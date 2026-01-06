'പിണറായി-ബിജെപി അന്തർധാര സജീവം'; നേമത്തും വട്ടിയൂർക്കാവിലും നടക്കുന്നത് ഒത്തുകളിയെന്ന് മുരളീധരൻ
വയനാട് ഭവനപദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ സർവേകൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭവനപദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടൽ അടുത്തയാഴ്ച നടക്കും.
Published : January 6, 2026 at 11:44 AM IST
കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ബിജെപി നേതൃത്വവും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയമായ അന്തർധാരയുണ്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കെ മുരളീധരൻ. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒത്തുകളിയെ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
നേമവും വട്ടിയൂർക്കാവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗൂഢാലോചന വി ശിവൻകുട്ടി ഇത്തവണ നേമത്ത് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുകളിയുണ്ടെന്ന് മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേമത്ത് ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിച്ച വി ശിവൻകുട്ടി, മണ്ഡലം മാറാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് യാദൃച്ഛികമല്ലെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സംശയിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധിച്ച ഏക മണ്ഡലമായ നേമത്ത്, വീണ്ടും താമര വിരിയിക്കാൻ സിപിഎം വഴിവിട്ട സഹായം നൽകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വട്ടിയൂർക്കാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നതും, അതിനെ നേരിടാൻ സിപിഎം ദുർബലരായ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതുമാണ് മുരളീധരൻ്റെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചന.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിൽ കേൾക്കാവുന്ന വിനോദമാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. നൂറ് സീറ്റുകളിൽ തോൽക്കുന്നത് യുഡിഎഫ് ആയിരിക്കില്ല മറിച്ച് എൽഡിഎഫ് ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തമാണെന്നും ഇത് മുതലെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ പല ഡിവിഷനുകളിലും വ്യാജ വോട്ടുകൾ വ്യാപകമാണെന്നും ഒരേ വോട്ടർക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ നൽകി വോട്ട് ഇരട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക വരുന്നതിന് മുൻപ് അർഹരായ എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യാജ വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും അർഹരായ പുതിയ വോട്ടർമാരെ ചേർക്കാനും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ മുൻപ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന പലയിടങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിൽ നിലവിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ മുതലെടുത്ത് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭരണപക്ഷത്തെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ വോട്ട് മാറി ചെയ്താൽ അതിന് തങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വയനാട് പുനരധിവാസം
നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കും വയനാട് പുനരധിവാസ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന പ്രചാരണം ശക്തമാക്കാനും കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. വയനാട് ദുരന്തബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയോ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്ച തന്നെ വീടുകളുടെ തറക്കല്ലിടൽ കർമം നിർവഹിക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും നേരിട്ടെത്തി തറക്കല്ലിടുന്നത് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിലുള്ള വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
ഇതിനായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമാഹരിച്ച ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ കെപിസിസിക്ക് കൈമാറും. ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സുതാര്യമായി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായങ്ങൾ വൈകുമ്പോൾ, പാർട്ടി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിനായി സുനിൽ കനഗോലുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല പാർട്ടി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന മറ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളും പരിഗണിക്കും. സ്ഥാനാർഥി നിർണയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തന്നെയാകും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് വീതംവയ്പ്പിനേക്കാൾ വിജയസാധ്യതയ്ക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുകയെന്ന മുരളീധരൻ്റെ പ്രസ്താവന വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ സൂചനയാണ്.
കർണാടകയിലും തെലങ്കാനയിലും കോൺഗ്രസിന് വിജയമൊരുക്കിയ സുനിൽ കനഗോലുവിൻ്റെ ടീം നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കേരളത്തിലും നിർണായകമാകും. എന്നാൽ, ബാഹ്യ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മണ്ഡലത്തിലെ ജനവികാരവും പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്കുക.
Also Read:- വീണ്ടും റെക്കോഡ് കുതിപ്പ്; സ്വര്ണ വില വീണ്ടും വര്ധിച്ചു, പവന് 440 രൂപ ഉയര്ന്നു