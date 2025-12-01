ETV Bharat / state

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവിനെ മോദി തിരിച്ചു വിളിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ; തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില്‍ മത്സരം യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും തമ്മില്‍

55 സീറ്റ് നേടി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമെന്നും പോലീസിൻ്റെ കഴിവുകേടിന് കോൺഗ്രസിനെ പഴിക്കേണ്ടെന്നു കെ മുരളീധരൻ

Kerala Local Body Election 2025 Thiruvananthapuram corporation K Muraleedharan latest interview Kerala local body election news
കെ മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിൻ്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളറാണെങ്കിലും കെ മുരളീധരന് ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ വിട്ടൊരു കളിയില്ല. 2010ൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ 41 സീറ്റ് ഇത്തവണ 55 ആയി ഉയർത്തുക എന്നതിന് അരയും തലയും മുറുക്കി മുരളി തിരുവനന്തപുരത്താണ്. കോർപറേഷനിലെ 101 വാർഡുകളിലും വീടു കയറാൻ മുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വരെ മുരളി റെഡിയാണ്.

ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല തിരുവനന്തപുരം പിടിക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മുരളിക്കറിയാം. അതിനാൽ മുരളീധരനു തിരക്കോടു തിരക്കാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനു കുറവില്ല. തലസ്ഥാനത്തു മത്സരം യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലാണെന്നും ഇത്തവണ ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെടുമെന്നും മുരളി ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. 2010 യുഡിഎഫ് നേടിയ 41 സീറ്റ് ഇത്തവണ 55 ആക്കും. ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പോകുമെന്നും കോർപറേഷൻ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലുടൻ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ മോദി തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്കു വിളിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു.

കെ മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്കൊന്നും പ്രചാരണത്തിനില്ലേ?

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നല്ല റിസൾട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും പാർട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുക എന്ന ചുമതലയാണ് പാർട്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചിട്ടയായി ആവേശത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ വീടുകൾ കയറുന്നത്. ബിജെപിയുടെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെയും പണക്കൊഴുപ്പ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം മോശമാണ്. പ്രവർത്തകരുടെ മനോബലമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്ത്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും നല്ല സ്ക്വാഡ് വർക്ക് നടക്കുന്നു. നല്ല റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് 55 സീറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു കയറും.

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ അത്രയും ജയസാധ്യത കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് ഒരു വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ?

ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികളാകെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് സിപിഎം ആണെന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരുടെ തനി സ്വരൂപം പുറത്തു വന്നു. കോൺഗ്രസിന് കാലാകാലങ്ങളായി വോട്ടു ചെയ്തിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസിന് വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇത്തവണ ന്യൂനപക്ഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ യുഡിഎഫിനൊപ്പം വരികയാണ്. പല പോയിൻ്റുകളിലും അതു മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, ബിജെപിയെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ടിരുന്നവർക്ക് ആ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമായി. യുഡിഎഫിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ നിലപാടുകളാണുള്ളത്. ശബരിമല വിഷയത്തിലാകട്ടെ വഖഫ് വിഷയത്തിലാകട്ടെ യുഡിഎഫ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു നിലപാടു മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പുകമറയുണ്ടാക്കി മതങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് വോട്ടു തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് ഇത്തവണ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു പോകും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രധാന മത്സരം യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ആരുമായിട്ടായാലും ജയിക്കുക എന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും യുഡിഎഫിനു മുന്നിലില്ല.

നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ വാർഡുകളിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ മോദി തരംഗം നിലവിലുണ്ട് എന്ന ബിജെപി അവകാശവാദത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഗരത്തിൽ ചർച്ചയില്ല. ഇവിടെ ചർച്ച നഗരത്തിൻ്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ചാണ്. വികസന കാര്യത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സമ്പൂർണ പരാജയമായി. ബിജെപിയിലാകട്ടെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായി. ഇത്തവണത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, 20 സീറ്റു നേടാൻ പോലുമുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്തവരായി ബിജെപി മാറും. 2010ൽ 41 സീറ്റിലെത്തിയതാണ് യുഡിഎഫ്. ഇത്തവണ 15 സീറ്റു കൂടി വർധിപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫിനു കഴിയും. 2010ലെ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കൂടി യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു പോകും. 2010ൽ എൽഡിഎഫ് 51 സീറ്റ് എൽഡിഎഫ് നേടിയെങ്കിൽ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് 55 സീറ്റു നേടും. രണ്ടാം സ്ഥാനം എൽഡിഎഫിനും മൂന്നാം സ്ഥാനം ബിജെപിക്കുമായിരിക്കും.

55 എന്ന നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടോ?

തികഞ്ഞ ആത്മ വിശ്വാസമുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ മേയർ സ്ഥാനാർഥികൾ വരെ ഇവിടെ തോറ്റിരിക്കും.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കെപിസിസി നേതൃത്വം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലൊളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ആരോപണത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

അതു പോലും കണ്ടു പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പൊലീസാണ് കേരളത്തിലെങ്കിൽ ഇവർ രാജിവച്ചു പോകുന്നതല്ലേ മാന്യത. സ്വന്തം പൊലീസിൻ്റെ കഴിവു കേടിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലയിലാണോ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദൻ മാഷ് അടുത്തയിടെ എന്തു പറഞ്ഞാലും വിഡ്ഢിത്തരത്തിലേ കലാശിക്കൂ.

2036ലെ ഒളിമ്പിക്സിന് തലസ്ഥാനം വേദിയാക്കുമെന്ന ബിജെപി പ്രഖ്യാപനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

2036 ഒളിമ്പിക്സിന് ഞങ്ങൾ വേദിയുണ്ടാക്കിക്കോളാം. അതിന് ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതില്ല. ഈ കോർപറേഷൻ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ മോദി ഡൽഹിക്കു തിരിച്ചു വിളിക്കും.

Also Read:- തദ്ദേശപ്പോരിന് 75,644 പേർ; പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ വനിതകൾ; തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥിയും

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION
K MURALEEDHARAN LATEST INTERVIEW
KERALA LOCAL BODY ELECTION NEWS
MURALEEDHARAN ELECTION NEWS UPDATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.