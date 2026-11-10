വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ട്രാവൽ ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ഛത്തീസ്ഗഡില് പിടിയിൽ
ഒരുകോടി 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത്. എസ്ര ഗ്ലോബൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ മേരി ലോപ്പസിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Published : November 10, 2026 at 6:35 PM IST
കൊല്ലം: വിസയും ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോടികൾ തട്ടിയ കേസിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി ഡയറക്ടർ പിടിയിൽ. കൊല്ലം നീണ്ടകര സ്വദേശി മേരി ലോപ്പസിനെയാണ് അഞ്ചാലുംമൂട് പൊലീസ് ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കൊല്ലം നീരാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എസ്ര ഗ്ലോബൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മറവിലായിരുന്നു ഇവർ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. എഴുപതിലധികം ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നായി കോടികൾ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി. കേസിൽ 24 ഓളം പരാതികളാണ് അഞ്ചാലുംമൂട് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുകോടി 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്ന് കൊല്ലം എസിപി ഷാജി സുഗതന് പറഞ്ഞു.
ഇസ്രായേൽ, ഓസ്ട്രേലിയ, നെതർലൻഡ്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വിസയും ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിലുള്ള ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. ഓരോ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷം മുതൽ ആറു ലക്ഷം രൂപയോളം വീതം വാങ്ങി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം വാങ്ങിയെങ്കിലും ആർക്കും വിസയോ ജോലിയോ ലഭിച്ചില്ല. പണം തിരികെ ചോദിച്ചവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയുണ്ട്.
തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതോടെ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടി ഉടമകൾ ഒളിവിൽ പോയി. ഒരു കോടി 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഢ്, മണാലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മേരി ലോപ്പസിനെ ഒടുവിൽ ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നാണ് അഞ്ചാലുംമൂട് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി നിരവധി ശാഖകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഇവർക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എസിപി ഷാജി സുഗതന് അറിയിച്ചു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് പോയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇവർക്ക് ഓഫിസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാന് സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികരിച്ച് പരാതിക്കാർ
എസ്ര ഗ്ലോബൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് പരാതിക്കാർ ഉയർത്തിയത്. "ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാനായി എസ്ര ഗ്ലോബൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പെയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം പെയ്മെൻ്റ് ചെയ്തുവെന്നും എല്ലാതരത്തിലും വിശ്വാസം തോന്നുന്ന പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അവരുടേതെന്നും" പരാതിക്കാരി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
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"പൈസ അടച്ചതിന് ശേഷം മെഡിക്കൽ ചെയ്യിച്ചു. ശേഷം നാല് ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടും പെയ്മെൻ്റ് ചെയ്യാന് പറഞ്ഞു. അതും ചെയ്തു. പിന്നീട് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നീക്ക് പോക്കില്ലാതെയായപ്പോൾ പണം തിരികെ നൽകാന് പ്രതികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ അതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവർ പൈസ തരില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോഴാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയതെന്നും" പരാതിക്കാരിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു.
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