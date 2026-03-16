ലീഗ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ നിർണായക നേതൃയോഗം ഇന്ന്; പ്രഖ്യാപനം നാളെയുണ്ടായേക്കും
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പാണക്കാട് സാദിഖലി തങ്ങൾ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കും. യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും.
Published : March 16, 2026 at 7:44 AM IST
മലപ്പുറം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിർണായക നേതൃയോഗം ഇന്ന് മലപ്പുറത്ത് ചേരും. രാവിലെ 11ന് മലപ്പുറം ലീഗ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചുചേർത്തിരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗങ്ങളും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുക്കും. യുഡിഎഫിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലെ പുരോഗതിയും സീറ്റുകൾ വച്ചുമാറുന്നതിലെ തീരുമാനങ്ങളും യോഗത്തിൽ പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നേതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും തുടർ നടപടികൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്നത്തെ യോഗത്തോടെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥാനാർഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.
ഇത്തവണ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ തങ്ങൾ നേരിട്ട് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങൾ വിവിധ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായും സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായും മറ്റും നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും കൃത്യമായ പ്രതിഫലനം ഇത്തവണത്തെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകണമെന്ന തങ്ങളുടെ കർശന നിലപാട് ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സ്ഥാനചലനത്തിന് വരെ കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് നിലവിലെ സൂചന. പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
സാധ്യതകളും മാറ്റങ്ങളും
മുതിർന്ന നേതാവ് കെഎം ഷാജി കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. എന്നാൽ കാസർകോട് നിന്ന് പ്രാദേശികമായ എതിർപ്പുകൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നേതൃത്വം ഇക്കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കും. സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് ലീഗിലെത്തിയ റഹ്മത്തുള്ളയുടെ പേര് മഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് സജീവമായി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കെപിഎ മജീദ് ഇത്തവണ മത്സരിക്കില്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പ്രധാന സൂചന. പകരം പിഎംഎ സലാമിൻ്റെ പേര് ചർച്ചയിലുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദം ഒഴിയേണ്ടി വരുന്നതിലെ നിബന്ധനകൾ പാർട്ടിയിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിലവിലെ മണ്ഡലം മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. മുൻ മന്ത്രി വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് മത്സരിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് തന്നെ അവസരം നൽകാനാണ് പാർട്ടിയിലെ പൊതുവായ സാധ്യത.
കൂത്തുപറമ്പ്, പേരാമ്പ്ര തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടി ഇത്തവണ പുതുമുഖങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചേക്കും. വനിത സ്ഥാനാർഥികളായി സുഹറ മമ്പാട്, ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇതിൽ ജയന്തി രാജിൻ്റെ പേരിനാണ് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നത്. അവർ കൂത്തുപറമ്പിൽ മത്സരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത്. കുന്നമംഗലത്ത് പിടിഎ റഹീമിനെതിരെ ആരെ നിർത്തണമെന്നതും കൊടുവള്ളിയിൽ എംകെ മുനീർ കോഴിക്കോട് സൗത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പകരം ആര് വേണമെന്നതും ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മികച്ച ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള നേതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം.
കോൺഗ്രസുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകാത്തത് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഒരു തടസമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഡൽഹിയിലായിരുന്നതും മറ്റും ചർച്ചകൾ നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് ചെറിയ അതൃപ്തിയുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിയോടു കൂടിയോ നാളെയോ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് നേരത്തെ തന്നെ സജീവമാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ.
