മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണ ക്രമക്കേട്; വിജിലൻസ് പരിശോധന തുടങ്ങി
പതിനാറ് കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നിർമാണ ക്രമക്കേടിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
Published : October 5, 2026 at 4:41 PM IST
എറണാകുളം: മുണ്ടംവേലി പി ആൻഡ് ടി ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ നിർമാണ ക്രമക്കേടിൽ വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധന തുടങ്ങി. വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോസ്ഥരും അഗ്ന്നി ശമന സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിജിലൻസ് സംഘത്തോടൊപ്പം പരിശോധനയിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ പ്രാഥമിക പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിശദമായ പരിശോധനകൾ തുടർ ദിവസങ്ങളിലും നടക്കും. പതിനാറ് കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നിർമാണ ക്രമക്കേടിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ ഗുരുതരമായ നിർമാണ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങിയത്. വിജിലിൻ സ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും. തുടർന്നായിരിക്കും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുളള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വിജിലൻസ് കടക്കുക.
ഗാന്ധിനഗർ പി ആൻഡ് ടി കോളനിയിലെ 77 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം തോപ്പുംപടിയിൽ രാമേശ്വരം വില്ലേജിൽ നിർമിച്ച ഫ്ലാറ്റുകളുടെ നിർമാണത്തിലെ അപാകത സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയെ തുടർന്ന്, ലഭ്യമാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 1988 സെക്ഷൻ 17 എ പ്രകാരം പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്നതായി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നഗരത്തിലെ ചെളിനിറഞ്ഞ കോളനിയിൽ ദുരിതജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന നിർധന കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമിച്ച പദ്ധതിയിലാണ് വൻ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജിസിഡിഎയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമിച്ച ഈ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റം നടന്ന് അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുകയും കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നുവീഴാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമാണ വൈകല്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിർമാണത്തിനായി തീർത്തും നിലവാരമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്നും നാട്ടുകാരും അന്തേവാസികളും ഒരുപോലെ ആരോപിക്കുന്നു. മുകൾ നിലയിലെ ശുചി മുറിയിലെ മലിന ജലം താഴെയുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് ചോർന്നൊലിച്ച് അന്തേവാസികൾ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിർമാണ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതർ ഇത് ഗൗരവമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജീർണാവസ്ഥയും അന്തേവാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഒടുവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയായിരുന്നു.
നിർമാണത്തിന് കരാറെടുത്ത ഏജൻസി, മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയവർ എന്നിവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും അഴിമതി നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വഴിയൊരുക്കും. വർഷങ്ങളായി ദുരിതം അനുഭവിച്ച്, സുരക്ഷിതമായ ഒരു തലചായ്ക്കാനുള്ള ഇടം സ്വപ്നം കണ്ട പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവൻ വച്ച് കളിച്ചവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
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