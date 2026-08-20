മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്മല ഉരുൾപൊട്ടൽ; ദുരന്തബാധിതർക്ക് അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിതരണം നാളെ
ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
Published : August 20, 2026 at 5:09 PM IST
വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തബാധിതർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും ഉപജീവനമാർഗം ഉറപ്പാക്കാനുമായി അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നാളെ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തുകയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൽപ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും.
ദുരന്തബാധിതരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാന്ന് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകി ദുരിത ബാധിതരുടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
കാർഷികേതര മേഖലയിലെ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി 61 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും കുടുംബശ്രീയുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി 65 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുമാണ് വയനാട് കുടുംബശ്രീ മിഷന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിഗത മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ തയാറാക്കി, നിലവിൽ 305 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി നാല് കോടി 19 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇതിനകം അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാറ്ററിങ്, വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ്, ബേക്കറി, ഹോം സ്റ്റേ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി നൂതന സംരംഭങ്ങളാണ് ജില്ലയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"നിലവിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയവർക്കും പുതിയതായി തുടങ്ങുന്നവർക്കും മുൻഗണന നൽകി ഒരു കുടുംബത്തിന് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനായി അഞ്ചേ കോടി 11 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും" കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോഓർഡിനേറ്റർ കെപി ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വയനാട് പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"അനുവദിച്ച തുക ഏകീക്രതമല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തുക തരണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ദുരിതബാധിതർ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. മൈക്രോ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഫേയ്സ് 1,1എ,2ബി തുടങ്ങിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തുക ലഭിക്കുകയെന്ന്" കെപി ജയചന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൽപ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഉഷാ വിജയൻ എംഎൽഎ, ജില്ലാ കളക്ടർ ഡിആർ മേഘശ്രീ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി നിരവധി ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും.
Also Read: ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപദ്ധതി; 50 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പൂർത്തിയായത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രം