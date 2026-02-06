ETV Bharat / state

ഇത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ നിറം... ക്ഷേത്ര നടയിൽ ചുമർചിത്രമെഴുതി ഫെരീഫ ടീച്ചർ; പിന്തുണയുമായി നാട്ടുകാർ

ചിത്രകാരിയായ ഷെരീഫയെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്ര നടയിൽ ഭക്തി തുളുമ്പുന്ന വർണച്ചിത്രങ്ങളൊരുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 5:06 PM IST

കോഴിക്കോട്: കടലുണ്ടിക്കടുത്ത് മണ്ണൂർ മഹാ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടമതിലിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്ത് ഷെരീഫ ടീച്ചർ. ശിവതാണ്ഡവം, തപസിൽ മുഴുകിയ ശിവൻ, അർധ നാരീശ്വരൻ, പാർവതി, മക്കളായ
ഗണപതിയും മുരുകനും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിളങ്ങുകയാണ് ഈ അമ്പലനട.

ചാലിയം മുരുകല്ലിങ്ങൽ സ്വദേശിയായ കെടി ഷെരീഫക്കൊപ്പം ചിത്രകല പഠിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ കൂട്ടിന് ടീച്ചറുടെ സുഹൃത്തും കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമായ ശശി ലിയോയും ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരിയായ ഷെരീഫയെ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രനടയിൽ ഭക്തി തുളുമ്പുന്ന വർണച്ചിത്രങ്ങളൊരുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ചായമടിച്ച് മോടികൂട്ടുന്നതിനൊപ്പമാണ് മനോഹര ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത്. നിരവധി സ്‌കൂൾ ചുവരുകളിൽ സാമൂഹ്യവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഫെരീഫ ടീച്ചർ.

ക്ഷേത്ര നടയിൽ ചുമർചിത്രമെഴുതി ഫെരീഫ ടീച്ചർ (ETV Bharat)

കുരുന്നുകൾക്ക് പഠന സഹായിയായ മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് പ്രശസ്‌തയായ ഇവർ ഫറോക്കിൽ ബിആർസിക്കു കീഴിൽ രണ്ട് സ്‌കൂളുകളിൽ ചിത്രകലാധ്യാപികയായി (സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്) പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. വിവിധ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ സഹപ്രവർത്തകരെയും ശിഷ്യരെയും കൂട്ടിയെത്തി ലൈവ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ഭർത്താവ് എൻപി കുഞ്ഞിമുഹമ്മദാണ് ചിത്രകലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. പ്രശസ്‌തമായ നിരവധി ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ചെറുപ്പത്തിലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രകലയിൽ സജീവമായത്.

ഭർത്താവ് നൽകിയ പിന്തുണയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ചിത്രകാരി എന്ന മേൽവിലാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു. പൂർണ മനസോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ (ETV Bharat)

അടുത്ത ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കും. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഞായറാഴ്‌ചയാണ് ശിവരാത്രി. അതിനുമുമ്പ് എല്ലാം പരിപൂർണമാക്കുമെന്നാണ് ഷെരീഫ ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം. ചുമരിൽ സിമൻ്റ് പ്രൈമർ അടിച്ചതിനു ശേഷം അക്രിലിക്കിലാണ് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്. ബെയ്‌സിനു വേണ്ടി മാത്രം എമൽഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാറു വർഷം എങ്കിലും തെളിമ നഷ്‌ടപ്പെടാതെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചുമരിൽ കാണാം.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഫൈൻ ആർട്‌സ് കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തോളമായി സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഗാന്ധി ചെയർ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകല രചന കൂട്ടായ്‌മയിൽ പങ്കെടുത്ത റെക്കോഡിൽ ഇടം നേടി. ബീച്ചിലെ മൺവര, കൊച്ചി ബിനാലെ നടക്കും നിരവധി എക്‌സിബിഷനുകളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. ഏറെ വ്യത്യസ്‌തവും മനസിന് ആനന്ദം നൽകുന്നതുമായ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഷെരീഫ പറഞ്ഞു.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ (ETV Bharat)

ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് ശിവസങ്കൽപ്പ ചിത്രങ്ങൾ മനോഹരമായി വരച്ച് തീർക്കുമ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാവരുടേതുമാണ് എന്ന സന്ദേശം സമൂഹത്തിന് നൽകുകയാണെന്ന് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പ്രദീപ് പൂക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.

മണ്ണൂർ മഹാ ശിവക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ ശിവക്ഷേത്രമാണ് മണ്ണൂരിലേത്. അതേപോലെ മഹാശിവരാത്രി തന്നെയാണ് പ്രധാന ഉത്സവവും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

മണ്ണൂർ മഹാശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ചുവർ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം (ETV Bharat)

ശിവരാത്രിക്ക് മുൻപ് ക്ഷേത്രം മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മതിൽ വെള്ളപൂശിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്തായി തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഷെരീഫ ടീച്ചറെ കൊണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരപ്പിച്ചാലോ എന്ന ആലോചന വന്നെന്നും എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ അനുമതി നൽകിയെന്നും അറിയിച്ചു.

ചിത്രകാരി ഷെരീഫ ടീച്ചർ (ETV Bharat)

"ഒരുകാലത്ത് കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിച്ചത് എന്നതിലേക്കാണ് ആ ചിന്ത പോയത്. ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളെ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൊണ്ടാടിയ നാട്. ഒപ്പം കലക്കും കലാകാരനും ജാതിമതഭേദമില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇടുങ്ങിയ മനസുള്ളവരേയും കേരള സമൂഹത്തേയും ഉണർത്തുന്ന മഹത്തരമായ സന്ദേശം", പ്രദീപ് പറഞ്ഞു.

മണ്ണൂർ മഹാ ശിവക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റ മതിൽ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പണി പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത്. ഷെരീഫ ടീച്ചർ വരച്ച ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ക്ഷേത്രം കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുകയാണെന്ന് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മെമ്പർ ദിനേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

