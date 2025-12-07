'സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം': ആലോചനാപരമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം, മകളെ തിരുത്തി മുനവ്വറലി തങ്ങൾ; പെണ്കുട്ടിയെ പുരുഷൻ അഭിമുഖം നടത്തിയതിൽ വിമർശിച്ച് ഒരു വിഭാഗം
സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നായിരുന്നു മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മകള് ഫാത്തിമ നർഗീസിൻ്റെ പരാമർശം.
Published : December 7, 2025 at 2:58 PM IST
കൊച്ചിയിൽ നടന്ന മനോരമ ഹോർത്തൂസ് പരിപാടിക്കിടെ മകള് നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി പാണക്കാട് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ. സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരണം. 16 വയസുള്ള കുട്ടിയുടെ പക്വതയില്ലായ്മ എന്നാണ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മറുപടി.
ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിക്കിടെയാണ് ഫാത്തിമ നർഗീസ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളിപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്ത്രീകൾ പള്ളികളിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നായിരുന്നു നർഗീസിൻ്റെ പരാമർശം.
ഇതിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും, ഹജ്ജ് കർമങ്ങള്ക്കായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഫാത്തിമ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ പരാമർശത്തിലാണ് പാണക്കാട് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ മറുപടി. ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയാണ് കുറിപ്പ്.
ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്
ഒരു പരിപാടിക്കിടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് 16 വയസുള്ള വിദ്യാർഥിനിയായ എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നർഗീസ് നൽകിയ മറുപടിയെപ്പറ്റി ആവശ്യമായ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. കർമ്മ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതോചിതമായ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ആവശ്യമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ചോദ്യം നേരിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മകൾ നൽകിയ പ്രതികരണം കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലീം വിശ്വാസ രീതികളുമായോ പണ്ഡിത സമൂഹത്തിൻ്റെ തീർപ്പുകളുമായോ യോജിക്കുന്നതല്ലെന്ന കാര്യം ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്.
ആ മറുപടി ആ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമായ ബോധ്യങ്ങളോ പഠനത്തിൻ്റെ പര്യാപ്തതയോ കൈവരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ ആലോചനാപരമല്ലാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനമായി മാത്രം കാണണമെന്നതാണ് അഭ്യർഥന. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത മുസ്ലീം പണ്ഡിത സമൂഹം അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെയും മകളുടെ ആ മറുപടി ഞാൻ ഇവിടെ തിരുത്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.!
പോസ്റ്റിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കമൻ്റുകള്
നിസ്കരിക്കുന്ന പുരുഷൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പട്ടിയും കഴുതയും സ്ത്രീയും പോയാൽ ആ നിസ്കാരം വാലിഡ് ആകില്ല. എന്നാണ് ഒരാളുടെ കമൻ്റ്.
സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ ഇസലാം വിലക്കിയിട്ടില്ല. പള്ളിയിൽ സ്ത്രീ വന്നാൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനവും നടത്തേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ, സ്ത്രീകൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ പള്ളിയിൽ വരേണ്ടതില്ല. വീടകം അവർക്കു പള്ളിയാണ്. പുരുഷന് അവൻ്റെ ആരാധനകൾ പൂണ്യമേറെ കിട്ടണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാൽ മതിയാവില്ല. പള്ളിയിൽ തന്നെ വരണം. എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ മറുപടി.
പെൺമക്കളെ ഇത്തരം ചാനലുകൾ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിച്ചതിൽ അതീവ വേദനയുണ്ടെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ മറുവശത്ത്. താങ്കളുടെ മകള് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം 100% ശരിയാണെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ കമൻ്റ്.
പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്തതാണ് ഒരു ബീവിയെ, അതും യൗവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ അഭിമുഖം നടത്തുക എന്നത് എന്ന ആശങ്കയാണ് മറ്റൊരാള്ക്ക്.
'സ്ത്രീ അവകാശങ്ങളും അതിര് വരമ്പുകളും', കുടുംബിനി എന്നിങ്ങനെ വെണ്ണക്കോട് ബഷീര് ഫൈസി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങള് മകള്ക്ക് വാങ്ങി നൽകണം എന്നും ഉപദേശങ്ങളും കമൻ്റുകളായുണ്ട്.
അതേസമയം ഫാത്തിമ നർഗീസിനെ അനുകൂലിച്ചും സോഷ്യല് മീഡിയയില് കമന്റ് ഉണ്ട്. ഫാത്തിമ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന രീതിയിലാണ് കമന്റ്.
