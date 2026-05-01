വേനൽച്ചൂടിന് വിട; കുളിരണിയിക്കാൻ മാങ്കുളത്തിന്‍റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം

മാങ്കുളത്തേക്കെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്‌ടകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലില്‍ മതിവരുവോളം തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ ആടിത്തിമിര്‍ക്കാം....

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 1, 2026 at 7:48 PM IST

ഇടുക്കി: മധ്യവേനലവധി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിയോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം. മാങ്കുളം സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മനോഹര ജലപാതം, കഠിനമായ വേനൽച്ചൂടിനിടയിലും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നീരാട്ടം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ ഇടമായി ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

വേനൽക്കാല അവധി ആരംഭിച്ചതോടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് കുത്തനെ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വനത്തിനുള്ളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലധാര പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനും, മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനുമായി ദിനംപ്രതി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായി കുളിക്കാനാകുന്ന സൗകര്യം ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്നത് ഈ ജലപാതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

മധ്യാഹ്ന സമയത്തുപോലും കുളിർമയാർന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത്. കാട്ടുചോലയായി സുതാര്യമായി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം സന്ദർശകർക്ക് പുതുമയാർന്ന അനുഭവം നൽകുന്നു. എത്ര കടുത്ത വേനലായാലും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പൂർണമായി വരളാറില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രമായ ആനക്കുളം സന്ദർശിക്കുന്നവർ പലരും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടവും സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നതാണ് പതിവ്.

ഓഫ്‌റോഡ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാങ്കുളത്തുനിന്നും ആനക്കുളത്തുനിന്നും ജീപ്പിലൂടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്ര തന്നെ ഒരു സാഹസിക അനുഭവമായി മാറുന്നുവെന്നാണ് സഞ്ചാരികൾ പറയുന്നത്.

ഗ്രാമീണതയുടെ ലാളിത്യവും വനത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പും ചുറ്റിപ്പറ്റിയ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും ചേർന്നപ്പോൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന കാഴ്‌ചകൾ മനസിനെ കീഴടക്കുന്നതാണ്. തിരക്കേറിയ നഗരജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ശാന്തതയും തണുപ്പും അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സ്ഥലം മികച്ചൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമീണതയുടെ ഭംഗിക്കും വനത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പിനുമിടയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം തീർക്കുന്ന മനോഹാരിത സഞ്ചാരികളുടെ മനസ് കീഴടക്കുന്നു.

"ഇവിടെ ഇനിയും വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്ന്" തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി കൃഷ്‌ണ മൂർത്തി പറയുന്നു. ഇവിടത്തെ കുളിരാണ് സ്‌പെഷ്യലെന്നും പ്രതികരണം. മൂന്നാറിനെക്കാളും തണുപ്പ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. എങ്കിലും വേനൽക്കാലത്തും സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ തിരക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പെരുമ്പൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, വിരിപ്പാറ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദേശത്തെ മറ്റ് പ്രധാന കാഴ്‌ചകളാണ്. മാങ്കുളത്ത് നിന്ന് ജീപ്പ് മാർഗ്ഗമോ കാർ മാർഗമോ ഇവിടേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ടൂറിസം വകുപ്പും പഞ്ചായത്തും നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

