആറു മീറ്റര് കല്ലുപാകിയ മുറ്റവും എല്ലാ വീടുകള്ക്കും ഗെയിറ്റും ഉണ്ടാവും. ശുദ്ധജലത്തിന് കിണറും വലിയ ടാങ്കുമുണ്ട്. ഇതില് നിന്ന് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും വെവ്വേറെ ടാങ്ക് ഒരുക്കിയാണ് ജലസൗകര്യമൊരുക്കുക. പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് പൂച്ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിക്കും.
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