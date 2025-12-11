"ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കെതിരെ ജനങ്ങള് വിധിയെഴുതും, ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം പ്രതിഫലിക്കും", അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്
ശബരിമലയായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിവാദം. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതുമെന്നും ലീഗ്
Published : December 11, 2025 at 12:16 PM IST
മലപ്പുറം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്നും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ജനങ്ങളെ സ്വാധാനിക്കുമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം അത്രയധികം അലയടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
വികസനത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ അവരുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അർഹിക്കുന്ന ഭരണ സമിതികളെ നിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നാട്ടിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതികൾക്കാണ്. എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് പഞ്ചായത്തുകൾ വിലയിരുത്തിയാൽ യുഡിഎഫ് ആണ് ഭരണം അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സയ്യിദ് മുനവ്വറലി തങ്ങൾ, സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ എന്നിവരും തൻ്റെ സമ്മതിദാന അവകാശം രേഖപ്പെടുത്തി. പാണക്കാട് സികെ എം എൽപി സ്കൂളിലെത്തിയാണ് സാദിഖലി തങ്ങള് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ശബരിമല വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. മലബാറിൽ പോളിങ് ശതമാനം നന്നായി കൂടും. നേരത്തെ യുഡിഎഫിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിൽ പോളിങ് നന്നായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ഇടത് ഭരണത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ലീഗ് അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലെ വിവാദം കോൺഗ്രസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടുകൂടി ഇല്ലാതായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അവരുടെ നിലപാട് അതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ ഇരയ്ക്ക് നീതികിട്ടണം. അതാണ് പൊതുനിലപാട്. അതിനോടൊപ്പമാണ് ലീഗ്.
ശബരിമലയായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിവാദം. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ ട്രെൻഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. കാരത്തോട് അപ്പക്കാട് മദ്രസയിലെത്തി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. അതേസമയം, ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം സുന്നി മദ്രസ പീടിക കണ്ടി പോത്തുവെട്ടി പാറ രണ്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയ തങ്ങൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
"ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ജയിക്കണം"
അതേസമയം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം ഇതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ജയിക്കണമെന്ന് മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും മറ്റും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നൊക്കൊ ഉദ്ദേശിച്ചാണല്ലോ ഓരോരുത്തരും വോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജയിക്കണം. കൂടാതെ സമസ്തക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും നേരത്തേയും ഒരു പാർട്ടിക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു.
Also Read: ശബരിമല തിരിച്ചടിയാകില്ല, ചരിത്ര വിജയം ഉറപ്പ്;സ്ത്രീലമ്പടൻമാർ എന്താണ് കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നത്, യുവതികൾ സത്യം പുറത്തുപറയാൻ മടിക്കുന്നു- മുഖ്യമന്ത്രി