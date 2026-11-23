മുസ്ലിം ലീഗ് കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക്; കെസി വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തെ മന്ത്രിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആലോചന
Muslim League KC Venugopal Row: തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ച് സമ്മർദത്തിലാക്കാനുള്ള കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിലപാട്
Published : November 23, 2026 at 7:59 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ദേശീയതലത്തിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പരിപാടികളിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായി മാറ്റിനിർത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരുങ്ങുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കെസി വേണുഗോപാൽ പക്ഷത്തുള്ള മന്ത്രിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ച് സമ്മർദത്തിലാക്കാനുള്ള കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിലപാട്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ഇതിന് തുടർച്ചയായി, കെസി പക്ഷത്തുള്ള മന്ത്രിമാരായ എപി അനിൽകുമാർ, ടി സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയും മലബാറിലെ മറ്റ് പ്രധാന കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെയും ലീഗിൻ്റെ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആലോചന നേതൃത്വത്തിനകത്ത് സജീവമാണ്.
മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ കോൺഗ്രസിലെ കെസി പക്ഷം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി മുസ്ലിം ലീഗ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകാനും ലീഗ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികൾ തത്കാലം പാർട്ടി അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും ഇത് തങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസിനും അറിയാവുന്ന കാര്യമായതിനാൽ പരസ്യപ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഇല്ലെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പിഎംഎ സലാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ വിഷയം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുലിൻ്റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും ഇടപെടലിൽ പ്രതീക്ഷ
വയനാട് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നിൽ ലീഗിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. പ്രചാരണങ്ങളിലും ആഹ്ളാദപ്രകടനങ്ങളിലും ലീഗിൻ്റെ പതാക ഉയരുന്നില്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് കേന്ദ്ര കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് നന്നായി അറിയാം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കെസി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ വിഡി സതീശനൊപ്പം നിന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ദേശീയതലത്തിലെ അവഗണനയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് ലീഗ് നേതാക്കളും കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും വിലയിരുത്തുന്നു. വേണുഗോപാലിലൂടെയല്ലാതെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായും ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതിനാൽ വിഷയത്തിൽ അനുകൂലമായ മറുപടിയോ തീരുമാനമോ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. വിഷയം പരസ്യമാക്കി മുന്നണിക്കുള്ളിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാനും ലീഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ദേശീയ വേദികളിലെ തുടർച്ചയായ അവഗണന
ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് നടന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ മഹാറാലിയിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകിയപ്പോൾ ലീഗിനെ തഴഞ്ഞു. തങ്ങളേക്കാൾ ജനപ്രതിനിധികൾ കുറവുള്ള ചെറിയ കക്ഷികൾക്ക് പോലും അവസരം നൽകിയപ്പോഴാണ് ഈ അവഗണനയുണ്ടായതെന്നാണ് ലീഗിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് പരാതി നൽകാൻ പോയ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽനിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് എംപി ഇടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പേര് അവസാന നിമിഷം വെട്ടിമാറ്റിയതും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയതലത്തിലുള്ള വിദ്യാർഥി-യുവജന ഏകോപന സമിതികളിൽനിന്ന് എംഎസ്എഫിനെയും യൂത്ത് ലീഗിനെയും ഒഴിവാക്കിയതായും പരാതിയുണ്ട്.
അതേസമയം, മുസ്ലിം ലീഗുമായുള്ള സഖ്യവും പാർട്ടിയുടെ പതാകയും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി തങ്ങൾക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ദേശീയ വേദികളിൽ ലീഗിനെ മാറ്റിനിർത്താൻ കോൺഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ലീഗിൻ്റെ പരാതിയിൽ ന്യായമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കെപി നൗഷാദ് അലി എംഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. 1969 മുതൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ സഖ്യകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ദേശീയതലത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നത് മുന്നണിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന വികാരം ശക്തമാകുകയാണ്.
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