'സിപിഎമ്മിൻ്റേത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ, ഇവിടെ ഈ കാർഡ് ചെലവാകില്ല'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലീഗ് നേതൃത്വം

സജി ചെറിയാൻ്റെ പരാമർശം വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനാണെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വോട്ടിനായി സിപിഎം കാർഡുകൾ മാറ്റി കളിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇത് വിലപ്പോകില്ലെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 19, 2026 at 3:38 PM IST

കൊല്ലം: മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ്റെ വിവാദ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രംഗത്തെത്തി. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലൂടെ വോട്ട് നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കേരളം തള്ളിക്കളയുമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ തിരുത്താൻ പാർട്ടി തയാറാകാത്തത് അവരുടെ അജണ്ടയാണെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി.

നാല് വോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ലെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മറിച്ച്, മതസൗഹാർദം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളോട് വോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ആർജവം ലീഗിനുണ്ട്. അത്തരമൊരു ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ രംഗം വഷളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും പാരമ്പര്യമാണ്. ലീഗിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ ഈ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സിപിഎം നേതാക്കളായ എകെ ബാലനും സജി ചെറിയാനും നിരന്തരം ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ തിരുത്താൻ പാർട്ടിയിൽ ആരും തയാറാകാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ഇത് സിപിഎമ്മിൻ്റെ വ്യക്തമായ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്നും തങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഭരണപക്ഷത്തിന് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്

കേരളത്തിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെയും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെയും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവാണ് നിലവിലെ വർഗീയ പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം വലിയ രീതിയിലുള്ള വർഗീയതയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പ്രചാരണം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഭയമാണ് കാണിക്കുന്നത്.

മലപ്പുറത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പേര് പരിശോധിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്ന പരാമർശത്തെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി ജനറൽ സീറ്റിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത് അഡ്വക്കറ്റ് വിജി എന്ന സഹോദരിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പേര് നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാകാത്തവർക്കാണ് ഈ കുഴപ്പമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

മാറി മാറി 'കാർഡ്' ഇറക്കുന്നു

ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് വിലപ്പോകില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സിപിഎം മാറി മാറി കാർഡുകൾ കളിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ അത് വിജയിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ കാർഡ് ഇറക്കിയപ്പോഴും ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനൊപ്പമാണ് നിന്നത്.

ഇതിൽ നിന്നും മനസിലാക്കേണ്ടത് മലയാളിക്ക് ഇത്തരം വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താത്പര്യമില്ലെന്നാണ്. ഈ മണ്ണിൽ ഇത്തരം വർഗീയതകൾ ചിലവാകില്ല. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാറി മാറി കാർഡ് കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വർഗീയതയുടെയും വിഭാഗീയതയുടെയും പാതയിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം കാലം യുഡിഎഫ് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വിജയക്കൊടി പാറിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

