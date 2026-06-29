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പെരുമ്പാവൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ യുവതിയെ ഭർത്താവ് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

PERUMBAVOOR MURDER ASAM WORKER MURDER GUEST WORKER MURDER NARZEENA KATHOON
Representativ image (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 12:50 PM IST

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എറണാകുളം: പെരുമ്പാവൂരിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ യുവതിയെ ഭർത്താവ് ക്രൂരമായി തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. അസം നൈഗൂൺ സ്വദേശിനി നർസീന കാത്തൂൻ (29) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ ഭർത്താവും അസം സ്വദേശിയുമായ റാബുൾ അമീനെ (35) പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

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കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്നാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി വൈകിയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിൽ ദീർഘനാളായി താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഈ ദമ്പതികൾ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി ഇവർക്കിടയിൽ കടുത്ത കുടുംബവഴക്കും തർക്കങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നതായി അയൽവാസികൾ പറയുന്നു. സംഭവദിവസവും ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്കുതർക്കമുണ്ടാവുകയും, ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ റാബുൾ അമീൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് നർസീനയുടെ തലയ്ക്ക് ശക്തമായി അടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

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തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിൽ നർസീനയെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതി റാബുൾ അമീനെ പൊലീസ് സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ അതിവേഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ദമ്പതികൾക്കിടയിലുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമാണോ അതോ ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണോ എന്ന കാര്യം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊല്ലപ്പെട്ട നർസീനയുടെ മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. പെരുമ്പാവൂരും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ സാക്ഷികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി വരികയാണ്. പ്രതിയെ ഇന്ന് തന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

TAGGED:

PERUMBAVOOR MURDER
ASAM WORKER MURDER
GUEST WORKER MURDER
NARZEENA KATHOON
HUSBAND KILLED HIS WIFE

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