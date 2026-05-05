മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണ ചർച്ചയ്‌ക്ക് കോൺഗ്രസ് തുടക്കം കുറിക്കും; പ്രതികരിച്ച് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കാൾ

മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ആണ് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചർച്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും പി.കെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടി

പ്രതികരണങ്ങളുമായി മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 8:44 PM IST

മലപ്പുറം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് നടത്തി പി.കെ കുഞ്ഞാലികുട്ടി. മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് കോൺഗ്രസ് ആണ് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചർച്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിംലീഗ് പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കേഡർ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ യുഡിഎഫിന് ലഭിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കമ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വലയിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിപിഎമ്മിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണിടത്ത് നിന്ന് കല്ലെറിയുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ എടുത്ത നിലപാടുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും മതേതരത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് മുസ്ലിംലീഗിന് കിട്ടിയ സ്ട്രൈക്ക് റൈറ്റും തനിക്ക് കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് മുതിർന്ന മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് പിഎംഎ സലാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കാലിയായ ഖജനാവിലേയ്‌ക്കാണ് ഭരണത്തിന് പോവുന്നതെന്നും ഒരു സത്‌ഭരണം കേരളത്തിൽ കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനും നടേശന്മാരുമാണ് ഈ വലിയ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും അവർക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രി നമ്പർ 2 ആണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

10 വർഷം പീഡിപ്പിച്ചതിന് പലിശ സഹിതം ജനങ്ങൾ നൽകിയ തിരിച്ചടിയാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയമെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയും മന്ത്രിമാർ ആരെന്ന ചർയ്യും ആരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ആവശ്യം ലീഗ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലീഗിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യത്തോടെ മന്ത്രി സഭയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ ഹൈക്കമാൻ്റ് ലീഗിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നും അപ്പോൾ മറുപടി പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തവനൂരിലെ വിജയം മതേതര മനസിൻ്റെ അംഗീകാരമെന്ന് വി എസ് ജോയി

തവനൂരിലെ വിജയം മതേതര മനസിൻ്റെ അംഗീകാരമെന്ന് മലപ്പുറം ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വി.എസ്. ജോയി. മലപ്പുറത്തെ 16 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ നേട്ടം ചരിത്രപരമെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. തവനൂരിലെ വിജയത്തിന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.

