ETV Bharat / state

അതിശക്തമായ മഴ; മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 140 അടിയിലേക്ക്; പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചില്‍, അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ്

പല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി, സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരന് ദാരുണാന്ത്യം.

MULLAPERIYAR DAM WATER LEVEL RISES HEAVY RAIN KERALA FLOOD RISK KERALA KERALA FLOOD ALERT
മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 19, 2025 at 10:12 AM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാല്‍ അണക്കെട്ടില്‍ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നു. നിലവിൽ 139.30 അടിയാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. 140 അടിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ സ്‌പില്‍വേ വഴി കൂടുതല്‍ വെള്ളം ഒഴിക്കിവിടാനാണ് തീരുമാനം. അതേസമയം വൃഷ്‌ടി പ്രദേശങ്ങളിടലക്കം കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാല്‍ ആശയങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.

നിലവിൽ സ്‌പില്‍വേ വഴി പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവ് സെക്കന്‍ഡിൽ 9120 ഘനയടിയാണ്. ഇതിനിടെ, അധികജലം ഒഴുക്കി കളയുന്നതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുഴുവൻ സ്‌പില്‍വേ ഷട്ടറുകളും ഉയര്‍ത്തുമെന്ന അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പും തമിഴ്‌നാട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് വിഭാഗം പുറത്തിറക്കി.

പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവ് കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനം. 13 ഷട്ടറുകളും ഒന്നര മീറ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തിയായിരിക്കും വലിയ തോതിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുക. സെക്കന്‍ഡിൽ 10000 ഘനയടി വെള്ളം ഒഴുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പെരിയാര്‍ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും താമസിക്കുന്നവര്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

MULLAPERIYAR DAM WATER LEVEL RISES HEAVY RAIN KERALA FLOOD RISK KERALA KERALA FLOOD ALERT
കനത്ത മഴയില്‍ മരം കടപുഴകി വീണപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

ശനിയാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് 3.00 മണിക്ക് 136.00 അടിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരുന്നത്. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകളും നടപടികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കുമുളി മേഖലയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍

അതേസമയം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപക നാശമാണ് ജില്ലയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കുമിളി മേഖലയിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും വ്യാപക നാശനഷ്‌ടവുമുണ്ടായി.

കുമളി പത്തുമുറി റൂട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടു. കുമളി ആനവിലാസം റൂട്ടിലും പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. മണ്ണ് ഭാഗികമായി നീക്കി ഗതാഗതം പുനസ്‌ഥാപിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടം മേഖലയിൽ രാത്രിയിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്‌തു. മേഖലയിൽ ഒരിടത്തും ഇന്നലത്തേതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല. കല്ലാർ ഡാം അടച്ചിട്ടില്ല. തുറന്ന നാല് ഷട്ടറുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം അടച്ചു. ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്.

മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു (ETV Bharat)

കുമളിയിൽ രാത്രി പെയ്‌ത കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കടകളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. ഒന്നാം മൈൽ ഭാഗത്തെ കടകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയത്.

ഒരാള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

റോഡിലേക്ക് വീണ മൺകൂനയിൽ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. വെള്ളാരംകുന്ന് പറപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ പി.എം.തോമസ് (തങ്കച്ചൻ–66) ആണ് മരിച്ചത്. കടയടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. മത്തൻകട ഭാഗത്ത് രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. കനത്ത മഴയിൽ റോഡിൽ മണ്ണും കല്ലും കിടക്കുന്നതു കാണാതെ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.

MULLAPERIYAR DAM WATER LEVEL RISES HEAVY RAIN KERALA FLOOD RISK KERALA KERALA FLOOD ALERT
ശക്തമായ മലവെള്ളപാച്ചലില്‍ വീടിന്‍റെ മതില്‍ തകര്‍ന്ന നിലയില്‍ (ETV Bharat)

കുമളി ചെളിമടയ്ക്ക് സമീപം കെ.കെ റോഡിൽ മരം കടപുഴയ്ക്ക് വീണ് ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ഒന്നാം മൈൽ, വലിയകണ്ടം, മഹിമ റോഡ് തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തെപല വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. കുമളി ടൗണിലെ റോഡിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടാറിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാൻ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകിപ്പോയി.

Also Read:ഇരട്ട ന്യൂനമർദം, തുലാമഴ കനക്കും; ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം

Last Updated : October 19, 2025 at 11:07 AM IST

TAGGED:

MULLAPERIYAR DAM WATER LEVEL RISES
HEAVY RAIN KERALA
FLOOD RISK KERALA
KERALA FLOOD ALERT
HEAVY RAIN EMERGENCY ALERT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.