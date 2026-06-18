മൂന്നാറിനെ നടുക്കി കവർച്ച; നയമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാളിയുടെ വീട് തകർത്ത് ലക്ഷങ്ങളും 10 പവൻ സ്വർണവും കവർന്നു
കുടുംബത്തിലെ അടിയന്തര ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്ന തുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്
Published : June 18, 2026 at 1:14 PM IST
ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയെയാകെ നടുക്കിക്കൊണ്ട് പകൽവെളിച്ചത്തിൽ വൻ മോഷണം. നയമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ലയത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ കള്ളന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും പത്ത് പവൻ സ്വർണവുമാണ് കവർന്നത്. കുടുംബത്തിലെ അടിയന്തര ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്ന തുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തോട്ടം മേഖലയിൽ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കവർച്ചകളിലൊന്നാണിത്.
പകൽവെളിച്ചത്തിൽ പൂട്ടുതകർത്ത് മോഷണം
നയമക്കാട് എസ്റ്റേറ്റിലെ എട്ടുമുറി ലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മാരിസാമി – കാളിയമ്മ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച ഈ മോഷണം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിവുപോലെ ഇരുവരും തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കായി പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി കാളിയമ്മ തിരികെ ലയത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ മുൻവാതിലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഭയന്നുപോയ കാളിയമ്മ ഉടൻ തന്നെ ഒച്ചവെച്ച് സമീപവാസികളെയും മറ്റ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വലിയ തോതിലുള്ള കവർച്ച നടന്ന വിവരം ബോധ്യപ്പെട്ടത്. വീട്ടിനുള്ളിലെ അലമാരയും മറ്റ് സാധനസാമഗ്രികളും പൂർണമായും വാരിവലിച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു.
നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചികിത്സയ്ക്കായി മാറ്റിവെച്ച തുക
അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം (1,70,000) രൂപയും പത്ത് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളുമാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കവർന്നത്. കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തിൻ്റെ അടിയന്തിര ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന തുകയായിരുന്നു ഇതെന്ന് വീട്ടുകാർ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ ജീവിതാവസാനം വരെയുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സങ്കടത്തിലാണ് ഈ സാധാരണ കുടുംബം. എസ്റ്റേറ്റ് ലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പകൽസമയത്ത് ഇത്തരമൊരു മോഷണം നടന്നത് പ്രദേശവാസികളിലും വലിയ ഭീതി പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
"ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് പൂട്ട് പൊളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. അകത്തു കയറി നോക്കിയപ്പോൾ തുണികളെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ച പണവും സ്വർണവും എല്ലാം പോയി..." കണ്ണീരോടെ കാളിയമ്മ പറയുന്നു.
അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മൂന്നാർ പൊലീസ്
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ മുന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൻ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ നടത്തി. തുടർന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഫോറൻസിക് ശാസ്ത്രജ്ഞരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വീടിൻ്റെ പൂട്ട്, അലമാര, മറ്റ് പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരിസരങ്ങളിൽ സംശയസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കറങ്ങിനടന്ന ആളുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് നിലവിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. തോട്ടം മേഖലയിലെ ലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുൻപ് അപൂർവ്വമായി മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം ആസൂത്രിത കവർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ വർധിച്ചുവരുന്നത് പൊലീസിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുന്നാർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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