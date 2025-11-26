ETV Bharat / state

മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം: ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി; നിർണായക ഇടക്കാല ഉത്തരവ്

അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് കരം സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി. ആധാരത്തിൽ തിരിച്ചെടുക്കൽ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളതിനാൽ ഭൂമി വഖഫ് അല്ലാതായി മാറിയെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

Munambam land dispute Kerala Waqf Board vs Farook College Kerala High Court interim order Munambam residents tax relief
ഹൈക്കോടതി, മുനമ്പം സമര സമിതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 12:28 PM IST

എറണാകുളം: മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയിലെ നിവാസികളിൽനിന്ന് താത്‌കാലികമായി ഭൂനികുതി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. കേസിലെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായി റവന്യൂ വകുപ്പിന് കരം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. മുനമ്പത്തെ അറുന്നൂറിലധികം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഹരജിക്കാർ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫറൂഖ് കോളജിനുള്ള ദാനമായിരുന്നുവെന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഭൂമി വഖഫ് അല്ലാതായി മാറിയെന്നുമാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. 1950ൽ സിദ്ദിഖ് സേട്ട് എന്നയാൾ ഫറൂഖ് കോളജ് മാനേജ്‌മെൻ്റിന് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ 404 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് തർക്കവിഷയം. വഖഫ് സ്വത്തായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ദാന ആധാരമായാണ് (Gift Deed) ഭൂമി കൈമാറിയതെന്നാണ് മുനമ്പം ഭൂസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ വാദം. കോളജ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി തിരികെ നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ആധാരത്തിലുണ്ടെന്നും വഖഫ് സ്വത്താണെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു തിരിച്ചെടുക്കൽ വ്യവസ്ഥ (Reversion Clause) സാധ്യമല്ലെന്നും ഹരജിക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫറൂഖ് കോളജ് മാനേജ്‌മെൻ്റിൽനിന്ന് പണം നൽകി ഭൂമി വാങ്ങിയവരാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ആധാരവും രേഖകളുമുണ്ടെങ്കിലും 2019ൽ വഖഫ് ബോർഡ് ഈ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി. വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം ഭൂമിക്ക് കരം അടയ്ക്കാനോ വായ്പ എടുക്കാനോ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനോ സാധിക്കാതെ ത്രിശങ്കുവിലായിരുന്ന ജനതയ്ക്ക് നിയമപോരാട്ടത്തിലെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.

സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും പ്രതിഷേധവും

2022ൽ ഭൂനികുതി വാങ്ങാനായി സർക്കാർ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുത്തുവെങ്കിലും കോടതി ആ നീക്കത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമരക്കാരുമായി ചർച്ചയും നടന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുകയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ മുനമ്പം വേളാങ്കണ്ണി മാതാ പള്ളിക്ക് മുൻപിൽ റിലേ നിരാഹാര സമരമടക്കം ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൂർണ പിന്തുണയും സമരത്തിനുണ്ട്.

നിർണായകമായ ഉത്തരവ്

കരം അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന രേഖയായി മാറുമെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭൂമി വഖഫ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെങ്കിലും നിലവിലെ താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുതെന്ന കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം നിർണായകമാണ്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടതി വിധി ലഭിച്ചാലുടൻ നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വഖഫ് ബോർഡ് ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമോ അതോ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള പരിഹാരത്തിന് കാത്തുനിൽക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയണം.

ക്രിസ്മസ് കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു സമ്മാനമായാണ് ഈ കോടതി വിധിയെ ഏവരും നോക്കിക്കാണുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൈവരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വഖഫ് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കങ്ങളും മുനമ്പം വിഷയവും ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഓരോ നീക്കവും അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

