'വേണമെങ്കില്‍ കൂണ്‍ മേശക്കടിയിലും വിളയും'; വീട് നിറയെ കൂണ്‍ കൈ നിറയെ പണം, ഇത് ചിത്രലേഖയുടെ വിജയഗാഥ

കൂണ്‍ കൃഷിയില്‍ വിജയം കൊയ്‌ത് പിപി ചിത്രലേഖ. 2009ല്‍ ആരംഭിച്ച് കൃഷിയിന്ന് വീട്ടിലെ വരുമാന മാര്‍ഗം. കട്ട സപ്പോര്‍ട്ടുമായി കുടുംബം.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: കൂണ്‍ കൃഷിക്കായി ഒരു വീട് തന്നെ വാങ്ങിയ ഒരാളുണ്ട്. കൂണിനൊപ്പം വിത്തുത്‌പാദനവും വിപണനവും നടത്തി മികച്ച വരുമാനമാണ് ഓരോ മാസവും ലഭിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കണ്ണൂർ സ്വദേശി പിപി ചിത്രലേഖയെ കുറിച്ചാണ്.

2009ൽ വീട്ടിലെ ഒരു മേശക്കടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കൂൺ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ വിത്തുത്‌പാദന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോള്‍ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വരുമാനമായി മാറിയതെന്ന് തന്നെ പറയാം. താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മുറികളിലും മുകള്‍ നിലയിലുമൊക്കെ കൂണ്‍ കൃഷി നടത്തുകയാണ് ഇവർ.

കൂട്ടിന് ഭർത്താവ് അജയകുമാറുമുണ്ട്. നിരവധി പേരാണ് കൂണും വിത്തും അന്വേഷിച്ച് ചിത്രലേഖയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത്. സാധാരണ ഒരു കർഷക മാത്രമല്ല, വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനും മറ്റും പോകാറുണ്ട് ചിത്രലേഖ. കൂണ്‍ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ എല്ലാം ക്ലാസെടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ആദ്യ സംരംഭക കൂടിയാണ് ഇവർ.

പിപി ചിത്രലേഖയുടെ കൂൺ കൃഷി (ETV Bharat)

എല്ലാം കിട്ടും ഇവിടെ

ചിപ്പി കൂണും പാല്‍ കൂണുമാണ് ചിത്രലേഖയുടെ ഫാം ഫ്രഷില്‍ വിളയുന്നത്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വേങ്ങാട്ടെ കടകളിലെല്ലാം കൂണുകളെത്തിക്കും. ആവശ്യക്കാരില്‍ ചിലര്‍ വീട്ടിലെത്തിയും കൂണ്‍ വാങ്ങാറുണ്ട്. കൂണ്‍ മാത്രമല്ല കൂണ്‍ പൊടി, കൂണ്‍ സോപ്പ് തുടങ്ങിയ മൂല്യവര്‍ധിത ഉത്‌പന്നങ്ങളും ചിത്രലേഖയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കൂണ്‍ വിത്തുകളും ഉത്‌പാദിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്.

കൂണ്‍ വളര്‍ത്താന്‍ ഏറ്റവും നല്ലത് വൈക്കോല്‍ തന്നെയാണ്. അറക്കപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈക്കോലില്‍ വച്ചാൽ കൂൺ പെട്ടെന്ന് വളരും. ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ കര്‍ഷകര്‍ കൂണ്‍ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈടെക് ഫാമുകളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നും ചിത്രലേഖ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ 16 വര്‍ഷത്തെ അനുഭവത്തില്‍ ഹൈടെക് ഫാമുകള്‍ അനിവാര്യമല്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രലേഖക്കുള്ളത്.

പി പി ചിത്രലേഖ (ETV Bharat)

ആർക്കും എവിടെയും കൂൺ കൃഷി തുടങ്ങാം. കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യ പ്രകാരമാണ് വിത്തുത്‌പാദനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതുവരെയായി മൂവായിരത്തോളം ക്ലാസുകള്‍ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് കൂണ്‍ കൃഷിയിലൂടെ തൊഴില്‍ സാഹചര്യം ഒരുക്കാമെന്നും ചിത്രലേഖ പറയുന്നു.

