മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കുടിയിറക്ക് വിവാദം; പുനരധിവാസം തേടി തഹസിൽദാർ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരം
തുടർന്ന് അധികൃതർ ഇവരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. മഴ ശമിച്ചതോടെ ക്യാമ്പുകൾ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, സുരക്ഷിതമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മൂന്നാർ ടൗണിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു.
Published : May 12, 2026 at 2:30 PM IST
ഇടുക്കി: വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജലരേഖയായതോടെ തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടത്തിനായി മൂന്നാർ ദേവികുളം സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരവുമായി ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ അപകടാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കാൻ സ്ഥിരമായ ഒരിടം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവർ കെട്ടിയ താത്ക്കാലിക ഷെഡുകൾ റവന്യൂ അധികൃതർ പൊളിച്ച് നീക്കിയതാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകാൻ കാരണമായത്.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാഴായി; ദുരിതത്തിലായി ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ
2024 ജൂൺ 25ന് മൂന്നാർ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരിതപർവം ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് വീടിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണും കല്ലും വീണ് ഒരാൾ മരിക്കുകയും മേഖലയാകെ അപകട ഭീഷണിയിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് അധികൃതർ ഇവരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. മഴ ശമിച്ചതോടെ ക്യാമ്പുകൾ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, സുരക്ഷിതമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്ന് കുടുംബങ്ങൾ മൂന്നാർ ടൗണിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്രയും വേഗം പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് നൽകിയ ഉറപ്പിന്മേലാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ വീണ്ടും തെരുവിലിറങ്ങിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഷെഡ് പൊളിച്ചു; പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി
മറ്റുവഴികളില്ലാതെ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നാർ എംജി നഗറിന് സമീപത്തെ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഈ ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി ഷെഡുകൾ നിർമിച്ച് താമസം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇത് കൈയേറ്റമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷെഡുകൾ ബലമായി പൊളിച്ചുനീക്കി. ഇതോടെയാണ് കുടുംബങ്ങൾ തഹസിൽദാർ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ രാപ്പകൽ സമരം ആരംഭിച്ചത്. കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായമായവരുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം? സർക്കാർ വാക്ക് തന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് ആ വാക്കും ഇല്ല, തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടവുമില്ല. നീതി കിട്ടും വരെ ഇവിടെ നിന്നും മാറില്ലെന്ന് സമരക്കാരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.
ബിജെപി പിന്തുണയും അധികൃതരുടെ നിലപാടും
സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ബിജെപി പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാറിലെ വൻകിട കൈയേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന റവന്യൂ അധികൃതർ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രം നടപടിയെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ തീരുമാനം.
അതേസമയം, പുനരധിവാസത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും എന്നാൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കൈയേറ്റങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്നുമാണ് റവന്യൂ അധികൃതരുടെ നിലപാട്. മഴക്കാലം വീണ്ടും കടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം അതീവ അപകടമേഖലയാണെന്ന് ജിയോളജി വിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കാണാത്ത പക്ഷം മൂന്നാർ വീണ്ടും ഒരു സമരവേദിയായി മാറാനാണ് സാധ്യത.
Also Read: പൂപ്പാറയിൽ റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ 'ബുൾഡോസർ രാജ്'; ജില്ലാകലക്ടർക്കെതിരെ വ്യാപാരികൾ