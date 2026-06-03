ഇരുനില കെട്ടിടം, 388 കല്ലറകള്; ഇതാണ് വല്ലക്കുന്നിലെ ആ വൈറൽ സെമിത്തേരി
ഭീതിയുടെ പ്രതീതി സമ്മാനിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സെമിത്തേരി. നിർമ്മാണത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തൃശൂരിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം
Published : June 3, 2026 at 7:37 PM IST
തൃശൂര്: സെമിത്തേരി എന്ന് കേട്ടാൽ നിശബ്ദത നിറഞ്ഞ ഇരുണ്ട പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യം മനസിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ വല്ലക്കുന്ന് പള്ളിയിലെ സെമിത്തേരി കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് അകത്തേക്ക് കേറിപോകും. എന്താണന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞ് തരാം.
പഴയ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സെമിത്തേിയിൽ നിന്ന് മാറി മുഴുവൻ വാർപ്പ് ചെയ്ത സെമിത്തേരിയാണ്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമെന്നോണം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയുടെ കീഴിലെ വല്ലക്കുന്ന് സെൻ്റ് അൽഫോൻസ ദേവാലയത്തിലാണ് ഈ വേറിട്ട കാഴ്ച.
ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് സെമിത്തേരി എന്നത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഫലമാണിത്. നിരവധി പേരുടെ പരിശ്രമങ്ങളും മറ്റും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്... തൃശൂർ വല്ലക്കുന്ന് സെൻ്റ് അൽഫോൻസ ദോവലായത്തിലെ ഇടവാംഗങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണിത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തമായി സെമിത്തേരി ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഓരോ കുടുംബവും.
ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽ സെൽ മോഡലിലാണ് കല്ലറകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുനില സെമിത്തേരി എന്ന പദവിയും ഇതോടെ കൈവരിച്ചു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ പാരിഷ് ഹാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ് മാളായാണ് തോന്നുക. എന്നാൽ അകത്ത് കയറിയാൽ ആരെയും ഒന്ന് അമ്പരിപ്പിക്കും. രണ്ട് നിലകളിലായി 388 സെല്ല് കല്ലറകൾ. അത്യാധുനിക സെമിത്തേരിയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചാവിഷയം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും ഇതിനോടകം വീഡിയോ വൈറലാണ്.
തീർഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് വല്ലക്കുന്ന് പള്ളി. എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോടെ കൂടെ മുഴവൻ പേപ്പർ വർക്കുകളും ലഭിച്ച ശേഷമാണ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ മനോഹമായിട്ടാണ് സെമിത്തേരി രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മരണത്തിന് അപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിത്തേരി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണിതെന്ന് ഫാ. ടിൻ്റോ കൊടിയൻ പറഞ്ഞു.
ഇടവക ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും പിരിച്ചെടുത്ത തുക ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 6000 ചതുരശ്ര അടിയിൽ 388 കല്ലറകളാണുള്ളത്. ചൂടും മഴയും തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥ എന്തുതന്നെയായാലും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരു നിലകളിലായി നിന്നുകൊണ്ട് പങ്കുചേരാനാകും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ പള്ളികളിൽ സെമിത്തേരിയിൽ ഏതാനും സെൽ കല്ലറകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം പണിതുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കല്ലറകൾ ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്.
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പഴയകാല തുറന്ന സെമിത്തേരികളുടെ സമീപത്തെ താമസക്കാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും പുതിയ സെമിത്തേരിയിലൂടെ ഇല്ലാതാകും. നാളിതുവരെ വല്ലക്കുന്ന് ഇടവകക്ക് സ്വന്തമായി സെമിത്തേരി ഇല്ലാത്തതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സെമിത്തേരിയുടെ നിർമ്മാണ ആശയം ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. 2024 ആണ് അനുവാദം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്.
2008ലാണ് വല്ലക്കുന്ന് പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പള്ളിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സെനിത്തേരിയുണ്ടിയിരുന്നില്ല. അടുത്തുള്ള കല്ലേറ്റുക്കര, മുരിയാട് തുടങ്ങി പള്ളികളിലാണ് മൃതദേഹം അടക്കിയിരികുന്നത്. നിലവിൽ 387 വീട്ടുക്കാരാണ് ഇടവകയിലുള്ളത്. ഏറെ നാളത്തേ ഇടവകകാരുടെ ആദ്രഹമാണിന്ന് പൂവണഞ്ഞത്.
2024ൽ ആണ് സെമിത്തേരി പണിയാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചത്. ശേഷം മൃതദേഹം സംസ്ക്കാരിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൃത്യമായി ലഭിച്ചുവെന്ന് സെമിത്തേരി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും ഇടവകാംഗവുമായ ജോൺസൻ കോക്കാട്ട് പറഞ്ഞു. ഫുൾ കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്ത ആദ്യത്തെ സെമിത്തേരിയാണിത്. പണ്ട് ഉള്ള പോലെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഇവിടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെത്രാൻ മാർ പോളി കണ്ണുക്കാടൻ പിതാവാണ് പുതിയ സെമിത്തേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അടുത്തിടെ മരണപ്പെട്ട 30 പേരുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തിച്ചു സെല്ലുകളിൽ സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ദ്രവിക്കുന്ന മുറക്ക് സെല്ലിലുകളുടെ പിന്നിലെ അസ്ഥിക്കുഴിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ ആളുകളെ ആ സെല്ലുകളിൽ സംസ്കരിക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് കൂടാതെ കുടുംബ കല്ലറുകളുമുണ്ട്. നിരവധി കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സെമിത്തേരി നിർമാണം പൂർത്തിക്കരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ രു സെമിത്തേരി ഇല്ലെന്നാണ് മറ്റ് വൈദികരുടെയും അഭിപ്രയാം.
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