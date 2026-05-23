'ആദ്യം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് തീർക്കൂ, എന്നിട്ടാകാം പിരിവ്'', മൂന്നാറിലെ 'ഗ്രീൻ ടാക്സ്' വിവാദത്തിൽ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സിപിഐ
മൂന്നാറിലെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണാതെ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കാനുള്ള യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം...
Published : May 23, 2026 at 8:28 PM IST
ഇടുക്കി: ലോകസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമായ മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് പ്രവേശന ഫീസ് (യൂസർ ഫീ) ഈടാക്കാനുള്ള മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയപ്പോര് മുറുകുന്നു. യു.ഡി.എഫ്. നേതൃത്വം നൽകുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ സി.പി.ഐ.യുടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. മൂന്നാറിലെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാതെ, സഞ്ചാരികളെ പിഴിഞ്ഞുള്ള ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി മുൻപോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് സി.പി.ഐ.യുടെ കർശന നിലപാട്.
മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ 'ഹരിത ചെക്പോസ്റ്റുകൾ'
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നും പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കാൻ മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്തത്. മൂന്നാറിലെത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ തള്ളുന്ന കടുത്ത മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനും, അവ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായുള്ള വൻ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ 'ഗ്രീൻ ടാക്സ്' ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് യു.ഡി.എഫ്. ഭരണസമിതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.
പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക 'ഹരിത ചെക്പോസ്റ്റുകൾ' സ്ഥാപിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫീസ് പിരിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം. വാഹനങ്ങളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ഈടാക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
'വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുള്ള പിരിവ് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാക്കും', സി.പി.ഐ
മൂന്നാറിലെ നിലവിലെ ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ പരിഷ്കാരം ജനങ്ങളെയും ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കുമെന്ന് സി.പി.ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കെ. ചന്ദ്രപാൽ പ്രതികരിച്ചു. "മൂന്നാറിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി പഞ്ചായത്ത് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നിലവിലെ റോഡ് സൗകര്യങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി യൂസർ ഫീ പിരിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇരട്ടിയാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. ഇത് മൂന്നാറിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ്"
അഡ്വ. കെ. ചന്ദ്രപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
സീസൺ സമയങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെട്ട് സഞ്ചാരികൾ വലയുന്ന മൂന്നാറിൽ, ടാക്സ് പിരിവിനായി വാഹനങ്ങൾ വീണ്ടും റോഡിൽ തടയുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാണെന്നാണ് സി.പി.ഐ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപം.
മൂന്നാറിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ
ദിനംപ്രതി മൂന്നാറിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റ് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളോ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങളോ നടപ്പാക്കാതെ പണപ്പിരിവിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.
ഹരിത ചെക്പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്നാറിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് വ്യാപാരികളും. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും പരസ്യമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ യു.ഡി.എഫ്. ഭരണസമിതി കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിവാദം പുകയുമ്പോഴും പ്രതികരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചനകൾ.
