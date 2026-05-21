കടുവ ഭീതിയിൽ മൂന്നാർ; കടലാറിൽ പശുവിനെ കടിച്ചുകൊന്നു, ഒരു വർഷത്തിനിടെ നഷ്‌ടമായത് 12 കന്നുകാലികളെ!

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കടലാർ വെസ്റ്റിൽ മാത്രം പന്ത്രണ്ടിലേറെ കന്നുകാലികളാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്‌ടമായത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയെന്ന് നാട്ടുകാർ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 21, 2026 at 11:33 AM IST

ഇടുക്കി: ഹൈറേഞ്ചിനെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി മൂന്നാറിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം തുടരുന്നു. മൂന്നാർ കടലാർ വെസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ വളർത്തുപശുവിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. കടലാർ വെസ്റ്റ് സ്വദേശി പഴനിസ്വാമിയുടെ പശുവിനെയാണ് കടുവ പിടികൂടിയത്. തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ഏക അധിക വരുമാനമാർഗമായ കന്നുകാലികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കടുവയും പുലിയും ജനവാസ മേഖലകളിൽ പതിവായി ഇറങ്ങുന്നത് തോട്ടം മേഖലയെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്.

മൂന്നാറിലെ കടലാർ, നയമക്കാട്, പാമ്പൻമല തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം 12 ലധികം കന്നുകാലികളെയാണ് കടുവ കൊന്നൊടുക്കിയത്. തൊഴിലാളികളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തെ രൂക്ഷമായിതന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമായി വന്യജീവി ആക്രമണം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ലയങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് ആക്രമണം

കഴിഞ്ഞദിവസം മേയാൻ വിട്ട പശു രാത്രിയായിട്ടും തിരികെ വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഉടമസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പശുവിനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുവെച്ചാണ് കടുവ പശുവിനെ വേട്ടയാടിയത് എന്നത് വലിയ ഭീതിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ കടുവയുടെ ആക്രമണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ലയങ്ങൾക്ക് സമീപം വരെ കടുവ എത്തുന്നതോടെ പുലർച്ചെ കൊളുന്ത് നുള്ളാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത ഭീതിയിലാണ്.

കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊന്ന പശു (ETV Bharat)

കടലാർ വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ മാത്രം നേരിടുന്നത് കടുത്ത ഭീഷണി:

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കടലാർ വെസ്റ്റിൽ മാത്രം പന്ത്രണ്ടിലേറെ കന്നുകാലികളാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്‌ടമായത്. മൂന്നാർ തോട്ടം മേഖലയിലാകെ ഇതിനോടകം നൂറിലധികം കന്നുകാലികൾ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്.

തകരുന്ന ക്ഷീരമേഖല; വനപാലകർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം

തോട്ടം ജോലിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിന് പുറമെ, കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള അധിക വരുമാനമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നത്. എന്നാൽ വന്യജീവി ശല്യം അതിരൂക്ഷമായതോടെ പലരും ഈ മേഖല ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്.

വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥ

വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ പതിവായിട്ടും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനോ, കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമേർപ്പെടുത്താനോ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

നഷ്ടപരിഹാരം വൈകുന്നു

വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്

കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും കൂടും സ്ഥാപിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. വന്യജീവി ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വനംവകുപ്പ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി നീങ്ങാനാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ തീരുമാനം.

