ബാബറി മസ്ജിദ് വർഗീയ കാലാപത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകം; 34 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ
1992 ഡിസംബറിൽ കാസർകോട് തളങ്കര കടവത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർ വിനോദ് കുമാറിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വർഷങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതിയായ അഷ്റഫിനെ കാസർകോട് പൊലീസ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : November 14, 2026 at 6:56 PM IST
കാസർകോട്: ബാബറി മസ്ജിദ് തകർച്ചയെത്തുടർന്നുണ്ടായ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായ കൊലപാതകത്തിൽ 34 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ. 1992 ഡിസംബറിൽ കാസർകോട് തളങ്കര കടവത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർ വിനോദ് കുമാറിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വർഷങ്ങളായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതിയായ അഷ്റഫിനെ കാസർകോട് പൊലീസ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
1992ൽ കാസർകോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രൈം നമ്പർ 646/1992 (LP കേസ് നമ്പർ 32/2003) കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിർണായക അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഐപിസി 153(A), 302, 34 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ആൾമാറാട്ടം നടത്തി 30 വർഷം ഹൈദരാബാദിൽ
കേസിൽ പ്രതിയായതിനെത്തുടർന്ന് നാടുവിട്ട അഷ്റഫ്, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തോളമായി തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കഴിയുകയായിരുന്നു. ചന്ദ്രയാൻഗുട്ട കേശവഗിരി ഇന്ദിരാനഗറിലെ 192/A-2 എന്ന വിലാസത്തിൽ 'അബ്ബാസ് മുഹമ്മദ് അലി' എന്ന വ്യാജപേരിലാണ് ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആകെ മൂന്ന് പ്രതികളുണ്ടായിരുന്ന ഈ കേസിൽ, വിനോദ് കുമാർ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നൽകിയ മരണമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാം പ്രതിയെ 2009 മാർച്ചിൽ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തതിന് മൂന്നാം പ്രതിയെ ഐപിസി 212-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നേരത്തെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ശ്രീ. നിധിൻരാജ് ഐപിഎസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ സമർഥമായി വലയിലാക്കിയത്.
എസ്ഐ നാരായണൻ നായർ, അബൂബക്കർ കല്ലായി, എഎസ്ഐ ഷാജു സിവി, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രാജേഷ് എൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇയാളെ പ്രത്യേക സംഘം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ചാർമിനാർ ഭാഗത്ത് പ്രതിയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പ്രതിയെ കാസർകോട്ടെത്തിച്ച് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്ത ഇയാളെ കാസർകോട് സബ് ജയിലിലടച്ചു.
Also Read: '16 വയസിൽ കുട്ടികൾക്ക് മതിയായ പക്വതയുണ്ട്'; ജുവനൈൽ പ്രായപരിധി കുറയ്ക്കാൻ നിയമനിർമാണം വേണമെന്ന സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി