വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങി മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ്; പ്രളയബാധിതർക്ക് പ്രത്യേക യാത്രാസൗകര്യം
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനുശേഷം 11-ഉം 12-ഉം വാർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല (വാർഡ് 11) ആയി പുനർനിർണയിച്ചത്.
Published : December 10, 2025 at 2:57 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 3:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് വിഭജനം നടത്തി പുനർനിർണയിച്ച മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ് തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി. ദുരന്തബാധിതരായ വോട്ടർമാർക്ക്, അവർ താമസിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താനായി ജില്ലാ കലക്ടർ പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനുശേഷം 11-ഉം 12-ഉം വാർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല (വാർഡ് 11) ആയി പുനർനിർണയിച്ചത്. രണ്ട് ബൂത്തുകൾ ആണ് വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്. നേരത്തെ മുണ്ടക്കൈ സ്കൂളായിരുന്നു പോളിങ് സെൻ്റർ. എന്നാല് സ്കൂൾ തകർന്നതോടെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് പാരീഷ് ഹാൾ, നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 2025 നവംബർ 14-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടിക പ്രകാരം 2254 പേർക്കാണ് സമ്മതിദാന അവകാശമുള്ളത്. നീലിക്കാപ്പിലുള്ള ചർച്ച് ഹാൾ ബൂത്തിൽ 1226 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. അതിൽ 618 പേർ സ്ത്രീകളും 606 പേർ പുരുഷന്മാരുമാണ്. ചൂരൽമല ടൗണിലെ മദ്രസ ബൂത്തിൽ 1028 വോട്ടർമാരാനുള്ളത്. അതിൽ 527 പേർ പുരുഷന്മാരും 501 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്.
മുമ്പ് 980 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ നിലവിൽ 270 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. പുതിയ വോട്ടർമാരും അയൽ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടർമാരും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് പുതിയ പട്ടിക. മരിച്ചവരും കാണാതായവരും പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്ന പരാതി സ്ഥാനാർഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
മുണ്ടക്കൈ-ചുരല്മല ദുരന്തബാധിതരും ജില്ലയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന വോട്ടര്മാര്ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസംവോട്ട് ചെയ്യാന് വാഹന സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ജില്ലാ കലക്ടര് ഡി ആര് മേഘശ്രീ അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ 432 കുടുംബങ്ങളിലെ 743 പേര്ക്കാണ് വാഹന സൗകര്യം ആവശ്യമുള്ളത്. ഡിസംബര് 11 ന് ഏഴ് ബസുകളിലായി രാവിലെ 11 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നും രണ്ട് ട്രിപ്പുകള് വീതം സര്വീസുകള് നടത്തും. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തിരികെ മടങ്ങാനുള്ള വിധത്തിലാണ് വാഹന സൗകര്യം ഏര്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് നോഡല് ഓഫീസര് പി ബൈജു അറിയിച്ചു.
|ബസ് നമ്പര് ഒന്ന്
|കല്പ്പറ്റ സിവില് സ്റ്റേഷന്
|ബസ് നമ്പര് രണ്ട്
|കല്പ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്
|ബസ് നമ്പര് മൂന്ന്
|കല്പ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്
|ബസ് നമ്പര് നാല്
|വടുവന്ചാല്
|ബസ് നമ്പര് അഞ്ച്
|വൈത്തിരി
|ബസ് നമ്പര് ആറ്
|മീനങ്ങാടി
|ബസ് നമ്പര് ഏഴ്
|മേപ്പാടി
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും ചൂരല്മല പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് സര്വീസുകള്/ സ്ഥലം
|ബസ് നമ്പര് ഒന്ന്
|കണിയാമ്പറ്റ
|ബസ് നമ്പര് രണ്ട്
|കല്പ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്
|ബസ് നമ്പര് മൂന്ന്
|കാപ്പംകൊല്ലി
|ബസ് നമ്പര് നാല്
|തിനപുരം
|ബസ് നമ്പര് അഞ്ച്
|മേപ്പാടി
|ബസ് നമ്പര് ആറ്
|നെടുമ്പാല അമ്പലം
|ബസ് നമ്പര് ഏഴ്
|കുന്നമ്പറ്റ
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് പോളിങ് ദിനത്തിൽ ചൂരൽമലയിലെ വോട്ടർമാർക്കായി മേപ്പാടിയിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്കു കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. മുന്നണി പ്രവർത്തകരും വാഹനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇക്കുറിയും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ എത്തിക്കാനാണു നീക്കം. ഉരുൾപൊട്ടൽ നാടിനേയും നാട്ടുകാരേയും ചിന്നിചിതറിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി അവർ വീണ്ടും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നതിലാണ് ആകാംക്ഷ. അതിനിടെ പോളിങ് നടക്കുന്ന ഏഴ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമഗ്രികൾ കൈപ്പറ്റി മടങ്ങുകയാണ്.
