വയനാട്ടിലെ വയോധികയുടെ കൊലപാതകം; 17കാരന്‍ പിടിയില്‍

വയനാട്ടിലെ വയോധികയുടെ കൊലപാതകം; 17കാരന് പിടിയില്
വയനാട്ടില് വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് 17കാരന് പിടിയില്. വൈപ്പടി സ്വദേശി പാത്തു മരിച്ചത് മെയ് 24ന്. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നല്കാത്തതിലെ വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്.
Published : June 16, 2026 at 7:36 AM IST
വയനാട്: ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന വയോധികയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. പ്രതിയായ 17കാരന് പിടിയില്. കോട്ടത്തറ വൈപ്പടി സ്വദേശിയായ പാത്തുവാണ് (85) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കേസിലെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതി വലയിലായത്.
മരണം അസ്വാഭാവികമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് അയച്ചു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടില് ശരീരമാസകലം മര്ദനമേറ്റത്തിന്റെ പാടുകളും അതോടൊപ്പം കഴുത്തിലെ അസ്ഥികള് പൊട്ടിയ നിലയിലും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മെയ് 24നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നല്കാത്തതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചത്. വയോധികയെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചതിന് ശേഷം വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറിയില് എത്തിച്ച് കഴുത്തില് വള്ളി ചുറ്റി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ 17കാരനെ ജുവനൈല് ജസ്റ്റിസ് ബോര്ഡില് ഹാജരാക്കി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ 22 ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
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പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികള്: പാത്തു വധക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെ നേരത്തെയും നിരവധി പരാതികള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മോഷണം, സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യൽ, പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രായമായവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളില് ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം കേസുകള് സംബന്ധിച്ച് 2025 ഫെബ്രുവരിയിലും 2026 ജനുവരിയിലും ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. വിരലടയാള വിദഗ്ധര്, ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, സൈബർ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. കൽപ്പറ്റ ഡിവൈഎസ്പി അഷ്റഫ് തേങ്ങലക്കണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. വിവിധ പൊലീസ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിത പ്രവർത്തനമാണ് കേസിന്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ സഹായിച്ചത്.
സമാന സംഭവം തൃശൂരും: വയനാട്ടിലേതിന് സമാനമായൊരു സംഭവത്തിന് അടുത്തിടെ തൃശൂരിലെ ദേശമംഗലവും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന 72 കാരിയായ സഫിയയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയം കാരണം രാത്രിയില് ബന്ധു വീടുകളിലാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത്. പതിവ് പോലെ രാത്രി ബന്ധു വീട്ടിലെത്താത്തിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സഫിയയെ വീടിനുള്ളില് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവര് ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
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