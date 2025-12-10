Kerala Local Body Elections2025

വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങി മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ്; പ്രളയബാധിതർക്ക് പ്രത്യേക യാത്രാസൗകര്യം

ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനുശേഷം 11-ഉം 12-ഉം വാർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല (വാർഡ് 11) ആയി പുനർനിർണയിച്ചത്.

Mundakkai Chooralmala Local Polls
പാരിഷ് ഹാളില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : December 10, 2025 at 3:39 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാർഡ് വിഭജനം നടത്തി പുനർനിർണയിച്ച മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ് തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി. ദുരന്തബാധിതരായ വോട്ടർമാർക്ക്, അവർ താമസിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താനായി ജില്ലാ കലക്ടർ പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനുശേഷം 11-ഉം 12-ഉം വാർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല (വാർഡ് 11) ആയി പുനർനിർണയിച്ചത്. രണ്ട് ബൂത്തുകൾ ആണ് വോട്ട് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്. നേരത്തെ മുണ്ടക്കൈ സ്കൂളായിരുന്നു പോളിങ് സെൻ്റർ. എന്നാല്‍ സ്കൂൾ തകർന്നതോടെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ സെൻ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് പാരീഷ് ഹാൾ, നൂറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. 2025 നവംബർ 14-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടിക പ്രകാരം 2254 പേർക്കാണ് സമ്മതിദാന അവകാശമുള്ളത്. നീലിക്കാപ്പിലുള്ള ചർച്ച് ഹാൾ ബൂത്തിൽ 1226 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. അതിൽ 618 പേർ സ്ത്രീകളും 606 പേർ പുരുഷന്മാരുമാണ്. ചൂരൽമല ടൗണിലെ മദ്രസ ബൂത്തിൽ 1028 വോട്ടർമാരാനുള്ളത്. അതിൽ 527 പേർ പുരുഷന്മാരും 501 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്.

Mundakkai Chooralmala Local Polls
പാരിഷ് ഹാളില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

മുമ്പ് 980 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ നിലവിൽ 270 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. പുതിയ വോട്ടർമാരും അയൽ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടർമാരും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് പുതിയ പട്ടിക. മരിച്ചവരും കാണാതായവരും പുതിയ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്ന പരാതി സ്ഥാനാർഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

Mundakkai Chooralmala Local Polls
വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങി മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല (ETV Bharat)
ചൂരൽമലയിൽനിന്ന് 154 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിൽ വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ദുരന്തബാധിതരുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ തന്നെ 54 കിലോമീറ്റർ അകലെ പുൽപള്ളി, 52 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാനന്തവാടി, ബത്തേരി, ചുണ്ട, അറപ്പറ്റ, കുന്നമ്പറ്റ, കൽപ്പറ്റ കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി തുടങ്ങി പല ഭാഗങ്ങളിലും വോട്ടർമാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ അതിർത്തിയും കടന്ന് 33 കിലോമീറ്റർ അകലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചേരമ്പാടിയിലും ദുരന്ത ബാധിതർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്.
Mundakkai Chooralmala Local Polls
പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)
നിലവിൽ യുഡിഎഫ് ജയിച്ച മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽ മലയിൽ മുസ്ലിംലീഗിൽ നിന്ന് മൻസൂർ ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കെ കെ സഹദാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അമ്മയടക്കം 11 ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടമായ വിജയനാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ജോലിയിലൂടെ മുണ്ടക്കൈയിലും ചൂരൽ മലയിലും ശബ്ദവും വെളിച്ചവും എത്തിച്ച സിദ്ദിഖ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗത്തുണ്ട്. പല നാടുകളിലും പോയി വോട്ടർമാരെ കണ്ട എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ്.
Mundakkai Chooralmala Local Polls
പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)
വോട്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേക യാത്രാ സൗകര്യം

മുണ്ടക്കൈ-ചുരല്‍മല ദുരന്തബാധിതരും ജില്ലയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസംവോട്ട് ചെയ്യാന്‍ വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡി ആര്‍ മേഘശ്രീ അറിയിച്ചു. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ 432 കുടുംബങ്ങളിലെ 743 പേര്‍ക്കാണ് വാഹന സൗകര്യം ആവശ്യമുള്ളത്. ഡിസംബര്‍ 11 ന് ഏഴ് ബസുകളിലായി രാവിലെ 11 നും ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 നും രണ്ട് ട്രിപ്പുകള്‍ വീതം സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തും. വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി തിരികെ മടങ്ങാനുള്ള വിധത്തിലാണ് വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്ന് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ പി ബൈജു അറിയിച്ചു.

Mundakkai Chooralmala Local Polls
പോളിങ് സാമഗ്രികളുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)
ഡിസംബര്‍ രാവിലെ 11 ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ചൂരല്‍മല പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് സര്‍വീസുകള്‍/ സ്ഥലം
ബസ് നമ്പര്‍ ഒന്ന്കല്‍പ്പറ്റ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
ബസ് നമ്പര്‍ രണ്ട്കല്‍പ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്
ബസ് നമ്പര്‍ മൂന്ന്കല്‍പ്പറ്റ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്
ബസ് നമ്പര്‍ നാല്വടുവന്‍ചാല്‍
ബസ് നമ്പര്‍ അഞ്ച്വൈത്തിരി
ബസ് നമ്പര്‍ ആറ്മീനങ്ങാടി
ബസ് നമ്പര്‍ ഏഴ്മേപ്പാടി


ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ചൂരല്‍മല പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് സര്‍വീസുകള്‍/ സ്ഥലം

ബസ് നമ്പര്‍ ഒന്ന്കണിയാമ്പറ്റ
ബസ് നമ്പര്‍ രണ്ട്കല്‍പ്പറ്റ പഴയ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്
ബസ് നമ്പര്‍ മൂന്ന്കാപ്പംകൊല്ലി
ബസ് നമ്പര്‍ നാല്തിനപുരം
ബസ് നമ്പര്‍ അഞ്ച്മേപ്പാടി
ബസ് നമ്പര്‍ ആറ്നെടുമ്പാല അമ്പലം
ബസ് നമ്പര്‍ ഏഴ് കുന്നമ്പറ്റ


കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് പോളിങ് ദിനത്തിൽ ചൂരൽമലയിലെ വോട്ടർമാർക്കായി മേപ്പാടിയിലെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്കു കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. മുന്നണി പ്രവർത്തകരും വാഹനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇക്കുറിയും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ എത്തിക്കാനാണു നീക്കം. ഉരുൾപൊട്ടൽ നാടിനേയും നാട്ടുകാരേയും ചിന്നിചിതറിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി അവർ വീണ്ടും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ദുരന്ത ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നതിലാണ് ആകാംക്ഷ. അതിനിടെ പോളിങ് നടക്കുന്ന ഏഴ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമഗ്രികൾ കൈപ്പറ്റി മടങ്ങുകയാണ്.

Mundakkai Chooralmala Local Polls
പോളിങ് സാമഗ്രികള്‍ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (ETV Bharat)

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

