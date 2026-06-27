കുടുംബം മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയില്ല; നാരായണന്റെ ചിതയ്ക്ക് തീകൊളുത്തി ഇര്ഫാന, വീണ്ടും റിയല് കേരള സ്റ്റോറി
ക്യാന്സര് ബാധിച്ച് മരിച്ച വയോധികന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാന് ആരുമെത്തിയില്ല. നാരായണന്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി ഇര്ഫാന ഇഖ്ബാല്.
Published : June 27, 2026 at 12:07 PM IST
കാസർകോട്: മതത്തേക്കാൾ മനുഷ്യന് വില കല്പിക്കുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. ആ പേരുകളിൽ ഇർഫാന ഇഖ്ബാൽ എന്ന പേര് മുന്നിൽ നിൽക്കും. ഏതൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ അഥവാ അന്ത്യകർമങ്ങൾ എന്നത് ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മൃതദേഹം ചിതയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
ബലി കർമ്മങ്ങൾ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ അടുത്ത പുരുഷ അംഗമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഉപ്പള സ്വദേശി നാരായണന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് ദഹിപ്പിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരും എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ഇർഫാന ഇക്ബാൽ നാരായണന്റെ ചിതയ്ക്ക് മകളായി നിന്ന് തീകൊളുത്തി.
മുഹറം നോമ്പെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇർഫാന രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെയാണ് മതത്തിന് മുകളിലാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് കാണിച്ചു തന്നത്. വായിൽ കാൻസർ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാരായണന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത്. മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിലെ മീഞ്ച പഞ്ചായത്തിലെ ചിഗ്റുപദവ് സ്വദേശിയാണ് നാരായണന്.
മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഉറ്റവർ എത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇർഫാന ഇഖ്ബാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആരോരുമില്ലാതെ കടതിണ്ണയില്: ഒരു മാസം മുമ്പാണ് നാട്ടിലെ കട വരാന്തയിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി നാരായണനെ ദയനീയ അവസ്ഥ വാർഡ് മെമ്പർ ഷെരിഫ് ചിനാല മുഖേന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും വനിതാ ലീഗ് നേതാവുമായ ഇർഫാന ഇഖ്ബാൽ അറിയുന്നത്. ഉടനെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ അവർ ജില്ലാ കലക്ടറേയും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറെയും കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു.
പിന്നീട് ഷെയ്ഖ് സായിദ് ഫൌണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തകർ നാരായണനെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവർ എത്താൻ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ കട വരാന്തയിൽ കിടന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ. ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് മുന്നിൽ നാരായണൻ ജീവന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞിട്ടും ആരും കണ്ട ഭാവം നടിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെയ്ഖ് സായിദ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് ഇർഫാന ഇഖ്ബാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. ഒരു മാസമായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെ നാരായണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. മരിച്ച വിവരം മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ബന്ധുക്കൾ ആരും തയ്യാറായില്ല.
രണ്ട് ഭാര്യമാരും മക്കളും സഹോദരിയും മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്തു സംസ്കരിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇർഫാനയ്ക്ക് സമ്മതപത്രം നൽകി. മൃതദേഹം വിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബത്തിന്റെ സമ്മത പത്രം മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിന് കൈമാറി. ആംബുലൻസിൽ ഉപ്പളയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം ചെറുഗോളി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ എത്തിച്ചു. മകളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരം ഇർഫാന ഇഖ്ബാൽ ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി അന്ത്യ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു.
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ റിയാസ് പിലാത്തറ, മെഹ്മൂദ് കൈകമ്പ തുടങ്ങിയവരും കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അമ്പതോളം മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഉപ്പളയിലെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് വൃദ്ധ മന്ദിരം സ്ഥാപകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ഇർഫാന ഇഖ്ബാല്.
Also read: അമ്മയെ കാട്ടാന കവര്ന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഇനി വനംവകുപ്പിന്റെ കാവല്, നേരിട്ടെത്തി കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് വനംമന്ത്രി