മഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മൂന്നാറിലൂടെ ‘റോയൽ’ യാത്ര; കെഎസ്ആർടിസി ഡബിൾ ഡക്കറിന് പൂജ അവധിയിൽ റെക്കോഡ് കലക്ഷൻ
ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1,191 സഞ്ചാരികളാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ 4.06 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ലഭിച്ചത്.
Published : October 24, 2026 at 6:03 PM IST
ഇടുക്കി: തണുത്തുറഞ്ഞ മലനിരകളും പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് മൂന്നാറിലൂടെയൊരു രാജകീയ യാത്ര. സഞ്ചാരികളുടെ മനംകവർന്ന് മുന്നേറുന്ന കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 'റോയൽ വ്യൂ' ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് സർവീസ് ഒടുവിൽ റെക്കോഡ് നേട്ടവും കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൂജ അവധിക്കാലത്ത് മാത്രം വൻ ജനത്തിരക്കാണ് മൂന്നാറിലെ ഈ വേറിട്ട യാത്രാനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വെറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1,191 സഞ്ചാരികളാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ 4.06 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ലഭിച്ചത്.
മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലൂടെ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിന് സമീപം വരെയാണ് ബസിൻ്റെ മനോഹരമായ റൂട്ട്. മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഈ യാത്രയിൽ പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടാസ്വദിക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനുമായി അഞ്ച് പ്രധാന കാഴ്ചാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 10 മിനിറ്റോളം വാഹനം നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സഞ്ചാരികൾക്ക് വഴിയോരക്കാഴ്ചകളെയും പ്രകൃതിയെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഗൈഡിങ് ക്ലാസുകളും നൽകുന്നുണ്ട്.
"കെഎസ്ആർടിസിക്ക് മികച്ച ഒരു വരുമാന സ്രോതസാണ് ബിടിസി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് സർവീസ്. പൂജ അവധിയോടനുബന്ധിച്ച് നല്ല കലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. പല നാടുകളിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എത്തുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആനയിറങ്കൽ വരെ പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വരുന്ന സംവിധാനമാണുള്ളത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് യാത്ര. പ്രധാന വ്യൂ പോയിൻ്റുകളിൽ 10 മിനിട്ടോളം സമയം നിർത്തിയിടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസി ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് സഞ്ചാരികളുടെ ആവശ്യം", എന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരൻ ഷിജു പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2025 ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് മൂന്നാറിൽ കെഎസ്ആർടിസി റോയൽ വ്യൂ ഡബിൾ ഡെക്കർ സർവീസ് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത്. സഞ്ചാരികളുടെ വൻ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരി നാലിന് രണ്ടാമത്തെ ബസും നിരത്തിലിറക്കി. ബസിൻ്റെ തുറന്ന മുകൾ നിലയിൽ 400 രൂപയും താഴത്തെ നിലയിൽ 200 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. പ്രതിദിനം രണ്ട് ബസുകളിലുമായി ആറ് സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത്. നേരിട്ടും ഓൺലൈൻ വഴിയും ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. രാവിലെ 9 മുതല് വൈകുന്നേരം 4.30 വരെ ആറ് സര്വീസുകളാണ് രണ്ടു ബസും കൂടി നടത്തുന്നത്. ഡബിള് ഡെക്കറില് യാത്ര ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് നേരിട്ടും കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ https://onlineksrtcswift.com എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്പിലൂടെയും ബുക്ക് ചെയ്യാം.
Also Read: കുപ്പിവെള്ളത്തിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകള്ക്കും ബൈ..ബൈ..;സംസ്ഥാന സ്കൂള് കായിക മേളയില് ഓടിത്തളരുന്നവരെ തണുപ്പിക്കാന് മൺകൂജകൾ