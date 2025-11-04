സന്താളി ഭാഷക്കാരി ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയ പുത്രി, പോറ്റമ്മയായ മലയാളത്തിന് അർപ്പിച്ച ഹൃദയപൂജ, ചേര്ത്തുപിടിച്ച് ബിൻസി ടീച്ചറും
പഠനത്തിലും കലയിലും കായികത്തിലും മുന്നിയ്ക്ക് അസാമാന്യ കഴിവുണ്ട്. ഇവിടെ അധ്യാപികയായ ബിൻസിയാണ് മുന്നിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചത്.
ഇടുക്കി: ചിന്നിച്ചിതറിയ കഥകള് പറയാൻ ഏറെയുണ്ട് മുന്നി ടുഡുവിന്. തോറ്റുകൊടുക്കാൻ തയാറല്ലാത്ത മുന്നിയുടെയും അമ്മ ഊർമിളയുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യം. അസമിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗം തേടി കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോള് ഊർമിളയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം വേണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. തൻ്റെ മകളെ പഠിപ്പിക്കണം, നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കണം, പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയണം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഊർമിളയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയാണ് മകള് മുന്നി ടുഡുവും സഹോദരി സോണിയും.
ഒരു ചെറിയ കൈത്താങ്ങ് മതി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി മികച്ചതാകാൻ. ഇവിടെ അധ്യാപികയായ ബിൻസിയാണ് മുന്നിയെ ചേർത്തുപിടിച്ചത്. പഠനത്തിലും കലയിലും കായികത്തിലും മുന്നിയ്ക്ക് അസാമാന്യ കഴിവുണ്ട്. രാജാക്കാട് ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ മലയാളം പദ്യം ചൊല്ലലിൽ മുന്നിയ്ക്ക് എ ഗ്രേഡ് ആണ്. സ്പോർട്സിൽ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലാണ്.
''ഞങ്ങള്ക്ക് ബിൻസിയമ്മ ലിറിക്സ് എഴുതിത്തരും. അത് കേട്ടും വായിച്ചും ഞങ്ങള് പഠിക്കും. ആദ്യം സ്കൂളിൽ ചേർന്നപ്പോള് ഒരു വർഷം അങ്ങനെ പോയി. കാരണം അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, ഞങ്ങള്ക്ക് മലയാളം അറിയില്ല. പിന്നെ പതിയെ കേട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചു. ബിൻസിയമ്മ കൊറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പഠിച്ചു'' - മുന്നി പറയുന്നു.
ഒരു അധ്യാപിക എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ബിൻസി ടീച്ചർ അഥവാ മുന്നിയുടെ ബിൻസിയമ്മ. ബിൻസി നകുന്ന പ്രചോദനത്തിൽ സ്പോർട്സിലും കലാപ്രകടനങ്ങളിലുമെല്ലാം മെഡലുകള് വാരിക്കൂട്ടുകയാണ് ഈ കൊച്ച് മിടുക്കി. കൈത്തൊഴിലായി ബാഗുകളും അലങ്കാരവസ്തുക്കളും നിർമിച്ചാണ് മുന്നി പഠനച്ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒപ്പം കൂട്ടായി ബിൻസിയമ്മയും.
മലയാളം അറിയാത്ത മുന്നിക്ക് പുതിയ ഭാഷയെ സ്നേഹത്തോടെ പഠിക്കാൻ ബിൻസി ടീച്ചറാണ് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ അവൾ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. അടിമാലി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കറുടെ ‘അഗ്നിപൂജ’യിലെ വരികൾ ഹൃദയസ്പർശിയായി പാടിയപ്പോൾ അത് ഒരു വിദ്യാർഥിനിയുടെ കവിതാലാപനം മാത്രമായിരുന്നില്ല മലയാളത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ഹൃദയപൂജയായിരുന്നു.
'ആദിരാവിൻ്റെയനാദി പ്രകൃതിയിൽ ആരംഭമിട്ടോരംസംസ്കൃത ചിന്തയിൽ' എന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കർ രചിച്ച 'അഗ്നിപൂജ'യുടെ വരികൾ അത്രകണ്ട് ആർദ്രതയോടെ, സ്ഫുടതയോടെ സന്താളി ഭാഷക്കാരിയായ മുന്നി ടുഡു പാടുകയാണ്. രാജാക്കാട് ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മുന്നി ടുഡു ഇന്ന് ഇടുക്കിയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ശിങ്കാരി മേളവും ഓട്ടവും ചാട്ടവും മുന്നിയ്ക്ക് വഴങ്ങും
അടിമാലി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ മുന്നി മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി അഞ്ച് ഇനങ്ങളിലാണ് മുന്നി എ ഗ്രേഡ് നേടിയത്. മലയാളം കവിതാലാപനം, ഉറുദു പദ്യം ചൊല്ലൽ, ഹിന്ദി കഥാരചന, തിരുവാതിരപ്പാട്ട്, ഉറുദു സംഘഗാനം എന്നിവയിലായിരുന്നു അവളുടെ മികവ്. ഇതോടൊപ്പം സോഫ്റ്റ്ബോളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മത്സരിച്ച് ദേശീയ ടീമിൻ്റെ വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലേക്കും മുന്നേറി. ലോങ് ജമ്പ്, 100 മീറ്റർ, 400 മീറ്റർ ഓട്ടം എന്നിവയിലും മെഡലുകൾ നേടി. കലാത്മകതയോടൊപ്പം ചെണ്ടമേളം അഭ്യസിച്ച് തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വേദികളിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമ്മ ഊർമിള ജോലി തേടി മക്കളുമായി ചേരിയാറിലെത്തിയപ്പോൾ ജീവിതം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കിട്ടുന്ന ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് ഊർമിള തൻ്റെ മകളോടൊപ്പം ജീവിതത്തോട് പടവെട്ടി. അപ്പോഴാണ് ഉട്ടോപ്യ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന എൻജിഒയിലെ അംഗമായ രാജകുമാരി എൻഎസ്എസ് കോളജിലെ മലയാളം അധ്യാപികയായ ബിൻസി എൽദോ ഇവരെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. ബിൻസി ടീച്ചർ മുന്നിയേയും സഹോദരി സോണിയേയും സ്വന്തം മകളെപ്പോലെ ചേർത്തു വളർത്തി. മലയാളം അറിയാത്ത മുന്നിയെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്നിപ്പോള് മലയാളികള്ക്കാകെ അഭിമാനമായി വളരുകയാണ് മുന്നി ടുഡു.
