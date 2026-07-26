തേയിലക്കൊളുന്തുകൾ ഇനി വാനിലൂടെ പറന്നെത്തും; മൂന്നാറിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ
തൊഴിലാളികളുടെ ചുമട്ടുഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലോ ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഈ നവീന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : July 26, 2026 at 10:36 AM IST
ഇടുക്കി: ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല മലനിര റെയിൽവേയ്ക്കും റോപ്പ്വേ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും വേദിയായ മൂന്നാർ, തോട്ടം മേഖലയിൽ വീണ്ടുമൊരു സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിന് തിരിതെളിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളിലേറെ പഴക്കമുള്ള തേയില വ്യവസായത്തെ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന കൊളുന്തുകൾ ഡ്രോൺ വഴി ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നവീന പരീക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.
ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മൂന്നാറിലുള്ള ലോ ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യവും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകോർക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ തോട്ടം മേഖലയിലെ ചരക്കുനീക്കത്തിലും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലും വലിയ മാറ്റമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച ക്വാഡ് കോപ്റ്റർ ഡ്രോണാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 10 മുതൽ 15 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഡ്രോണുകളാണ് പരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.
തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനം കുറയ്ക്കും; ലക്ഷ്യം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത
ദുർഘടമായ മലനിരകളിൽ റോഡ് സൗകര്യമില്ലാത്ത തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ തലച്ചുമടായാണ് നിലവിൽ കൊളുന്തുകൾ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ഈ കഠിനാധ്വാനം ഒഴിവാക്കാനും സമയം ലാഭിക്കാനും സാധിക്കും.
"രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് 100 ശതമാനം മെക്കനൈസേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നിരുന്നു. നോർമൽ ഷിയർ ഹാർവെസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാർവെസ്റ്ററുകളിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭാരവഹനം വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. തോട്ടങ്ങളിൽ റോഡ് സൗകര്യം കുറവായതിനാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഹെഡ് ലോഡ് കുറച്ച് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂട്ടുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ 10 കിലോ വരെയാണ് ഡ്രോണിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇത് 100 കിലോ വരെയായി ഉയർത്താനും സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്." ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡ് ലോ ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ അയ്യപ്പ പറഞ്ഞു.
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ആശ്വാസത്തോടെ തൊഴിലാളികൾ
കഠിനമായ ചുമട്ടുഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ കാണുന്നത്.
"ഈ പുതിയ സംവിധാനം വന്നതോടെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വളരെ കുറഞ്ഞു. കുന്നിൻചെരിവുകളിൽ നിന്ന് ഭാരവും പേറി നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്." ലോ ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളി പവിഴക്കൊടി പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടുത്ത അധ്യായം
മൂന്നാറിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഡ്രോൺ സ്പ്രേയും കൊളുന്ത് എടുക്കാൻ ബാറ്ററി മെഷീനുകളും നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൊളുന്ത് ഗതാഗതത്തിനും ഡ്രോൺ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോ ഹാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റിലെ പരീക്ഷണം വിജയിക്കുന്നതോടെ മറ്റ് എസ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഹാരിസൺ മലയാളം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തീരുമാനം.
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