തീന്മേശകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ച് കൂൺ

മലയാളിയുടെ ഭക്ഷണശീലത്തില്‍ കൂണ്‍ കടന്ന് വന്നിട്ട് ഏറെക്കാലമായിട്ടില്ല. കൂണിൻ്റെ പോഷക ഗുണങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ കൂണ്‍ വിഭവങ്ങള്‍ സത്‌കാരങ്ങളിലും ആഘോഷ വേളകളിലും മറ്റും സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വീട്ടമ്മമാര്‍ മാംസാഹാരമെന്നപോലെ കൂണിലും പരീക്ഷണം നടത്തിയതോടെ ബിരിയാണി, കട്‌ലറ്റ്, ടിക്ക, പപ്‌സ് എന്നിവയിലും കൂണ്‍ പ്രധാന ചേരുവയായി.

ഹോട്ടലുകളിലും കൂണ്‍ വിഭവങ്ങള്‍ എത്തി കൂണ്‍ ചില്ലിയും കൂണ്‍ ഫ്രൈയും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ സസ്യാഹാരികള്‍ക്ക് പുറമേ മാംസാഹാരികളും കൂണ്‍ ആരാധകരായി മാറുകയാണ്. ലോകത്ത് അരലക്ഷത്തോളം കൂണ്‍ ഇനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തോളം മാത്രമേ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായതുള്ളൂ. പറമ്പുകളിലും മറ്റും വിരിയുന്ന കൂണ്‍ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധയേല്‍ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ കൂണ്‍ കൃഷി വീടുകളിലും മറ്റും പ്രാവര്‍ത്തികമായതോടെ മികച്ച കൂണ്‍ ഇനങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ കൃഷിചെയ്‌ത് വരികയാണ്. ആദ്യം കൃഷി വിഞ്ജാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി വിത്ത് വിതരണം ചെയ്‌ത് കൃഷി നടത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് സംരംഭകര്‍ തന്നെ കൂണ്‍ കൃഷിയോടൊപ്പം വിത്തും ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് കൃഷിയുടെ വ്യാപനം എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട്.

കൂൺ കൃഷി (ETV Bharat)

ആരോഗ്യത്തിന് അത്യുത്തമം കൂണ്‍: ആരോഗ്യത്തിനും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്കും കൂണ്‍ ഉത്തമമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പച്ചക്കറി സ്‌റ്റാളുകളിലും മാളുകളിലും ആവശ്യക്കാര്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യമാദ്യം മടിച്ച് നിന്നവരൊക്കെ കൂണിൻ്റെ രുചിയില്‍ ആകൃഷ്‌ടരായിട്ടുണ്ട്. ആൻ്റി ഓക്‌സൈഡുകള്‍, അമിനോ ആസിഡ്, പ്രോട്ടീന്‍, സെലീനിയം എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് കൂണ്‍. നാരുകള്‍, പൊട്ടാസിയം, വൈറ്റമിന്‍ സി എന്നിവയും കൂണിലുണ്ട്. ഹൃദയരോഗങ്ങള്‍, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവ ചെറുക്കാനും കൂണ്‍ ഉത്തമമാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രലേഖയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളികളെ ഭക്ഷ്യശീലമാക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം എന്ന നിലയില്‍ ഇതിൻ്റെ കൃഷി സാധ്യതയും ഏറിവരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 1500 ഓളം പേര്‍ കൂണ്‍ കൃഷി നടത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാല്‍ കൂണ്‍ കൃഷി ഒരു തൊഴിലായി തന്നെ സ്വീകരിക്കാനുളള സാഹചര്യം വന്നു ചേര്‍ന്നിരിക്കുയാണ് ഇപ്പോൾ.

Also Read: ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വിസ്‌മയം! വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അത്യപൂർവ സസ്യങ്ങളുമായി കാസർകോട്ടെ പാണ്ടിക്കോട്ട് പള്ളം

