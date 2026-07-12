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മൂന്നാർ യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക...! സി.എസ്.ഐ പള്ളിക്ക് സമീപം വൺവേ ഗതാഗതം അനുവദിച്ചു; പുതിയ ട്രാഫിക് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ..

കടുത്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ വൺവേ ഗതാഗതത്തിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതി നല്‍കിയത്...

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സി.എസ്.ഐ പള്ളിക്ക് സമീപം വൺവേ ഗതാഗതം അനുവദിച്ചു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 2:45 PM IST

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ഇടുക്കി: കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ആശങ്കയിലായിരുന്ന മൂന്നാർ ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. ഒടുവിൽ, മൂന്നാർ സി.എസ്.ഐ. പള്ളിക്ക് സമീപം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയായ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി നൽകിയ ശുപാർശകൾ മുൻനിർത്തി, കടുത്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ വൺവേ ഗതാഗതത്തിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ ട്രാഫിക് റൂട്ട് ഇങ്ങനെ..

മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും, മൂന്നാറിലെ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് നിലവിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വൺവേ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ റൂട്ട് വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു...


അടിമാലി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ: ദേശീയപാത വഴി നേരിട്ട് മൂന്നാർ ടൗണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.
മാട്ടുപ്പെട്ടി–മറയൂർ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ: മൂന്നാറിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾ ദേവികുളം റൂട്ടിലെ ചെറിയ പാലം കടന്ന്, പുതിയ പാലം വഴി വേണം അടിമാലി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ.

സി.എസ്.ഐ പള്ളിക്ക് സമീപം വൺവേ ഗതാഗതം അനുവദിച്ചു (ETV Bharat)
ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണത്തിൽ


ദേശീയപാതയിലെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ്, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (MVD), ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (NHAI) എന്നിവരുടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സംഘത്തെ പാതയിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ബാരിക്കേഡുകളും കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

യാത്രക്കാർ പാലിക്കേണ്ട കർശന നിർദേശങ്ങൾ..

വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല: മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഒരുകാരണവശാലും വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനോ, യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാനോ അനുവദിക്കില്ല.

അടിയന്തര അടച്ചിടൽ: എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതയോ മണ്ണൊലിപ്പോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെക്കും.

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കും.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തുടർന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ പരിശോധിച്ചും മാത്രമായിരിക്കും ഈ പാതയിലെ ഇരുചക്ര-ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുകയെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

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