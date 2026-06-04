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കൊല്ലത്ത് കടത്തിണ്ണയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ലോട്ടറി വില്‍പ്പനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി

സംഭവം നടന്ന ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് പ്രതി പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്.

KOLLAM MURDER LOTTERYSELLER MURDER TAKKALA MAN VIJU CITY POLICE COMMISSIONER HEMALATHA
murder case accused arrested (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 8:38 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 9:01 PM IST

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കൊല്ലം: കടത്തിണ്ണയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ലോട്ടറി വില്‍പ്പനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി. നഗരത്തെ നടുക്കിയ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതി കന്യാകുമാരി തക്കല സ്വദേശി വിജു ആണ് പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. സംഭവം നടന്ന ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് പ്രതി പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്.

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കഴിഞ്ഞ മാസം 25നായിരുന്നു കൊല്ലം നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകം നടന്നത്. കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വെറും 100 മീറ്റർ മാത്രം അകലെയുള്ള കടയുടെ മുന്നിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന മുണ്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ രാജേന്ദ്രനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനായിരുന്ന രാജേന്ദ്രൻ വർഷങ്ങളായി കുടുംബവുമായി അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നു. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൃത്യം നടന്ന കടയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്നത്.

ടത്തിണ്ണയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ലോട്ടറി വില്‍പ്പനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടി (ETV Bharat)

കഴുത്തിൽ തുണി മുറുക്കി ശ്വാസംമുട്ടിച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം. മരണം ഉറപ്പിക്കാനായി മുഖത്ത് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും സമീപത്തെ പൈപ്പിൽ മൃതദേഹം കെട്ടിയിടുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കടന്ന പ്രതിയെ ഒമ്പതാം ദിവസമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി വിജു തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായത്.

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പിടിയിലായ വിജു തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിരവധി മോഷണക്കേസുകളിലും പ്രതിയാണ്. കൊല്ലത്ത് അടുത്തയിടെ നടന്ന നിരവധി മോഷണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും പുലർച്ചെ സമയങ്ങളിൽ നടന്നതായാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രികാല പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ എം ഹേമലത ഐപിഎസ് പറഞ്ഞു

പ്രതിയെ കൊലപാതകം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

Last Updated : June 4, 2026 at 9:01 PM IST

TAGGED:

KOLLAM MURDER
LOTTERYSELLER MURDER
TAKKALA MAN VIJU
CITY POLICE COMMISSIONER HEMALATHA
MURDER CASE ACCUSED ARRESTED

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