മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നീളുന്നതിൽ ലീഗിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി; മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗം ഇന്ന് പാണക്കാട്ട്
Published : May 13, 2026 at 6:44 AM IST
മലപ്പുറം: കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചർച്ചകളും അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതിൽ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി രൂക്ഷമാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികൾ വിലയിരുത്താനും ചർച്ച ചെയ്യാനുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് രാവിലെ 10ന് പാണക്കാട്ട് ചേരും. വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ലീഗിന് ലഭിക്കേണ്ട പ്രാതിനിധ്യവും ആരൊക്കെ മന്ത്രിമാരാകണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ പാണക്കാട്ടെ യോഗത്തിൽ വിശദമായി പ്രധാന ചർച്ചയാകും.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന് 9 ദിവസമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കഴിയാത്തതാണ് ലീഗിനെ പ്രധാനമായും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. ജനവിധി വ്യക്തമായി അനുകൂലമായിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണം അനന്തമായി വൈകുന്നത് മുന്നണിയുടെ ആകെ പ്രതിച്ഛായയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന കർശന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഉള്ളത്.
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ലീഗ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ മൂലം ഡൽഹിയിലും കേരളത്തിലുമായി നടക്കുന്ന സമവായ ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് രൂപീകരിക്കാൻ പാണക്കാട്ട് അടിയന്തര ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തത്. പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ഏകോപനം ആവശ്യമാണെന്നും അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോൺഗ്രസ് മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും ലീഗ് കരുതുന്നു.
നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ
കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ നിശബ്ദമായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിലപാട്. മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയെന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിൽ അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കണമെന്നും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ അതിലധികമോ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം പൂർണമായി പങ്കെടുക്കും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം വന്നാലുടൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര തുടർനടപടികളും രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സർക്കാരിൽ പാർട്ടിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളും നേതാക്കൾ വിശദമായി തന്നെ വിലയിരുത്തും. പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗവും യോഗ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ചേരും.
മന്ത്രിമാരുടെ സാധ്യതകൾ
പുതിയ സർക്കാരിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും യോഗം പ്രാഥമികമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് പരിചയസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഭരണരംഗത്തേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യവും അതോടൊപ്പം യുവനിരയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കണമെന്ന പ്രതികരണവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നേക്കും. കൂടുതൽ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻമന്ത്രിമാരെയും പുതിയ ആളുകളെയും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്തിമ പട്ടിക പാർട്ടി നേതൃത്വം തയാറാക്കും.
വിഭജിച്ചു നൽകുന്ന വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും പാർട്ടിയ്ക്ക് കൃത്യമായ താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്. വകുപ്പുകൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും തദ്ദേശവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ മുൻകാലങ്ങളിലേത് പോലെ ചോദിച്ചുവാങ്ങാനും മുന്നണിയിൽ നിരന്തരമായ സമ്മർദം ചെലുത്താനും നേതാക്കൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം വന്നശേഷമേ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങളും മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയും ഔദ്യോഗികമായി യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തെ കൈമാറുകയുള്ളൂ.
കോൺഗ്രസിനുമേലുള്ള സമ്മർദം
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് എത്രയും വേഗം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനേയും ജനകീയ അടിത്തറയേയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള അനന്തമായ ചർച്ചകൾ വഴിമാറരുതെന്ന് നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേവലം സഭാകക്ഷി നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതിലുപരി വരുംഭരണത്തിന് ഒത്തൊരുമിച്ച് ദൃഢമായ ദിശാബോധം നൽകാൻ കഴിയുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര ഘടകത്തെയും സംസ്ഥാന ഘടകത്തെയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ഒരു മുന്നണി യോഗം അടിയന്തരമായി വിളിച്ചുചേർക്കാനും ലീഗ് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിർണായകമായ നിലപാടുകളാകും തുടർന്നും പാണക്കാട്ടുനിന്നും പുറത്തുവരിക.
