പെറ്റമ്മയെ അടക്കം അന്ന് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് പേരെ; മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമകളിൽ ജനവിധി തേടി വിജയൻ

ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരുമിച്ച് തകർന്ന മുണ്ടക്കൈ - ചൂരൽമല വാർഡുകൾ ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വാർഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണ് വിജയൻ...

Madathil Vijayan Tributes to Mundakkai victims (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 6, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
കോഴിക്കോട്: വയനാട് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമലയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എത്തി മഠത്തിൽ വിജയൻ. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ശരിക്കും വോട്ട് ചോദിച്ച് നടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. എന്നാൽ പെറ്റമ്മയും ബന്ധുക്കളും നഷ്‌ടപ്പെട്ട, തകർന്ന് കാടുകയറിയ സഹോദരിയുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പഴയ ഓർമകൾ വിജയനെ അലട്ടുകയാണ്.

പെറ്റമ്മ അടക്കം 11 പേരാണ് വിജയന് നഷ്‌ടമായത്. ആദ്യത്തെ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോഴാണ് മലമുകളിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും വിജയൻ താഴേക്ക് വന്നത്. അനുജത്തിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വരുന്ന വഴിയിൽ താനും സുഹൃത്തുക്കളായ ദിനേശൻ, കുട്ടൻ, റെജി എന്നുവരും ചേർന്ന് 16 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് വിജയൻ പറയുന്നു.

BJP candidate Madathil Vijayan Seeks Vote (ETV Bharat)

ഒരു ശ്രീധരൻ റെജിയുടെ ഫാമിലി സരോജിനി എന്ന തങ്ക സുജാത അങ്ങനെ പേരുകൾ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അത് കഴിഞ്ഞ് 68 വയസുള്ള അമ്മ ലക്ഷ്‌മിയുടെ അടുത്തെത്തി. "എന്തിനാണ് മോനെ വിജു ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്" എന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ അതിശക്തമായ ഉരുൾ വലിയ തടിക്കഷണങ്ങളുമായി വന്നൊരു പോക്കായിരുന്നു.

അമ്മയുടെ കൈയിൽ പിടുത്തം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ശക്തമായ ഉരുളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. കിട്ടിയ ജീവനും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി കയറുമ്പോൾ പിന്നാലെ വന്ന ഉരുൾ അവശിഷ്‌ടങ്ങളിൽ വീടും തകർന്നു. അനുജത്തി ഗീത അവരുടെ സഹോദരിമാരായ ഷൈജ, പ്രേമ, ശ്രീനിയേട്ടൻ, ശ്രീലേഷ്, നീതു, മുത്തച്ഛൻ നരേന്ദ്രൻ അച്ഛൻ്റെ ബന്ധുവായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവരുടെ ഭാര്യ മക്കൾ...

ഒരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റാത്ത നഷ്‌ടമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് വിജയൻ പറയുന്നു. തകർന്ന ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 28 പേരുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും ഞാനും മറ്റു കുറച്ചു പേരും രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ ഏറെ സമയം മനസ് വിറങ്ങലിച്ചു പോയ അവസ്ഥ. കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ആയിരുന്നു പുറത്ത്. ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു പോയവർക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം കണ്ണിലടക്കം ചെളി നിറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.

ആകെയുള്ള ശ്വാസത്തിൽ കരച്ചിൽ മാത്രം. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ആരൊക്കെ ജീവനോടെയുണ്ട്, ആരൊക്കെ മരിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസിലാവാത്ത ഒരു ദുരന്തം. മുന്നിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കിപത്രം ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ വിജയൻ പറയുകയാണ്.

അതിനുശേഷം ശരിക്കൊരു ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നുറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ ചിത്രമാണ് മനസിലേക്ക് ഓടിവരുന്നത്. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ശ്‌മശാന ഭൂമിയായി കിടക്കുന്നു. നഷ്‌ടപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ഇനിയും കരയാൻ ഇല്ല. രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് അത് രണ്ടാം ജന്മം തന്നെയാണ്. അതിനപ്പുറം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും.

Madathil Vijayan BJP candidate (ETV Bharat)

2020 ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തലനാരിഴക്കാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരുമിച്ച് തകർന്ന മുണ്ടക്കൈ - ചൂരൽമല വാർഡുകൾ ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വാർഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി താൻ മത്സരിക്കുകയാണ്. സഹതാപ തരംഗത്തിൽ അല്ല മത്സര രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയത്. എന്നെ അറിയാത്തവരായി ഈ നാട്ടിൽ ആരുമില്ലെന്ന് വിജയൻ പറയുന്നു.

20 വർഷത്തിലേറെ കാലമായി മുണ്ടക്കൈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വീടുകളിൽ കയറുമ്പോഴും കണ്ണ് നിറയുകയാണ്. പല നാടുകളിൽ പോയി അധ്വാനിച്ച പണംകൊണ്ട് ചൂരൽമല ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് തകർത്തെറിയപ്പെട്ടത്. ആ അധ്വാനിച്ചവരിൽ പലരും ഇന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള പല നാടുകളിലായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ കഥ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഉചിതമായി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നാണ് വിജയൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത്.

