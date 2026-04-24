മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടം: അപകടം നടന്ന പരിസര പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ
അപകടം നടന്ന വെടിക്കെട്ട് പുരയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
Published : April 24, 2026 at 1:09 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൈ, തല എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്.
അപകടം നടന്ന വെടിക്കെട്ട് പുരയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ടീമുകൾ ആയി തിരിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ പരിസരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.
ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന പരിശോധന ഒരു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും. ശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടെയാകും പുനരാരംഭിക്കുക. കണ്ടെത്തിയ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന നാലുപേരുടെയും ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊലീസിൻ്റെ കെ-9 സ്ക്വാഡിലെ അത്യാധുനിക പരിശീലനം ലഭിച്ച കെഡാവർ നായകളായ മായ, മർഫി, ഏയ്ഞ്ചൽ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ദുരന്തഭൂമിയിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. മണിക്കൂറുകളോളം വിശ്രമമില്ലാതെയാണ് ഇവർ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൂർണമായും കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘവും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ആദ്യമായി കെഡാവർ നായകൾ
സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു വെടിക്കെട്ട് ദുരന്ത മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കെഡാവർ നായകളുടെ സേവനം അധികൃതർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ ചിതറിയ മനുഷ്യ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചാരത്തിനിടയിൽ നിന്ന് മണം പിടിച്ച് കണ്ടെത്താനാണ് നായകളെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാടിനെയാകെ ആശങ്കയിലാക്കിയ ദുരന്തമാണ് മുണ്ടത്തിക്കോട്ടെ വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തുണ്ടായത്.
അതിതീവ്രമായ സ്ഫോടനത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം അഗ്നിക്കിരയായ അവസ്ഥയിലാണ് തെരച്ചിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയ്ക്കുമൊപ്പം കേരള പൊലീസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കെഡാവർ നായകളെത്തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് രംഗത്തിറക്കിയത്. കേവലം പൊലീസ് പരിശോധനകൾക്കപ്പുറം, ദുരന്തമുഖങ്ങളിൽ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഈ വിഭാഗത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.
അപകടസ്ഥലത്തെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും നായകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഇതിനോടകം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ശരീരഭാഗങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന സംശയം പൂർണമായും ദൂരീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
