ഇടറിയ നെഞ്ചുമായി കൂപ്പണിലേക്കൊരു നോട്ടം, വയനാട്ടിലെ 149 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇനി സ്വന്തം വീട്
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ 178 വീടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഈ വീടുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ടൗൺഷിപ്പിൽ സ്വന്തം മേൽക്കൂരയൊരുങ്ങുന്ന ആകെ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 327 ആയി ഉയരും.
Published : November 1, 2026 at 2:34 PM IST
വയനാട്: ഉരുളെടുത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മായാത്ത മുറിവുകൾക്കും മീതെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു തണലൊരുങ്ങുന്നു. മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിലെ രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മേപ്പാടിയിൽ പൂർത്തിയായി. കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത മനസുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശം നിറച്ച്, 149 കുടുംബങ്ങൾ കൂടി ഇനി സ്വന്തം വീടെന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുകയാണ്.
മണ്ണും മലയും തട്ടിയെടുത്ത ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് നാട് വീണ്ടും കൈകോർക്കുകയാണ്. മേപ്പാടി എംഎസ്എ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഇടറിയ നെഞ്ചോടെയുമാണ് ദുരന്തബാധിതരായ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനത്തിനായുള്ള നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ രണ്ടാംഘട്ട നറുക്കെടുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
കാലമെത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും ചൂരൽമല-മുണ്ടകൈ ദുരന്തം മനസിനകത്ത് നിന്നും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും വേദനയോടെ ചൂടി സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണിത്. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാലത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ദുരന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു. സർക്കാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എന്ന മന്ത്രി അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിലെ രണ്ടാംഘട്ട വീടുകൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർണമായി നമ്മുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനും കഴിയും. 20-ാം തിയതിയോടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുവാനും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി ദുരന്തബാധിതരോടായി പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
149 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ ഭവനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വന്തം വീടിനും മണ്ണിനും പകരം തലചായ്ക്കാൻ സുരക്ഷിതമായൊരു ഇടം തിരികെ ലഭിച്ചതിൻ്റെ ആശ്വാസവും കണ്ണീരണിഞ്ഞ സന്തോഷവും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ 178 വീടുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഈ വീടുകൾ കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ടൗൺഷിപ്പിൽ സ്വന്തം മേൽക്കൂരയൊരുങ്ങുന്ന ആകെ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 327 ആയി ഉയരും.
നേരത്തെ 178 വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 149 വീടുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നറുക്കെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ നിലവിൽ ഫേസ് 1,2A,2B നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാവും. വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോലെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് ലെയറുകളായുള്ള പരിശോധനയുടെയും മീറ്റങ്ങിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ടൗൺഷിപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രീതിയിലും ടാൺഷിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾക്കേറ്റ ഉണങ്ങാത്ത ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിലും, തണലാകുന്ന ഈ പുതിയ മേൽക്കൂരകളെ പ്രത്യാശയോടെ നെഞ്ചേറ്റുകയാണ് ഈ മനുഷ്യർ. നവംബറോടെ വീടുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിനൊപ്പം ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകളും കുടിവെള്ള-വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളും ഒരേസമയം നൽകാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് വയനാടിൻ്റെ മണ്ണ് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കുകയാണ്.
Also Read: മേതില് രാധാകൃഷ്ണന് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ എഴുത്തച്ഛന് പുരസ്കാരം; അംഗീകാരം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾക്ക്