കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആകുമോ? ലീഗ് ക്യാമ്പില്‍ മന്ത്രിസ്ഥാന ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം; സാധ്യതകള്‍ ഇങ്ങനെ

ജനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, മറു ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാത്ത തരത്തിൽ ആയിരിക്കും ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 1:17 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അത്യുജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിസ്ഥാന ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. 2011ലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം അഞ്ചാക്കിയ ലീഗ്, രണ്ട് പേരുടെ അംഗബലം കൂടിയതോടെ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി ചോദിക്കുമോ? നിലവിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ്. അതേസമയം ലീഗിൻ്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുമാണ്. ലീഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ വി ഡി സതീശൻ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും. നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ സതീശനും ലീഗ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത ബന്ധം ദൃഢമായി കഴിഞ്ഞു. ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ സതീശൻ ആ കസേര കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് നൽകാനാണ് സാധ്യത. ലീഗിനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുള്ള മറുപടി കൂടി ആയിരിക്കും ആ തീരുമാനം.

വ്യവസായം ഐടി വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയായിരുന്നു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരാനാണ് സാധ്യത. അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം, പൊതുമരാമത്ത്, നഗരവികസനം ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലേക്ക് ലീഗിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മന്ത്രിമാരെത്തും.

കോട്ടയ്ക്കൽ നിന്ന് ഹാട്രിക്കടിച്ച പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് എത്തുമോ? സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പാണക്കാട്ടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോഴും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതും ചോദ്യമാണ്. ഫറൂഖ് കോളജിലെ സോഷ്യോളജി വിഭാഗത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസറും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് തലവനുമായിരുന്നു തങ്ങൾ. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമാണ്. 1985ൽ അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങളും മലപ്പുറത്തുകാർ അണെന്നിരിക്കെ ബാക്കിവരുന്ന മൂന്ന് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്ര മലപ്പുറത്തുകാർ കൂടി ഉണ്ടാകും? നാലാം തവണയും ഏറനാട് നിന്ന് അനായാസം വിജയിച്ച പി കെ ബഷീറിന് ആയിരിക്കും അതിൽ ആദ്യ പരിഗണന. സീതി ഹാജിയുടെ മകന് ഈ ടേമിൽ മന്ത്രി കസേര ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അപ്പോൾ അഞ്ചാംമന്ത്രിയായി രംഗപ്രവേഗം ചെയ്ത മഞ്ഞളാംകുഴി അലിയെ ഈ തവണ പരിഗണിക്കുമോ എന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരും. 2001ലും 2006ലും എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മങ്കടയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച മഞ്ഞളാംകുഴി അലി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് 2011ൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിംലീഗ് ആയിരുന്നു. 2012ൽ അഞ്ചാം മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് കയറിയ അലി 2016 ലും മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. 2021ൽ മങ്കടയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയ അലി ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷവും കുത്തനെ കൂട്ടി. ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. മുസ്ലിം യുവതയുടെ ഹരമായ കെ എം ഷാജി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമോ എന്നതിലും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. 2011ലും 2016ലും അഴീക്കോട് പിടിച്ച ഷാജി 2021ൽ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ ഷാജിയുടെ പേരിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളും പറഞ്ഞു കേട്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച വേങ്ങര ഷാജിക്ക് നൽകി. എം കെ മുനീറിനോട് വളരെ അടുത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാജിക്ക് മുനീറിൻ്റെ ഒഴിവിൽ നറുക്ക് വീഴുമോ? ആ സമയത്തും ഈ പേരുകൾ എല്ലാം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചവരാണ് എന്നത് പാർട്ടി പ്രത്യേകം ഓർക്കുമായിരിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരുടെയെല്ലാം കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കുക പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വിജയിച്ച എംഎൽഎമാരുടെ പേരുകളും ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ആദ്യ പരിഗണന എൻ ഷംസുദ്ദീൻ്റെ പേരിനായിരിക്കും. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് നാലാം തവണയും വിജയിച്ചു വന്ന ഷംസുദ്ദീന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് നറുക്ക് വീഴുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിംലീഗിന് 6 എംഎൽഎമാർ ഉണ്ട്. കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിജയിച്ച പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള, കൊടുവള്ളിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നാലിരട്ടിയാക്കിയ പി കെ ഫിറോസ്, പേരാമ്പ്രയിൽ ഇടത് കോട്ട തകർത്ത് ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ വനിത എംഎൽഎ ആയ ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ, കുന്ദമംഗലം പിടിച്ച എം എ റസാക്ക് മാസ്റ്റർ, തിരുവമ്പാടി തിരിച്ചുപിടിച്ച സി കെ കാസിം, കോഴിക്കോട് സൗത്തും തിരിച്ചു പിടിച്ച അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു. ഇതിൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരും പുതുമുഖങ്ങൾ ആയതോടെ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ എന്നതും യുഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിയാക്കി വടകരയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിജയിച്ച അസോസിയേറ്റ് മെമ്പറായ കെ കെ രമയുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ എന്നതും നിലവിൽ ചർച്ചയിൽ ഇല്ല. ഇനി ആ മന്ത്രി ലീഗിൽ നിന്ന് ആണെങ്കിൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കും മുഖ്യ പരിഗണന.
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ലീഗിന് രണ്ട് എംഎൽഎമാർ ഉണ്ട്. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ച എ കെ എം അഷ്റഫിന് തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യ പരിഗണന. ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷ പ്രദേശത്തിന് പരിഗണന നൽകുകയാണെങ്കിൽ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ശേഷം കാസർകോടിന് ഒരു ലീഗ് മന്ത്രി ഉണ്ടാകും. ലീഗിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അവസാനവാക്ക് പാണക്കാട് തങ്ങളാണ്. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒഴികെ മറ്റു നാല് മന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങൾ ആകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതല്‍. ജനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സാദിഖലി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, മറു ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാത്ത തരത്തിൽ ആയിരിക്കും ലീഗിൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

