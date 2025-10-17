ബിജെപി വേദിയില് ഔസേപ്പച്ചന്; ഒപ്പം ഫക്രുദ്ദീന് അലിയും, നിയമസഭയിലെത്തണമെന്ന് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്
ബിജെപി വേദിയിലെത്തി ഔസേപ്പച്ചനും ഫക്രുദ്ദീന് അലിയും. നിങ്ങള്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി വാതില് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്.
Published : October 17, 2025 at 2:53 PM IST
തൃശൂര്: സംഗീത സംവിധായകന് ഔസേപ്പച്ചന് ബിജെപി വേദിയില്. തൃശൂര് കോര്പറേഷനില് സംഘടിപ്പിച്ച ബിജെപിയുടെ വികസന സന്ദേശ യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് അദ്ദേഹമെത്തിയത്. വേദിയിലെത്തിയ ഔസേപ്പച്ചന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഔസേപ്പച്ചൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി .ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവര് ബിജെപി പ്രതിനിധികളായി നിയമസഭയില് എത്തണമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. താങ്കള് ആര്ട്ടിന്റെ രംഗത്തും ഡിബേറ്റിന്റെ രംഗത്തുമെല്ലാം ഉണ്ട്.
നിങ്ങള് നല്ലവരായിട്ടുള്ള ഒരു കളങ്കവുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ജനത്തെ സേവിക്കാനാകുന്നവര്. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര് നിയമസഭയില് വേണം.
ബിജെപി നിങ്ങള്ക്കെല്ലാം വേണ്ടി വാതില് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറം നല്ല ആളുകള് നിയമസഭയില് വരണം. കേരളത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുന്നവര് വേണം നിയമസഭയില് എത്താന്. ഫക്രുദ്ദീനെ പോലുള്ളവര് ഇനിയും അകന്ന് നില്ക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഔസേപ്പച്ചന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കണമെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. നിങ്ങളെ പോലുള്ളവര് നിയമസഭയില് എത്തണമെന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ അതിയായ ആഗ്രഹം. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളെ പോലെ തങ്ങള്ക്ക് ജയിക്കണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല.
ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പുകഴ്ത്തി ഔസേപ്പച്ചന്: പരിപാടിയില് സംസാരിച്ച ഔസേപ്പച്ചന് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ചിന്താശക്തിയും ദൃഢനിശ്ചയവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗോപാലൃഷ്ണനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജാതി, മത ഭേദമന്യ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നിച്ച് നില്ക്കണം. രാജ്യം ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് മുമ്പില് ഒരുപാട് വളര്ച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇനിയും അത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. ആശയങ്ങളുടെ വ്യത്യസമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഔസേപ്പച്ചന് പറഞ്ഞു. ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഇതിനെല്ലാം പ്രാപ്തനാണ്.
നേരത്തെ ആര്എസ്എസ് വേദിയിലെത്തി: നേരത്തെയും ആര്എസ്എസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിപാടിയില് ഔസേപ്പച്ചന് എത്തിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെയാണ് ഔസേപ്പച്ചന് വേദിയില് എത്തുന്നത്. ഒരു വര്ഷം മുമ്പാണ് ഔസേപ്പച്ചന് ആര്എസ്എസ് വേദിയിലെത്തിയത്. ഔസേപ്പച്ചന് പുറമെ ഫക്രുദ്ദീന് അലിയും ബിജെപി പരിപാടിയില് എത്തിയിരുന്നു.
പ്രതികരിച്ച് ഫക്രുദ്ദീന്: നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഫക്രുദ്ദീന് അലി പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാളാണ് താന്. പാര്ട്ടിയുടെ ആശയമാണ് തന്നെ ഈ വേദിയില് എത്തിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇഷ്ടമാണ്. ചില സമയങ്ങളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം കൈവിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ വഴിയെ ശരിയാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഫക്രുദ്ദീനും പറഞ്ഞു.
Also Read: അനയയുടെ മരണം:'പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്', ചോദ്യവുമായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്