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മൂന്നാറിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സ്വർണവും പണവും കവർന്ന് റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ

മുറിയിലെ മേശപ്പുറത്ത് ഊരിവച്ചിരുന്ന രണ്ട് പവനിലധികം വരുന്ന സ്വർണമാലയും 13,000 രൂപയുമാണ് മോഷ്ടാവ് അപഹരിച്ചത്

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Resort employee stealing tourists gold and money (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 11:34 AM IST

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ഇടുക്കി: മൂന്നാർ പള്ളിവാസലിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയ ദമ്പതികളെ കബളിപ്പിച്ച് റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ സ്വർണമാലയും പണവും കവർന്നു. ചെന്നൈ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയാണ് പ്രതി മോഷണം നടത്തിയത്. യാതൊരുവിധ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമില്ലാതെ ജീവനക്കാരനെ ജോലിക്ക് നിർത്തിയ റിസോർട്ട് അധികൃതരുടെ സുരക്ഷാവീഴ്ച പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കവർച്ച നടന്നത്. അവധി ആഘോഷിക്കാനായി മൂന്നാറിലെത്തിയ ചെന്നൈ സ്വദേശികൾ പള്ളിവാസലിലെ റിസോർട്ടിലാണ് മുറിയെടുത്തിരുന്നത്. ദമ്പതികൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന സമയം നോക്കി പ്രതി മുറിയുടെ സ്ലൈഡിങ് ജനൽ അതിവിദഗ്ധമായി തുറന്ന് അകത്തുകയറുകയായിരുന്നു.

വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ മാലയും പണവും കവർന്ന് റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരൻ മുങ്ങി; രേഖകളില്ലാതെ ഉടമ, അന്വേഷണം പ്രതിസന്ധിയിൽ (ETV Bharat)

മുറിയിലെ മേശപ്പുറത്ത് ഊരിവച്ചിരുന്ന രണ്ട് പവനിലധികം വരുന്ന സ്വർണമാലയും 13,000 രൂപയുമാണ് മോഷ്ടാവ് അപഹരിച്ചത്. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇയാൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. പ്രതി ജനൽ വഴി അകത്തുകയറുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിസോർട്ട് അധികൃതരുടെ ഗുരുതര വീഴ്ച

തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ പ്രതി കവർച്ച നടന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് റിസോർട്ടിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ജോലിക്ക് കയറിയ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇയാൾ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിയുടെ മേൽവിലാസമോ ആധാർ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ റിസോർട്ട് ഉടമസ്ഥൻ്റെ പക്കലില്ല എന്നത് പൊലീസിനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.

റിസോർട്ടുകളിലും ഹോംസ്റ്റേകളിലും ജോലിക്ക് നിർത്തുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിർബന്ധമായും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന കർശന നിർദേശം നിലവിലുണ്ട്. ഈ നിയമം കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് റിസോർട്ട് അധികൃതർ അപരിചിതനായ ഒരാൾക്ക് ജോലി നൽകിയത്. നിയമന വേളയിൽ പ്രതിയുടെ വ്യക്തമായ ഫോട്ടോയോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ശേഖരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അന്വേഷണം എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു.

ദമ്പതികൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രതിയുടെ മുഖം വ്യക്തമല്ലാത്തത് വലിയ പ്രതിബന്ധമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രതി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായതിനാൽ അതിർത്തി മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിൽ ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വന്നുപോകുന്നത്. ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് സ്ഥാപന ഉടമകളുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ഇല്ലാതെ ജോലിക്ക് നിർത്തുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട റിസോർട്ടുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാർ മേഖലയിലെ മറ്റ് റിസോർട്ടുകളിലും ഹോംസ്റ്റേകളിലും ജീവനക്കാരുടെ പശ്ചാത്തലം സംബന്ധിച്ച് പൊലീസ് കർശന പരിശോധന നടത്തിയേക്കും. തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.

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