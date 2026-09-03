'കുഞ്ഞാറ്റ മഷ്റൂം' സൂപ്പർ ഹിറ്റ്; കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മാതൃകാ സംരംഭം കെട്ടിപ്പടുത്ത് ചെറുപുഴയിലെ യുവദമ്പതികൾ
ജില്ലയിലെ മികച്ച വനിതാ കർഷകയായി കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം പ്രസീത സജീഷിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. കർഷക ദിനത്തിൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തും മികച്ച വനിതാ കർഷകയായ പ്രസീതയെ ആദരിച്ചിരുന്നു
Published : September 3, 2026 at 9:00 PM IST
കണ്ണൂർ: ചെറിയൊരു തുടക്കം... വലിയൊരു സ്വപ്നം ... കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചെറുപുഴയിലെ സജീഷും പ്രസീതയും. വെറും എട്ട് ബെഡുകളിൽ തുടങ്ങിയ കൂൺ കൃഷി ഇന്ന് 1200 ബെഡുകളുള്ള സംരംഭമായി വളർന്നു. ആത്മാർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവും കൈമുതലാക്കി കൂൺ കൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുകയാണ് ചെറുപുഴയിലെ ഈ യുവദമ്പതികൾ. മൂന്നുവർഷം മുൻപ് പാറോത്തും നീരിലെ പുളിഞ്ചിക്കതടത്തിൽ എട്ട് ബെഡുകളുമായി ആരംഭിച്ച കുഞ്ഞാറ്റ മഷ്റൂം ഇന്ന് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ചെറുപുഴ കൃഷിഭവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘കൂൺ ഗ്രാമം’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കർഷകർക്ക് കൂൺ കൃഷിയിൽ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് നിരവധി പേർ കൂൺ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഒറ്റത്തവണ കൃഷി നടത്തി പലരും പിന്നീട് പിന്മാറിയപ്പോൾ സജീഷും പ്രസീതയും കൂൺ കൃഷിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും വിവിധ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പരമാവധി അറിവുകൾ നേടുകയും ചെയ്താണ് ഇരുവരും സംരംഭം വളർത്തിയത്.
ആശങ്കയിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക്
കൂൺ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വിപണിയെക്കുറിച്ചും ഫാമിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സജീഷും പ്രസീതയും പറയുന്നു. വിപണന സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ കൃഷിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കുന്നതിനായി നിരവധി ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. കൂൺ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുകയും പരമാവധി അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടൊപ്പം കഠിനാധ്വാനവും തുടർന്നതോടെ ആശങ്കകൾ പതിയെ മാറി.
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ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ കൂൺ നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇവർ. ഓയിസ്റ്റർ വൈറ്റ്, പിങ്ക്, ഗ്രേ എന്നീ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കൂണുകളാണ് ഫാമിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് വിത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. കരിമ്പം, കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം, മറ്റ് സ്വകാര്യ ഫാമുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വിത്തുകൾ വാങ്ങുന്നത്.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന കൃഷികളിലൊന്നാണ് കൂൺ കൃഷിയെന്ന് സജീഷും പ്രസീതയും പറയുന്നു. കൃഷി ആരംഭിച്ച് 17 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. വിഷരഹിതവും പോഷകഗുണമേന്മയേറിയതുമായ ഭക്ഷ്യവസ്തു എന്ന നിലയിൽ കൂൺ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
വിപുലീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങി കുഞ്ഞാറ്റ മഷ്റൂം
കൂൺ കൃഷി കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കണമെന്നാണ് സജീഷിൻ്റെയും പ്രസീതയുടെയും തീരുമാനം. സ്വന്തമായി കൂൺ വിത്ത് ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കണമെന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇതിനായി വലിയ മുതൽമുടക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനവും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവർ നടത്തിവരികയാണ്. കൂൺ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മൂല്യവർധന വരുത്തിയും ഇവർ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ചമ്മന്തിപ്പൊടി, അച്ചാർ, സമൂസ, കട്ട്ലറ്റ്, ബിരിയാണി തുടങ്ങിയ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നു.
എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഫാമിലെ ജോലികൾ മണിക്കൂറുകളോളം തുടരും. വീടിൻ്റെ ടെറസിലാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഫാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിത്തിടൽ, പരിപാലനം, വിളവെടുപ്പ്, വിൽപ്പന തുടങ്ങിയ ജോലികളെല്ലാം സജീഷും പ്രസീതയും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇരുവർക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ശക്തമാണ്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നിരഞ്ജീതയും മൂന്നാം ക്ലാസുകാരിയായ നിരഞ്ജനയും എല്ലാ പണികളിലും മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം കൂടെയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൂടിയാണ് കുഞ്ഞാറ്റ മഷ്റൂമിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ശക്തി. ജില്ലയിലെ മികച്ച വനിതാ കർഷകയായി കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം പ്രസീത സജീഷിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. കർഷക ദിനത്തിൽ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തും മികച്ച വനിതാ കർഷകയായ പ്രസീതയെ ആദരിച്ചിരുന്നു.
കൃഷിഭവൻ്റെ പരിശീലനം തുണച്ചു
കൂൺ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ശ്രദ്ധയാണെന്ന് സജീഷ് പറയുന്നു. ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. രോഗബാധ തടയുന്നതിനും കൃത്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ ‘കൂൺ ഗ്രാമം’ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുപുഴ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവും കൂൺ കൃഷിയിൽ മുന്നേറാൻ കരുത്ത് പകർന്നതായി സജീഷും പ്രസീതയും പറഞ്ഞു.
ചെറുപുഴ കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് സുരേഷ് കുറ്റൂർ ഇവരുടെ ഫാം ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂൺ കൃഷിയിൽ അതീവ താൽപര്യത്തോടെയാണ് സജീഷും പ്രസീതയും തുടരുന്നതെന്ന് സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറഞ്ഞു.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂൺ കൃഷിയിൽ പരിശീലനം നൽകിയപ്പോൾ നിരവധി പേർ കൊഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഈ കൃഷിയിൽ സജീഷും പ്രസീതയും സജീവമായി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചെന്നും സുരേഷ് കുറ്റൂർ പറഞ്ഞു.
എട്ട് ബെഡുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 1200 ബെഡുകളിലേക്ക് വളർന്ന കുഞ്ഞാറ്റ മഷ്റൂമിൻ്റെ യാത്ര, കൂൺ കൃഷിയിൽ ആത്മാർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവും കൃത്യമായ പരിചരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനാകുമെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി മാറുകയാണ്.
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