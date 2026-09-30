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റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരിയുടെ കൊലപാതകം: കാരണം പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്, ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

പ്രതിയായ ജിത്തു ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ദിൻഷയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും പ്രതിയുടെ മൊഴി.

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കൊല്ലപ്പെട്ട ദിന്‍ഷയും പ്രതിയായ ജിത്തുവും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 6:21 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: കോഴഞ്ചേരിയിലെ റിസോർട്ടില്‍ 20 കാരിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രണയം നിരസിച്ചതിനാലെന്ന് പ്രതിയുടെ മൊഴി. സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കേസിൽ സുഹൃത്ത് കോഴഞ്ചേരി കീഴുകര സ്വദേശിയായ 28കാരൻ ജിത്തുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ദിൻഷയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും പ്രതി ജിത്തു മൊഴി നൽകിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

യുവതിയുമായി സംസാരിച്ച് റിസോർട്ടിന് പുറത്ത് ജിത്തു സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് യുവതയെ ആക്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. നിലിവിളി കേട്ട് സഹ പ്രവർത്തകർ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും കത്തിയുമായി ഇയാള്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

മാരാമണ്‍ റിസോർട്ടില്‍ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ദിൻഷയെ കൊല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടെ കയ്യിൽ കത്തിയും കരുതിയാണ് പ്രതി റിസോർട്ടിൽ എത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റിസോർട്ടിൽ എത്തിയ പ്രതി റിസപ്ഷനിൽ എത്തി ദിൻഷയെ വെളിയിലേക്ക് വിളിച്ച് കൊണ്ടു പോയി. തുടർന്ന് കുറച്ചു നേരം പുറത്തുള്ള മരത്തിനു സമീപം നിന്ന് ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നതും പെട്ടന്ന് പ്രതി ദിൻഷയുടെ കഴുത്തില്‍ പലതവണ കുത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആറ് തവണയോളം പ്രതി ദിൻഷയെ കുത്തിയെന്നാണ് സാക്ഷി മൊഴി. ബഹളം കേട്ട് റിസോർട്ട് ജീവനക്കാർ ഓടിഎത്തിയപ്പോൾ അവരെ പ്രതി കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അകറ്റുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

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ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ദിൻഷക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദിൻഷ രണ്ടാഴ്‌ച മുൻപാണ് റിസോർട്ടില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ദിൻഷയെ ആക്രമിക്കാനായാണ് പ്രതി അവിടെ എത്തിയത് എന്ന് ഒരിക്കലും മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും വളരെ കൂൾ ആയാണ് അയാൾ റിസെപ്ഷനിൽ എത്തി ദിൻഷയോട് സംസാരിച്ചതെന്നും റിസോർട്ടിലെ ജീവനക്കാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഓടിയൊളിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവിടെയുള്ള മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം പൊലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രതിയെ കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഒരു കുറ്റ ബോധവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ദിൻഷയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യും. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും മുറിവുകളുടെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരൂവെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

MURDER IN KOZHENCHERRY RESORT
MURDER OF RESORT EMPLOYEE
DINSHA MURDER PATHANAMTHITTA
RESORT EMPLOYEE MURDER
MURDER OF RESORT EMPLOYEE

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